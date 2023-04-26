Провокация?

Полиция Нового Орлеана выдала ордер на арест экс-бойца UFC Нейта Диаза.

Что произошло и в чем его обвиняют?

Диаз приехал в Новый Орлеан, чтобы поддержать друга. Теперь его ищет полиция

Кадры уличной драки с участием Нейта Диаза быстро распространились в сети – на них экс-боец UFC применил удушающий прием к неизвестному мужчине, после чего бросил на асфальт. Конфликту предшествовала еще одна стычка, которая произошла за час до этого – во время боксерского турнира Misfits Boxing 6.

Одним из участников соглавного поединка был Крис Авила – друг и спарринг-партнер Диаза, которого он приехал поддержать. Авила выиграл, но отпраздновать победу так и не смог – во время объявления результата боя Диаз швырнул бутылку с водой в зрительский зал, что привело к массовой потасовке.

Оказалось, что он целился в Чейза ДеМура – одного из участников турнира, который ранее нокаутировал соперника, но получил дисквалификацию за неспортивное поведение. До конца неясно, что привело к конфликту между ДеМуром и Диазом. Охрана не вникала в подробности и удалила обоих с арены.

Диаза вывели на улицу, где к нему присоединилась его команда. Что произошло дальше – неизвестно. Начало потасовки на видео не попало, а момент драки с участием Диаза – сразу с нескольких ракурсов. На видеозаписи видно, как к Диазу с поднятыми руками подходит неизвестный мужчина, который сразу же попался на удушающий прием. Уже через несколько секунд он потерял сознание и упал на асфальт, разбив голову.

«Нейт действовал исключительно в целях самообороны». Диаз объявлен в розыск, но уверен в невиновности

24 апреля, спустя два дня после инцидента, полиция Нового Орлеана выдала ордер на арест Диаза. В заявлении говорится, что к моменту прибытия полиции он уже покинул место происшествия, а пострадавший все еще был без сознания.

Адвокат Диаза уверяет, что действия его клиента были самообороной: «Все факты об этом инциденте ясно показывают, что тренированный боец агрессивно преследовал Нейта, желая подраться. А когда это произошло, Нейт действовал исключительно в целях самообороны. В дальнейшем мы не будем делать каких-либо комментариев».

Пострадавшим оказался Родни Питерсен – известный тиктокер, прославившийся из-за сходства с блогером Логаном Полом. У Питерсена есть опыт в единоборствах – он увлекается боксом и недавно получил синий пояс по бразильскому джиу-джитсу.

Сразу же после инцидента он записал видео, в котором пообещал отомстить Диазу: «Не знаю, чем я так ему не понравился, но вот что я вам скажу: в следующий раз я вырублю его нахер. Ты застал меня врасплох, чувак. Перепутал меня с Логаном? Просто жесть».

Диаза обвиняют в нанесении побоев второй степени. Что будет, если его признают виновным? Лишение свободы на срок до восьми лет, штраф в размере двух тысяч долларов или и то, и другое.

На 6 августа у Диаза запланирован боксерский поединок с Джейком Полом. Состоится ли он – неизвестно. Пол заявил, что уже ищет Диазу замену.

Фото: Gettyimages.ru/Ethan Miller, Christian Petersen; Twitter/PaulLABamba