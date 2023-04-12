37 комментариев

Безумие поп-ММА: 200-килограммовый трэш-стример подрался с тремя девушками – и остался без зуба
Не почувствовал, как после боя ему сделали депиляцию.
Если вы никогда не видели российские поп-MMA, пристегнитесь. Законспектировали новый выпуск Epic Fighting.
Пенсионер против таксиста – 80-летний (или не 80?) боец не выдержал и вывихнул плечо. Спас Олег Монгол, который отомстил за друга
Промоушен Epic Fighting – сайд-проект главы Hardcore FC Анатолия Сульянова. Там по безумным правилам дерутся фрики: межгендерные бои, трое против одного, бойцы-пенсионеры. После долгого перерыва Epic Fighting вернулся с новым турниром.
В главном поединке вечера бывший участник «Дома-2» Александр Гобозов легко победил блогера Игоря Шведа. Самое интересное было до – бой 80-летнего друга Олега Монгола Хены Абаканского, который выглядел моложе заявленного возраста (если организаторы верно его указали) и внешне напоминал Конора Макгрегора. Помимо модной прически, бороды и одежды, Абаканский отметился хорошими киками ногами, которые он демонстрировал в промо.
Он неплохо двигался, но на первых же секундах вывихнул плечо. Соперник – упитанный блогер-таксист Олежка, который боялся ударов и, похоже, никогда не дрался. В клетку ворвался Олег Монгол, который решил отомстить за друга. Организаторы поставили его бой с Таксистом через 20 минут – неожиданный матчмейкинг.
Олег Монгол удивил формой: выглядел спортивно, хорошо двигался и выбрасывал удары. И даже напоминал боксера – редкость для Epic Fighting. Поэтому без проблем победил Таксиста: сначала потряс и уронил, а потом забил в партере.
Бой трех девушек против 200-килограммового блогера. Вес не помог – ему выбили зуб
Самым забавным стал поединок с участием ветерана Epic Fighting Гриши Полное ТВ. 200-килограммовый блогер специализируется на боях с женщинами – в 2020-м он уже проиграл Дарье Маздюк. Бой настолько зашел иностранной аудитории, что Маздюк попала в Bellator (пока один бой – поражение). Теперь же против Гриши дрались сразу три соперницы: Биг Рашн Снейк, Карина Секси и Зоя Чили.
Разница в весе впечатляла: суммарно 183 кг – меньше, чем Гриша. Биг Рашн Снейк, Карина Секси и Зоя Чили сказали, что пришли отомстить за девушек, с которыми Гриша дрался до этого. «Сегодня будет кулинарный бой – мы замесим это жирное вонючее тесто и превратим его в ######## [замечательные] пирожки».
Боя три против одного не получилось – с Гришей дралась только габаритная Биг Рашн Снейк. Две другие девушки бегали вдоль клетки и наносили легкие тычки. Гриша пытался рубиться с Биг Рашн Снейк, пару раз попал по лицу, но пропускал в ответ. В конце раунда Гриша так устал, что склонился у сетки и безответно принимал удары. «Мне показалось, Гриша специально стоял, чтобы они его почесали», – предположил комментатор.
Во втором раунде Гриша устал еще больше – у него спадали шорты. «Главное, чтобы штаны не упали раньше, чем сам Гриша. Они уже начали падать», – отметил комментатор.
Девушки втроем накинулись на Гришу – и он сдался. Карина Секси, которая весь бой бегала от Гриши, выбила ему зуб. «Они у меня простояли два с лишним года. Я провел четыре-пять боев за это время. Они были целые, но девчонки их сломали», – признался Гриша.
В конце девушки облепили Гришу полосками для депиляции и выдернули волосы – тот даже не моргнул. И подарил Биг Рашн Снейк выбитый зуб, спрятав его в грудь.
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Фото: кадры трансляции Epic Fighting
Самый лучший вариант - это вообще не заходить в такие посты, а уж тем более не писать комменты )
Ни выбитых зубов у Яна,ни спадающих штанов у Леженя. Скукотища...
На этой неделе дерётся Гарсия И Джервонта Дэвис, но нет ни малейшего упоминания. Зато есть целая статья посвящённая биомассе на потеху дурачков. Начните работать по профилю в конце концов