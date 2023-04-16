24 комментария

Анастасия Янькова не дралась пять лет.

Анастасия Янькова одной из первых уехала драться в США, но провела всего шесть боев и приостановила карьеру, хотя считалась надеждой женских MMA в России.

Янькова стала секс-символом, ушла на ТВ и занялась живописью. И вернулась спустя пять лет – в «Бойцовском клубе РЕН ТВ», где подерется по правилам кикбоксинга против 19-летней соперницы из Турции.

Кумир Яньковой – «Зена – королева воинов». Она занималась каратэ и покоряла ММА в США

Янькова родилась в Москве и с детства тянулась к единоборствам: ей нравились Джеки Чан, Брюс Ли, Жан-Клод Ван Дамм и Федор Емельяненко (до сих пор его фанатка). Но любимым стал сериал «Зена – королева воинов», где главная героиня побеждала врагов-мужчин. В шесть лет Янькова занялась кекусинкай каратэ, чтобы стать такой же сильной:

«Помню, когда я пришла в первый класс и нам задали вопрос, кем мы хотим стать в будущем, я ответила, что мечтаю стать Зеной – королевой воинов. Я была ее фанаткой. И еще была уверена, что сражаться – вполне нормальная профессия... Все мои игры крутились вокруг Зены: я мастерила мечи, была безумно счастлива, когда мне подарили нож».

Янькова оказалась способной: в 14 лет выиграла первенство Центрального Федерального округа РФ и стала призером первенства Москвы по кекусинкай каратэ. Мама не одобряла увлечение и предлагала танцы или фигурное катание. Янькова бросила единоборства, но ради учебы – ей нравились рисование и дизайн.

До 19 лет она занималась учебой: окончила экстерном школу и поступила в институт, отложив мечту стать бойцом. Но вернулась в спорт: пришла в фитнес-клуб, чтобы поддержать форму, а попала на занятие по тайскому боксу. Тренер разглядел талант ученицы с ударной базой из каратэ и пригласил к себе: «Мы тут бьем друг друга, это весело, приходи к нам!»

Янькова увлеклась и начала выступать в тайском боксе – набила 10 побед при двух поражениях. В 20 лет она выиграла первенство России, выполнив норматив кандидата в мастера спорта. Янькова выступала в кикбоксинге, занималась боевым самбо, а в 2013-м перешла ММА, где ее прозвали «Русской Валькирией».

Дебют прошел на турнире White Rex – The Birth of a Nation (название любимого фильма ку-клукс-клановцев). Янькова победила итальянку Элеонору Тассинари болевым приемом в начале второго раунда. Она пришла в MMA из ударных видов спорта, но все досрочные победы в карьере – болевыми (ни одного нокаута).

«Мы были совсем разные. Я была такой девочкой с длинными светлыми волосами, а она с ирокезом, с каменным лицом, не здороваясь на взвешивании, прошла, очень такая жесткая с виду», – вспоминала Янькова.

Позже она оправдывалась за бой: бренд одежды White Rex связан с националистами – там дрался Максим Марцинкевич, продавались вещи с характерной символикой и играли ультраправые группы. Янькова не только подралась, но и выступила моделью для одежды White Rex. Соперница Кейт Джексон в Bellator обвиняла ее в связях с фашистами – пришлось оправдываться:

«Я бы хотела заявить, что не имею никакой связи с фашистскими группировками. Я никогда не разделяла фашистскую идеологию. В 2013-м меня пригласили принять участие в моем первом ММА-турнире, который должны были транслировать по телевидению. Там присутствовало большое количество известных людей из мира спорта. Это был шанс дать старт моей карьере, у меня не было причины отказываться от такой возможности.

Я получила обещанную зарплату и была приглашена на фото и видео-сеты для рекламы фирмы одежды. О таком начале карьеры мечтала бы любая молодая девушка в спорте. Учитывая отсутствие возможностей для этого в России на то время».

Янькова провела в ММА всего шесть боев: дважды выиграла в России, подписалась в Bellator и закрепила успех. Победила болевым Анджелу Пинк, а Виту Артегу и Элину Каллиониду – раздельным решением. Недостатки техники Янькова компенсировала характером – она не боится рубиться, а бои заканчивает в крови. В бою с Артегой Янькова сломала нос, но вырвала победу:

«Мне чинили нос, делали операцию, потому что у меня он сошел с оси совсем.Чтобы вернуть на то место, где он должен быть, то есть на центр лица, его нужно было оперировать. Несколько костей возвращали на место».

