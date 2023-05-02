7 комментариев

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«Киркоров, ты следующий!» Порноактриса Беркова победила Должанского из «Дома-2» и назвала себя королевой MMA

Epic Fighting Championship
Поп ММА
Елена Беркова
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Высказалась против насилия над женщинами.

Новый турнир Epic Fighting = новая планка трэша в поп-ММА. Рэпер Сява и звезды «Дома-2» Венцеслав Венгржановский и Влад Кадони пообещали «эпических бойцов и красивых цыпочек», но бойцами стали Николай Должанский и Никита Литвинков, а цыпочками – Иришка Чики-Пики и порноактриса Елена Беркова.

Звезда мема про «борщик» Никита Литвинков подрался с девушкой, а Человек-паук ярким нокаутом победил Супермена

Первым дрался Никита Литвинков – звезда интернета 2000-х из вирусного видео про «борщ с капусткой». Сейчас он борется с депрессией, наряжается в образ Аллы Пугачевой и мелькает на трэш-стримах. Соперница Литвинкова – девушка с очень писклявым голосом. Этого достаточно, чтобы попасть в Epic Fighting. 

Литвинков не бил по лицу – только боролся и целил в корпус. Иногда что-то приговаривал и пытался обнять, а в конце первого раунда встал в позу петуха и пошел животом вперед, опустив руки.

В одном из эпизодов он залез сверху на соперницу и изобразил половой акт. Вскоре она отказалась от боя: «Я не хочу драться с придурками!» На Литвинкова набросился человек из зала: швырнул в лицо капусту и добил фразой из видео: «Но не красная!»

Дальше – бой Человека-паука и Супермена: первый дрался в костюме и маске, второй – в плаще. Бой проходил без партера, поэтому была рубка: Человек-паук, несмотря на внушительный живот, в третьем раунде победил нокаутом – сделал сальто и вызвал на бой Бэтмена и всех персонажей Marvel. 

Друзья Олега Монгола проиграли «Мини-Халку», а Должанский – порноактрисе Берковой, которая вызвала на бой Киркорова 

Дальше дрались ветераны Epic Fighting – Иришка Чики-Пики и Безумный Паша. Против них – Курд «Мини-Халк» Маджид или «лучший боец мира в категории до 30 кг», который уже побеждал Чики-Пики с порноактрисой Аленой Пискун.

Маджид успешно боролся против двоих, а Чики-Пики спасала мужа запрещенными ударами ногой. Это привело к ответной атаке на соперников после остановки. В зале тоже было жарко: Гоген Солнцев пробрался в клетку и бил Маджида мухобойкой, за что получил в лицо от его секунданта.

Иришка и Паша проиграли, но не согласились с решением, пригрозив уходом из промоушена. «Я готов был без перчаток драться, на бинтах. Но я не могу ударить девушку. Если бы он один вышел, то лег бы уже на десятой секунде», – сказал Маджид.

Главный бой вечера – между Николаем Должанским из «Дома-2» и порноактрисой Еленой Берковой (она тоже была в шоу). Должанский должен был драться с Венцеславом Венгржановским, но тот не вышел. В ролике перед боем Должанский зачитал собственный рэп и показал уроки тантрического секса, использовав фото соперницы.

Должанский принимал удары без ответа, не затащил Беркову в партер и проиграл остановкой рефери: та назвала себя королевой ММА, напомнила про насилие над женщинами и вызвала на бой Филиппа Киркорова (вероятно, из-за оскорблений в адрес женщин в прошлом).

Должанский завершил шоу сексуальным тантрическим танцем – лег на спину и 10 секунд изображал конвульсии, пытаясь достигнуть оргазма.

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Безумие поп-ММА: 200-килограммовый трэш-стример подрался с тремя девушками – и остался без зуба

Фото: кадры трансляции Epic Fighting

7 комментариев

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DrDro
А сейчас мы все вместе напишем тонну гневных комментов и по трафику спортс поймёт, что действует в правильном направлении)
Не комментируйте эту бяку, посоны.
+6
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Таир Бакиев
Ответ CatFat Bad
Напоминаю - название сайта СПОРТС. ру
не просто так многие точку переставляют на один символ влево
+2
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CatFat Bad
Напоминаю - название сайта СПОРТС. ру
+2
-1
+1
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Дмитрий Задворных
После фото с чп и суперменом и этого я уже очень хочу разоу хотя бы глянуть:
В зале тоже было жарко: Гоген Солнцев пробрался в клетку и бил Маджида мухобойкой, за что получил в лицо от его секунданта.
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dmitrii7856@icloud.com
А че Киркоров разорился что его на бич битву вызывают 🤔
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DrDro
Ответ Дмитрий Задворных
Специально создам трафик ответом на твой коммент. Предпочту такие статьи какой-нибудь зевоте с кучей букв про ноунеймовых самбистодзюдоистов
Имеешь полное право на это)
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