44 комментария

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Русский десантник идет за поясом UFC: Павлович нокаутировал Блейдса и вошел в историю – дальше только Джонс

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Сергей Павлович Сергей Павлович
Павлович - Блейдс
Кертис Блейдс Кертис Блейдс
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«Кто-то там говорил, что он переведет меня вниз. И что? Ответьте».

Сергей Павлович – звезда тяжелого веса UFC из России: он вырубил шесть соперников подряд в первом раунде и вплотную подошел к титулу. Проверкой стал Кертис Блейдс – лучший борец дивизиона, который уже побеждал россиян Александра Волкова и Шамиля Абдурахимова.

Как закончился поединок?

Павлович – нокаутер-феномен UFC, который вырубает за минуты. Бой с Блейдсом был проверкой чемпионских амбиций

В UFC не было чемпионов-тяжеловесов из России: Федор Емельяненко отказал лиге, а Волков – лучший за последние годы – не добрался до титульника. Павлович стал новой надеждой, в 2022-м трижды нокаутировав соперников из топ-15 (Абдурахимов, Льюис, Туиваса) – всех в первом раунде.

Павлович оказался третьим в рейтинге и претендует на титульник. Из соперников выше нет конкурентов: Ган уже дважды неудачно дрался за пояс, а Миочич – следующий претендент. Получается, Павлович (третий) и Блейдс (четвертый) были главными кандидатами на титул после боя Джонса с Миочичем. 

«Это самый главный бой в моей жизни на данный момент, поэтому надо делать свою работу хорошо, чтобы двигаться дальше. А нам нужно двигаться дальше, чтобы стать чемпионом», – говорил перед турниром Павлович.

Павлович – классический хайп-трейн, который множит яркие победы и вирусится в медиа. Дополнительную силу образу добавляет служба в армии: Павлович – бывший десантник, который после школы попал в разведывательно-десантную роту. Такие бойцы часто переоценены: пример – полутяж Джонни Уокер, которого после трех нокаутов в первом раунде называли угрозой Джону Джонсу. Два поражения подряд убили хайп, сейчас он – середняк дивизиона. 

Блейдс был проверкой Павловича, набившего серию на стилистически удобных соперниках – габаритных и малоподвижных. Блейдс – лучший борец дивизиона (лидер по тейкдаунам) и первый топовый соперник Павловича после Оверима. Он обещал проверить его партер, выносливость и бойцовский интеллект.

В дебюте с Оверимом Павлович проиграл – объяснил акклиматизацией в Китае. Поэтому было тревожно: в UFC Павлович побеждал быстро, а пятираундовый бой проходил только в России – титульник против Михаила Мохнаткина в Fight Nights (незрелищная победа решением).

Блейдс – опытный боец: он силен в борьбе и не теряется в стойке – в последнее время прибавил, не боится боксировать и даже нокаутирует. С Волковым провел пять раундов и устал только в концовке. При этом кардио Павловича было загадкой, учитывая его большую мышечную массу.

Павлович удивил хейтеров: защитился от борьбы Блейдса и снова вырубил в первом раунде. Это исторический нокаут – такого в UFC не делал даже Нганну

Перед боем Павлович предупреждал: борьба Блейдса не станет проблемой. Он съездил на сборы в Дагестан и заверял, что удивит хейтеров, которые считают его нокаутером без партера. Павлович с пяти лет занимался греко-римской борьбой и отлично защищается от тейкдаунов в ММА – за 18 боев его перевели лишь дважды (Оверим и Бага Агаев в Fight Nights – 20/22 попыток неудачные). 

Павлович готовился к долгому поединку. Но уже на первой минуте тяжело потряс соперника – чудовищная сила в ударах. Блейдс до боя предупреждал, что хочет драться в стойке. Он хорошо контратаковал, но без динамита в руках. На третьей минуте Павлович уронил Блейдса, тот быстро поднялся и восстановился.

Но снова пропустил – Блейдс зашатался и безуспешно пошел в борьбу. Павлович наносил тяжелейшие удары и вскоре забил соперника на земле – зрелищная победа ТКО.

После победы Павлович перекрестился и попросил у UFC бой за пояс:

«Спасибо всем, кто за меня болел. Вы не представляете, какую работу я проделал. Очень тяжело работаю. Надеюсь, в этот раз мне тоже дадут бонус. Где мой пояс? Дайте мне пояс.

Кто-то там говорил, что он [Кертис Блейдс] меня переведет вниз. И что? Ответьте. Насколько я смотрел UFC, бонусы всегда давали страйкерам. Я могу бороться, но бонусы за это не дают.

Я предполагал, что Кертис усовершенствует стойку, захочет со мной подзарубиться. Он понял, что борьба не сработает, и я начал делать свою работу».

Шестая победа подряд в первом раунде – такого не делал даже Нганну. Это исторический рекорд: Павлович – первый боец за больше 15 лет, кто победил шесть раз подряд нокаутом. Он стал главным нокаутером дивизиона – и, возможно, всего UFC.

Главное – подтвердил чемпионские амбиции, уничтожив топового соперника. После такой победы Павлович точно заслуживает титульный шанс. UFC подтверждает интерес – он страховал бой Джонса и Гана. Павлович должен драться за пояс после Миочича или вместо него – учитывая, как трудно ведутся переговоры.

Претендентов больше нет – у России появился топовый тяжеловес.

Павлович за три минуты вырубил Блейдса. Ждем титульник?