На Bellator 200 британка Кейт Джексон победила Янькову: доминировала и нанесла колоссальный урон. С первым поражением в карьере Анастасия не спорила, но больше не дралась – в 2018-м приостановив карьеру.

Янькова стала секс-символом ММА и ушла на ТВ. Она рисует и кайфует от жизни – отбиваясь от фетишистов в соцсетях

Янькова считает, что девушки в единоборствах не должны терять женственность. Она стала секс-символом российских ММА и смеется над хейтерами, грозившими, что она превратится в «мужика». Хотя были травмы: на тренировках Янькова ломала уши, из которых откачивали жидкость, чтобы они не стали похожи на «пельмени». Самый травматичный – нос:

«Я его ломала несколько раз… В первый раз я его сломала еще на тайском боксе, на каком-то любительском чемпионате. Я пришла к доктору и говорю: я сломала нос, вправьте мне его. И он смотрит на меня типа – вы все приходите ко мне после этих фильмов. Никто не вправляет руками нос».

Янькова прооперировала нос ради здоровья и утверждает, что больше не меняла внешность. Ее упрекают за искусственную красоту – она выглядит иначе, чем в молодости. Но, по словам Яньковой, она лишь подкачивала губы – никаких операций.

Проиграв бой Джексон в 2018-м, Янькова взяла перерыв в спорте. Она снова начала рисовать, так как с детства увлекалась живописью. В 2019-м в Москве она открыла первую выставку.

Янькова попала на телевидение и стала ведущей «МАТЧ!» – особенно понравились интервью со спортсменами:

«Мне очень нравится телик, там столько всего и столько новых челленджей, которые меня зажигают. Мне очень интересно говорить именно со спортсменами. То, что я смотрела раньше в их интервью, думала – ну, почему вы не спросили… И тут у меня есть возможность это сделать! Я просто понимаю, как они действительно живут. Я могу влезть в их обувь, чтобы разговаривать на их языке. И это очень интересно».

Янькова не выиграла титулов в ММА, но стала секс-символом. Поэтому в соцсетях ее штурмуют фетишисты:

«Иногда захожу в директ и удивляюсь. Просто туда еще приходят предложения по работе, сотрудничеству и по съемкам. В этих непрочитанных иногда такой треш… Я узнаю о всяких извращениях, которые в мире существуют. Я узнала, что такое фут-фетиш. Люди реально хотят твою обувь, хотят понюхать твои ноги.

Я узнала, что есть люди, которые любят посидеть на руках у сильной женщины. Щуплого вида мужчины любят, чтобы сильные женщины держали их на руках. Возможно, это как-то связано с материнской историей. Хотят вернуться на ручки своей матери, я не знаю. Но такое есть. Они даже готовы за это платить. Или, например, ударить в пах. Не знаю, как они живут. Есть люди, которым нравятся, что их щекочут или они щекочут тебя.

Отвечала ли я таким людям? Нет, мне страшно. Я начинаю задумываться… Пусть каждый делает то, что ему нравится. В этом нет ничего плохого, пока это не задевает другого человека. Я за, только без моего участия в этом. Хотя недавно мне писал человек, предлагающий стать моим рабом. В принципе, это прикольно. Потом пошутили с подругами, что если он может мыть посуду и убирать, то в целом ничего плохого в этом нет».

Янькова не афиширует личную жизнь и просит не писать ей в директ. Она лишь однажды рассказала об отношениях – с бывшим бойцом UFC Майком Свиком. Он провел больше 10 лет в лучшей лиге мира, а потом занялся бизнесом и открыл известный зал AKA Thailand.

Пара рассталась, но Анастасия напоминает про отношения, чтобы развеять слухи о нетрадиционной ориентации. Свик в марте-2023 рассказал, что победил рак.

Янькова возвращается после пятилетнего простоя в «Бойцовском клубе РЕН ТВ» – по правилам кикбоксинга. Ее сопернице 19 лет. Организаторы отмечают лишь, что она выиграла золотую медаль на молодежном чемпионате мира по тайскому боксу.

«Кикбоксинг и тайский бокс – они навсегда в моем сердечке. И, когда мне предложили подраться по правилам кикбоксинга, я подумала: «Вау, это было бы интересно», – призналась Янькова.

32-летняя Янькова считалась фаворитом и заявила, что изучила технику соперницы и знает, как победить. Но подралась слабо, заслужив только ничью – весьма спорную, ведь Бостанжи часто была точнее.

Фото: instagram.com/anastasia_yankova; vk.com/yankova_anastasia; РЕН ТВ; kinopoisk.ru; globallookpress.com/Dmitry Golubovich/Russian Look