Тюрьма, бокс, открытие бренда водки.

В 2013 году в UFC появился рейтинг P4P – список лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории.

Что сейчас с лидерами первого рейтинга?

Андерсон Сильва покинул UFC в 2020 году, но не закончил со спортом – уже через семь месяцев он вернулся в бокс, победив Хулио Сезара Чавеса-младшего. После этого Сильва нокаутировал экс-бойца UFC Тито Ортиза, а в октябре единогласным решением судей проиграл блогеру Джейку Полу.

Сейчас Андерсону Сильве 48 лет, но он не планирует завершать спортивную карьеру – в мае состоится выставочный бой в Абу-Даби. Выступления на ринге он совмещает с работой тренером – в апреле его сын победил в дебютном боксерском поединке.

Джон Джонс – единственный из бойцов оригинального рейтинга, чье имя до сих пор в нем находится. За последние четыре года он провел всего два поединка – оба титульные. В длительной паузе виновата смена весовой категории.

Больше трех лет он готовился к дебюту в тяжелом весе, который состоялся в марте – на UFC 285 он победил Сирила Гана и завоевал вакантный пояс чемпиона. Сегодня Джонс занимает первую строчку в списке лучших бойцов P4P.

Жорж Сен-Пьер объявил о завершении карьеры в 2017 году, но слухи о возможном возвращении ходят до сих пор. Кажется, этого так и не произойдет – в марте он занялся бизнесом и основал собственный бренд водки.

Сен-Пьер – лицо букмекерской конторы и производителя спортивных добавок. В мае-2020 он стал членом зала славы UFC, а через год в родном городе Сен-Пьера появился 136-килограммовый памятник, установленный в его честь.

Жозе Альдо покинул UFC в августе-2022 – у него остался один бой по контракту, поэтому выступать в другом промоушене ММА он не может. В феврале Альдо провел выставочный боксерский поединок в Бразилии, а в апреле дебютировал в профессионалах – ничья против экс-бойца UFC Джереми Стивенса.

Альдо живет во Флориде, но тесно связан с родной Бразилией. После поражения Жаира Болсонару на президентских выборах Альдо помог ему укрыться от уголовного преследования в особняке.

Последние шесть лет карьеры Бенсон Хендерсон провел в Bellator – в титульных боях участвовал трижды, но чемпионом организации так и не стал. В марте-2023 он проиграл Усману Нурмагомедову и объявил о завершении карьеры. Но из единоборств не ушел. Хендерсон переквалифицировался в тренера и занимается подготовкой молодых бойцов. В числе его учеников – жена Мария, которая в марте дебютировала в Bellator.

Кейн Веласкес покинул UFC в 2019-м, объявив о завершении карьеры после поражения от Фрэнсиса Нганну. Тогда же он дебютировал в профессиональном рестлинге – провел два поединка в крупнейшем мексиканском промоушене AAA, после чего появился в WWE. Карьере в рестлинге помешал арест.

В феврале-2022 Веласкес из пистолета расстрелял автомобиль, в котором находился Гарри Гуларте – воспитатель калифорнийского детского сада. В результате стрельбы никто не погиб, но был ранен 63-летний отчим водителя.

По информации полиции, Гуларте мог совершить более 100 актов растления в отношении сына Веласкеса, что стало причиной нападения. В ноябре Веласкеса выпустили под залог в $1 млн, но обвинения в покушении на убийство не сняли – ему грозит пожизненное заключение.

В марте Доминику Крузу исполнилось 38 лет – он самый возрастной боец из топ-15 легчайшего дивизиона. Выступления в октагоне он совмещает с работой комментатора и аналитика UFC. За три года Круз провел всего четыре поединка, но проигрывал только топам. В августе-2022 уступил Марлону Вере нокаутом, хотя на момент остановки боя вел на карточках всех трех судей. Несмотря на поражение, не объявлял о завершении карьеры.

В 2018 году между UFC и ONE состоялся обмен – в американскую организацию отправился Бен Аскрен, а Деметриус Джонсон переехал в Сингапур. В течение шести месяцев Джонсон провел три боя, став победителем Гран-при в наилегчайшем весе.

Победа в турнире вывела его на бой за чемпионский пояс. В титульнике Джонсон уступил Адриано Мораесу, впервые в карьере проиграв нокаутом. Через год он взял реванш и стал новым чемпионом организации. Третий бой состоится уже 5 мая.

Последний бой Фрэнки Эдгар провел в ноябре-2022, завершив карьеру после трех досрочных поражений подряд. В отличие от большинства бойцов, после выхода в отставку Эдгар полностью ушел из единоборств.

Сейчас он занимается бизнесом – руководитель бренда спортивного питания и амбассадор крупного производителя текилы. Вместе с телеведущим Роджером Мэттьюсом ведет подкаст «Champ and The Tramp».

Дэн Хендерсон покинул UFC в 2016 году. Сейчас он руководит фитнес-центром и спортивным залом в городе Темекула и помогает в организации любительских турниров по ММА. В свободное время он занимается благотворительностью и поддерживает семьи военных.

Хендерсон часто посещает мероприятия национальной стрелковой ассоциации США и активно выступает за право свободного ношения оружия, а в 2023 году написал автобиографию – она появится в продаже уже в октябре.

Фото: Gettyimages.ru; instagram.com