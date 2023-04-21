Называл дебют шансом на бессмертие.

Джон Уильямс – самый возрастной боец в истории MMA. В течение пяти лет ему запрещали выходить в клетку, но он обошел закон и осуществил мечту.

Гнул гвозди, провел самую долгую тренировку по дзюдо (больше 13 часов!), получил докторскую степень по теологии

Джон Уильямс родился в 1940 году в семье канадских индейцев. По словам Уильямса, при рождении он получил имя Серый Волк – в честь легендарного вождя племени Абенаки. Любовь к единоборствам проявилась еще в детстве. В семь лет Уильямс занялся боксом, а в подростковом возрасте сменил ринг на татами – увлекся дзюдо. Окончив школу, он стал уличным исполнителем – гнул гвозди и рвал телефонные справочники пополам.

Переехав из Канады в США, Уильямс занялся активизмом. В конце 70-х он присоединился к движению за права коренных жителей Америки, которое тогда было на подъеме. При этом он не участвовал в демонстрациях и не занимался организацией забастовок. Вместо этого стремился попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Уильямс верил, что только так привлечет должное внимание к проблемам индейцев.

По его словам, к концу 80-х он установил десятки рекордов. Но больше всего Уильямс гордился двумя достижениями, которые до сих пор никто не превзошел. Однажды он провел самую долгую тренировку по дзюдо, которая состояла из беспрерывных бросков через бедро и шла больше 13 часов. В 1987 году Уильямс одним ударом руки разбил кусок льда толщиной в 30 см – это достижение было официально зафиксировано во Всемирной книге рекордов.

Следующие 20 лет Уильямс изучал психологию и философию, интересовался гипнозом, прошел обряд рукоположения в баптистские священники и получил докторскую степень в области теологии. В 65 лет Уильямс пошел за новым рекордом – стать самым возрастным профессиональным бойцом в истории MMA.

«Достигнув преклонного возраста, человек просто исчезает для общества. Принято считать, что пожилые люди глупые, ни на что не способные, немощные. Общество их сторонится. Я захотел на собственном примере показать, что жизнь не заканчивается после 55 или 60 лет. Мы не бесполезны».

Задуманное реализовалось не сразу – атлетические комиссии отказывали Уильямсу в разрешении на участие в поединках.

«Это форма дискриминации по возрасту». Чтобы дебютировать в MMA, Уильямс пять лет договаривался с комиссиями

По словам Уильямса, найти площадку для проведения боя было несложно. Региональные промоушены прекрасно понимали, что его поединок гарантирует дополнительное внимание со стороны СМИ и хотели помочь в организации. Но атлетические комиссии категорически отказывались санкционировать бои с участием Уильямса.

Тогда MMA все еще вызывали неоднозначную реакцию общества, поэтому проведение подобного поединка ставило репутацию спорта под угрозу. Но Уильямс убедил комиссию пересмотреть решение – в этом ему помогли юристы: «Мне подсказали, что подобный запрет – это форма дискриминации по возрасту. Если ты физически способен провести поединок, то никто не имеет права помешать тебе это сделать».

Такой подход сработал – атлетическая комиссия решила не доводить дело до суда. Уильямсу выдали разрешение после сдачи всех необходимых медицинских тестов. Но требовался соперник: «Никто не хотел соглашаться на бой, ведь из этой ситуации невозможно выйти победителем. Ты либо выигрываешь у старика, либо позорно ему проигрываешь. Любой исход кажется унизительным».

Спустя месяцы Уильямс все-таки нашел нужного бойца – им оказался 49-летний продавец автомобилей Ларри Брюбекер. «Это довольно странная история. Я купил у Брюбекера машину, и как-то раз у нас возник спор из-за одного из платежей. Он парень вспыльчивый, так что мы чуть не подрались прямо на стоянке. Нас разняли, но конфликт остался неурегулированным – именно тогда Брюбекер предложил уладить наши разногласия в клетке».

За организацию поединка взялся небольшой канадский промоушен Elite 1 MMA, который предложил Уильямсу и Брюбекеру подраться в соглавном событии одного из турниров. В преддверии боя Уильямс набрал почти 10 кг – атлетическая комиссия настояла, чтобы бой прошел в тяжелой весовой категории. Уильямс был очень недоволен – лишний вес мог негативно повлиять на ловкость и выносливость. Несмотря на это, Уильямс выиграл.

Еще в первом раунде он рассек Брюбекеру бровь, а во втором – поймал на болевой прием, заставив сдаться. Бой продлился меньше семи минут. В тот вечер Уильямс установил сразу два рекорда. Он стал не только самым возрастным бойцом в истории ММА, но и участником самого возрастного поединка – на двоих Уильямсу и Брюбекеру было 119 лет.

«Смысл жизни в том, чтобы жить. Многие слишком легко сдаются, предпочитают ничего не делать. Но это не про меня. Я всегда был бойцом. Мы живем лишь раз, после чего исчезаем навсегда. Остается лишь имя на надгробии. Этот бой – мой шанс на бессмертие. Люди никогда не забудут 70-летнего старика, который не побоялся выйти в клетку» , – сказал Уильямс после боя.

Спустя всего несколько лет после поединка у него был диагностирован рак. Уильямс умер в 2015 году – через две недели после 75-го дня рождения.

Фото: telex.hu; sport.gentside.com