44 комментария

«Кто-то там говорил, что он переведет меня вниз. И что? Ответьте».

Сергей Павлович – звезда тяжелого веса UFC из России: он вырубил шесть соперников подряд в первом раунде и вплотную подошел к титулу. Проверкой стал Кертис Блейдс – лучший борец дивизиона, который уже побеждал россиян Александра Волкова и Шамиля Абдурахимова.

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Павлович – нокаутер-феномен UFC, который вырубает за минуты. Бой с Блейдсом был проверкой чемпионских амбиций

В UFC не было чемпионов-тяжеловесов из России: Федор Емельяненко отказал лиге, а Волков – лучший за последние годы – не добрался до титульника. Павлович стал новой надеждой, в 2022-м трижды нокаутировав соперников из топ-15 (Абдурахимов, Льюис, Туиваса) – всех в первом раунде.

Павлович оказался третьим в рейтинге и претендует на титульник. Из соперников выше нет конкурентов: Ган уже дважды неудачно дрался за пояс, а Миочич – следующий претендент. Получается, Павлович (третий) и Блейдс (четвертый) были главными кандидатами на титул после боя Джонса с Миочичем.

«Это самый главный бой в моей жизни на данный момент, поэтому надо делать свою работу хорошо, чтобы двигаться дальше. А нам нужно двигаться дальше, чтобы стать чемпионом», – говорил перед турниром Павлович.

Павлович – классический хайп-трейн, который множит яркие победы и вирусится в медиа. Дополнительную силу образу добавляет служба в армии: Павлович – бывший десантник, который после школы попал в разведывательно-десантную роту. Такие бойцы часто переоценены: пример – полутяж Джонни Уокер, которого после трех нокаутов в первом раунде называли угрозой Джону Джонсу. Два поражения подряд убили хайп, сейчас он – середняк дивизиона.

Блейдс был проверкой Павловича, набившего серию на стилистически удобных соперниках – габаритных и малоподвижных. Блейдс – лучший борец дивизиона (лидер по тейкдаунам) и первый топовый соперник Павловича после Оверима. Он обещал проверить его партер, выносливость и бойцовский интеллект.

В дебюте с Оверимом Павлович проиграл – объяснил акклиматизацией в Китае. Поэтому было тревожно: в UFC Павлович побеждал быстро, а пятираундовый бой проходил только в России – титульник против Михаила Мохнаткина в Fight Nights (незрелищная победа решением).

Блейдс – опытный боец: он силен в борьбе и не теряется в стойке – в последнее время прибавил, не боится боксировать и даже нокаутирует. С Волковым провел пять раундов и устал только в концовке. При этом кардио Павловича было загадкой, учитывая его большую мышечную массу.

Павлович удивил хейтеров: защитился от борьбы Блейдса и снова вырубил в первом раунде. Это исторический нокаут – такого в UFC не делал даже Нганну

Перед боем Павлович предупреждал: борьба Блейдса не станет проблемой. Он съездил на сборы в Дагестан и заверял, что удивит хейтеров, которые считают его нокаутером без партера. Павлович с пяти лет занимался греко-римской борьбой и отлично защищается от тейкдаунов в ММА – за 18 боев его перевели лишь дважды (Оверим и Бага Агаев в Fight Nights – 20/22 попыток неудачные).

Павлович готовился к долгому поединку. Но уже на первой минуте тяжело потряс соперника – чудовищная сила в ударах. Блейдс до боя предупреждал, что хочет драться в стойке. Он хорошо контратаковал, но без динамита в руках. На третьей минуте Павлович уронил Блейдса, тот быстро поднялся и восстановился.

Но снова пропустил – Блейдс зашатался и безуспешно пошел в борьбу. Павлович наносил тяжелейшие удары и вскоре забил соперника на земле – зрелищная победа ТКО.

После победы Павлович перекрестился и попросил у UFC бой за пояс:

«Спасибо всем, кто за меня болел. Вы не представляете, какую работу я проделал. Очень тяжело работаю. Надеюсь, в этот раз мне тоже дадут бонус. Где мой пояс? Дайте мне пояс.

Кто-то там говорил, что он [Кертис Блейдс] меня переведет вниз. И что? Ответьте. Насколько я смотрел UFC, бонусы всегда давали страйкерам. Я могу бороться, но бонусы за это не дают.

Я предполагал, что Кертис усовершенствует стойку, захочет со мной подзарубиться. Он понял, что борьба не сработает, и я начал делать свою работу».

Шестая победа подряд в первом раунде – такого не делал даже Нганну. Это исторический рекорд: Павлович – первый боец за больше 15 лет, кто победил шесть раз подряд нокаутом. Он стал главным нокаутером дивизиона – и, возможно, всего UFC.

Главное – подтвердил чемпионские амбиции, уничтожив топового соперника. После такой победы Павлович точно заслуживает титульный шанс. UFC подтверждает интерес – он страховал бой Джонса и Гана. Павлович должен драться за пояс после Миочича или вместо него – учитывая, как трудно ведутся переговоры.

Претендентов больше нет – у России появился топовый тяжеловес.

Фото: Gettyimages.ru/Carmen Mandato; globallookpress.com/Louis Grasse/Keystone Press Agency; East News/Amy Kaplan/Icon Sportswire