37 комментариев

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Безумие поп-ММА: 200-килограммовый трэш-стример подрался с тремя девушками – и остался без зуба

Поп ММА
Epic Fighting Championship
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Не почувствовал, как после боя ему сделали депиляцию.

Если вы никогда не видели российские поп-MMA, пристегнитесь. Законспектировали новый выпуск Epic Fighting.

Пенсионер против таксиста – 80-летний (или не 80?) боец не выдержал и вывихнул плечо. Спас Олег Монгол, который отомстил за друга

Промоушен Epic Fighting – сайд-проект главы Hardcore FC Анатолия Сульянова. Там по безумным правилам дерутся фрики: межгендерные бои, трое против одного, бойцы-пенсионеры. После долгого перерыва Epic Fighting вернулся с новым турниром.

В главном поединке вечера бывший участник «Дома-2» Александр Гобозов легко победил блогера Игоря Шведа. Самое интересное было до – бой 80-летнего друга Олега Монгола Хены Абаканского, который выглядел моложе заявленного возраста (если организаторы верно его указали) и внешне напоминал Конора Макгрегора. Помимо модной прически, бороды и одежды, Абаканский отметился хорошими киками ногами, которые он демонстрировал в промо.

Он неплохо двигался, но на первых же секундах вывихнул плечо. Соперник – упитанный блогер-таксист Олежка, который боялся ударов и, похоже, никогда не дрался. В клетку ворвался Олег Монгол, который решил отомстить за друга. Организаторы поставили его бой с Таксистом через 20 минут – неожиданный матчмейкинг.

Олег Монгол удивил формой: выглядел спортивно, хорошо двигался и выбрасывал удары. И даже напоминал боксера – редкость для Epic Fighting. Поэтому без проблем победил Таксиста: сначала потряс и уронил, а потом забил в партере.

Бой трех девушек против 200-килограммового блогера. Вес не помог – ему выбили зуб

Самым забавным стал поединок с участием ветерана Epic Fighting Гриши Полное ТВ. 200-килограммовый блогер специализируется на боях с женщинами – в 2020-м он уже проиграл Дарье Маздюк. Бой настолько зашел иностранной аудитории, что Маздюк попала в Bellator (пока один бой – поражение). Теперь же против Гриши дрались сразу три соперницы: Биг Рашн Снейк, Карина Секси и Зоя Чили.

Разница в весе впечатляла: суммарно 183 кг – меньше, чем Гриша. Биг Рашн Снейк, Карина Секси и Зоя Чили сказали, что пришли отомстить за девушек, с которыми Гриша дрался до этого. «Сегодня будет кулинарный бой – мы замесим это жирное вонючее тесто и превратим его в ######## [замечательные] пирожки».

Боя три против одного не получилось – с Гришей дралась только габаритная Биг Рашн Снейк. Две другие девушки бегали вдоль клетки и наносили легкие тычки. Гриша пытался рубиться с Биг Рашн Снейк, пару раз попал по лицу, но пропускал в ответ. В конце раунда Гриша так устал, что склонился у сетки и безответно принимал удары. «Мне показалось, Гриша специально стоял, чтобы они его почесали», – предположил комментатор.

Во втором раунде Гриша устал еще больше – у него спадали шорты. «Главное, чтобы штаны не упали раньше, чем сам Гриша. Они уже начали падать», – отметил комментатор.

Девушки втроем накинулись на Гришу – и он сдался. Карина Секси, которая весь бой бегала от Гриши, выбила ему зуб. «Они у меня простояли два с лишним года. Я провел четыре-пять боев за это время. Они были целые, но девчонки их сломали», – признался Гриша.

В конце девушки облепили Гришу полосками для депиляции и выдернули волосы – тот даже не моргнул. И подарил Биг Рашн Снейк выбитый зуб, спрятав его в грудь.

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Фото: кадры трансляции Epic Fighting

37 комментариев

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Глеб Римский
Жаль, что информацию из головы нельзя удалять! Что я только что прочитал?
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__flavius__
да ладно, а я поржал. смотреть такое никогда не стал бы, а почитать забавно )
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+44
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artem klishin
давайте максимально заминусуем этот позорный пост!
+41
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+31
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badaboom
Я надеюсь, Биг Рашн Снейк, Карина Секси и Зоя Чили потрахались с жирным вонючим Гришей прямо в клетке? Было бы достойное завершение "шоу"!
+19
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+17
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napoli_14
Ответ artem klishin
давайте максимально заминусуем этот позорный пост!
Для спортса это наоборот хорошо.
Самый лучший вариант - это вообще не заходить в такие посты, а уж тем более не писать комменты )
+17
-2
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Zidan4ik
Открыт новый персонаж, Хена Абаканский
+18
-3
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Marky777
Ответ Zidan4ik
Открыт новый персонаж, Хена Абаканский
А девок ты типа знал?)
+13
0
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fedorbazaykin
Как это развидеть?
+8
0
+8
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Zhenek
Это так плохо, что даже хорошо У меня тут это... друг спрашивает, где эту блевоту можно посмотреть?
+7
-1
+6
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Таир Бакиев
Это не поп-ММА, это фрик бои.
+6
-1
+5
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Спартак пичинен
хене Абаканскому не 80 лет, вы че. ему как монголу около 50
+5
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Денис Прохоров
Ответ artem klishin
а почему минусы – хорошо? как это влияет на ранжирование в поисковиках сайта?
Это показатель активности, что хорошо, хотя сам показатель и отрицательный
+5
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sfilatov13
в комментариях одни душнилы
+6
-3
+3
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garap83@ukr.net
На каждом углу кричат:Америка деградирует,,а сами - чем занимаются?!
+2
0
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Dr. J 24
Ответ Глеб Римский
Жаль, что информацию из головы нельзя удалять! Что я только что прочитал?
такое нельзя читать
+4
-2
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Bayern2004
Ну вот,годный экшн,а не какие то там российско-китайские метаморфозы в Астане.
Ни выбитых зубов у Яна,ни спадающих штанов у Леженя. Скукотища...
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Дмитрий Шумак
бред, чушь и прочие синонимы.
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Vadim Amoral
Ответ sfilatov13
в комментариях одни душнилы
Солидарен! На то и весь этот фриш-треш, чтобы угарать!
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Spitamen Gonzales
Спортс, как вам не стыдно…?
На этой неделе дерётся Гарсия И Джервонта Дэвис, но нет ни малейшего упоминания. Зато есть целая статья посвящённая биомассе на потеху дурачков. Начните работать по профилю в конце концов
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Egobrain
Ответ Таир Бакиев
Это не поп-ММА, это фрик бои.
а в чем разница?
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Александр Козлов
Ответ Zhenek
Это так плохо, что даже хорошо У меня тут это... друг спрашивает, где эту блевоту можно посмотреть?
эпик файтинг в поиске Ютуба введи
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Vadim Amoral
На то это и фрик треш бои, чтобы быть таковыми. Не нравится? Ну идите обсуждайте дальше тэйкдауны и лаки панчи в серьёзных темах, но я реально не догоняю, почему большинство комментов не "ахххаха угар повеселили", а негатив. )
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Истину Глаголящий
а начиналось все с братьев запашных и жигурды)))
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oleg.tsirushkin
Sports сколько вам денег заплатили за размещение это на главной?
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Y BO
Боже, какая дичь
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