Павлович – главный нокаутер UFC. Бой с Блейдсом станет проверкой перед заходом на титул

Фото: Gettyimages.ru/Carmen Mandato; globallookpress.com/Louis Grasse/Keystone Press Agency; East News/Amy Kaplan/Icon Sportswire

44 комментария

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Воздушный Змей
Ответ carlitosway
да какой пояс, его тот ж Ган разберет тактически спокойно, не говоря уже о Джонсе, Оверим в свое время показал его уровень, боец чисто одного раунда, а то что он так высоко поднялся просто показывает нынешний кризис тяжей в юфс
От авторов "да его Льюис разберет", "да его Туйваса разберёт", "да его Блейдс С ЕГО-ТО БОРЬБОЙ разберет"...)))

Подсказываю: дальше будет "не, ну уж Джонс точно", а потом "верните Нганну, не могу видеть этого... с поясом".
+58
-2
+56
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jonnysilverhand01
Павлович гордость отечественного ММА ! Жалко Нганну уже нет в UFC
+46
-3
+43
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Bosniec
Ответ Born is the King
Ему бы ещё в образе десантника выходить будет вылитый Драго в ЮФС. Популярность будет похлеще чем у Нганну
Кстати на Драго он похож больше, чем Волков. Более невозмутимое лицо, и рельефный, а Александр просто шпала
+35
-2
+33
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Emil Alakbarov
Павлович красава. Могут дать Гана за временный титул , пока Джонс ушел в свободное пике. И Гана (который ментально слаб) и Миочича пробитого Павлович должен проходить.
+18
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+18
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Мишаня Кашников
Ответ Born is the King
Ему бы ещё в образе десантника выходить будет вылитый Драго в ЮФС. Популярность будет похлеще чем у Нганну
И под музыку из Red Alert выходить
+19
-2
+17
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Игорь Васильев
Ответ Роман Князефф
Нет не надо. Достаточно было лебедева
Павлович, в отличие от Лебедева, настоящий десантник, а не ряженый
+14
0
+14
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Остап Бандера
В комментах подрыв соседей или наших "хороших". Не понимаю, почему их так корежит от всего русского. Серёге удачи в дальнейшем.
+17
-6
+11
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Born is the King
Ему бы ещё в образе десантника выходить будет вылитый Драго в ЮФС. Популярность будет похлеще чем у Нганну
+19
-9
+10
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закрыт по беспределу
Пока что всë путëм. Но опасения по поводу выносливости и держалки всë же имеются.
+9
-1
+8
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Артемас Батькович
Серёге главное кардио!!! а Гана если что затаскает по настилу. Серый удачи!!!
+8
-1
+7
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AVKU
Опасно идёт в размены, конечно. С Нганну было бы тревожно, но с ним можно было бы и побороться. Остальных переезжает мощью. Но очень приятно, что у нас такой яркий парень там дерётся. Были супер борцы. Я теперь супер страйкер есть, да ещё и в тяжах.
+6
0
+6
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Роман Князефф
Ответ Born is the King
Ему бы ещё в образе десантника выходить будет вылитый Драго в ЮФС. Популярность будет похлеще чем у Нганну
Нет не надо. Достаточно было лебедева
+7
-1
+6
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Bosniec
Ответ carlitosway
да какой пояс, его тот ж Ган разберет тактически спокойно, не говоря уже о Джонсе, Оверим в свое время показал его уровень, боец чисто одного раунда, а то что он так высоко поднялся просто показывает нынешний кризис тяжей в юфс
Ну да, ну да... Когда Нганну проигрывал Льюису и Миочичу, трепачи говорили тоже самое
+6
0
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Стен Шайпак
Ответ Бестрофейник 19/20
Тут вопросы задаю я
А чего Усик не в теробороне?
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saionera
Ответ Бестрофейник 19/20
А что этот десантник делает в США? Разве он не должен быть в соседней стране как десантник?
тебя забыли спросить...
+7
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besik
Ответ carlitosway
да какой пояс, его тот ж Ган разберет тактически спокойно, не говоря уже о Джонсе, Оверим в свое время показал его уровень, боец чисто одного раунда, а то что он так высоко поднялся просто показывает нынешний кризис тяжей в юфс
Такие как ты перед каждым его боем говорят что его разберут ))) забавно говорить про тактику Гана после обмена с Джонсом)
+5
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Тофик Гафаров
Ответ hett
а почему он постоянно бьет загорелых, возможно ли он антисемитизм?
расизм ты имел ввиду, евреи умные не дерутся.
+5
0
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Плацкарт Вагоныч
Браво, Сергей! Желаю дальнейших побед 👍🏻
+3
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Остап Бандера
Ответ HUKI1337
Чего десантник не под Бахмутом ?
Там Филармонический оркестр на гастролях. Десантура там с другой стороны.
+4
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Вася Енотов
Вопросы к Сергею остались. Много ударов по воздуху. Очень ресурсоемкая работа получается. В конце раунда упала и скорость и сила этих самых ударов. Зачем нужно было расходовать бензобак, когда очень хорошо заходили джебы? С кардио непонятно что там. Дышал трудно Сергей, хотя менее одного раунда прошло. Думаю против Костлявого и Гана не сработает такая тактика.
+7
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Bosniec
Ответ hett
а почему он постоянно бьет загорелых, возможно ли он антисемитизм?
Туйваса и Абдурахимов - загорелые? И это только из последних боев.
+3
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Михаил Кобяков
Долго чего-то ты его шатал
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Кактус Каким
Ответ hett
а почему он постоянно бьет загорелых, возможно ли он антисемитизм?
Всегда знал что евреи и негры родственники
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Putin Teams
Русская десантура это вам не шутки☝️
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Новый Орлеан
Ответ Bosniec
Кстати на Драго он похож больше, чем Волков. Более невозмутимое лицо, и рельефный, а Александр просто шпала
Волков не - Драго, а - Драко, что значит "Дракон". У него на спине тату с драко волансем - летающей ящерицей. Не знаю почему Волкова всё время неправильно называют. Может не в курсе кто такой Драко воланс?
+2
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