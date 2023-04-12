18 комментариев

Это он зафиксировал единственное поражение Махачева.

Жуткий случай из MMA: бой по ошибке судьи чуть не закончился смертью бойца (полную историю рассказал MMA Fighting).

Что произошло?

«Я пытался постучать, но руки не слушались». Боец ММА потерял сознание, но рефери не остановил поединок

Титульный бой в легком весе между Эдгаром Чайрезом и Джанни Васкесом возглавил турнир Fury FC 76 в Сан-Антонио. В начале четвертого раунда Васкес занял доминирующую позицию в партере, но допустил ошибку и попался на удушающий прием. Захват получился настолько плотным, что Васкес потерял сознание и не успел постучать для сдачи: «Я хорошо помню, что уснул буквально через две секунды».

Но рефери Фрэнк Коллазо не остановил бой – ему казалось, что Васкес продолжает активно защищаться. Коллазо пытались остановить и угловые бойцов, и даже сам Чайрез, но тот отказывался вмешиваться в поединок. Пока Васкес был без сознания, Чайрез трансформировал удушающий прием в болевой на руку. Рефери на это никак не отреагировал.

Васкес очнулся только благодаря рычагу локтя – боль была слишком сильной. При этом он не сразу обрел контроль над телом и не смог постучать: «Руки не слушались меня, поэтому я пытался топать ногами. Потом снова отключился – потерял сознание дважды». Когда боль стала невыносимой, Васкес постучал – спустя более чем 40 секунд после того, как впервые потерял сознание.

Васкес не злится на рефери и считает, что соперник спас ему жизнь

Чайреза обвиняют, что он нарочно нанес сопернику травму. В сети его называют грязным бойцом и даже призывают отстранить от участия в турнирах. Чайрез не был уверен, что Васкес потерял сознание – только поэтому переключился на болевой прием.

«В какой-то момент я подумал, что он притворяется, чтобы я его отпустил. Я зафиксировал рычаг локтя и начал кричать рефери: «Мне кажется, что он вырубился!», но тот словно впал в оцепенение. Опять же, я боялся отпустить захват. Да, верхняя часть его тела не двигалась, но он шевелил ногами. Это испугало меня».

Несмотря на полученные травмы, Васкес не злится на соперника и даже признался, что действия Чайреза спасли ему жизнь: «Слава богу, он [Чайрез] перешел на рычаг локтя. Если бы он продолжил душить меня, то меня могло бы здесь не быть. Я мог умереть или стать овощем. Все могло закончиться серьезным повреждением мозга».

После поединка Васкеса отправили в госпиталь: «Ребята в скорой помощи сказали, что сразу же поняли, что произошло, и просили рефери остановить бой. Они кричали ему, но он их не слушал. Я дважды вырубился прямо у него на глазах. Не понимаю, как он этого не заметил».

Бой обслуживал Фрэнк Коллазо – рефери с опытом работы в UFC, зафиксировавший единственное поражение в карьере Ислама Махачева. После инцидента ММА-сообщество призвало отстранить Коллазо от работы, но этого не произошло. На следующий день он участвовал в турнире UFC San Antonio.

«Рефери несет ответственность за безопасность бойцов. Если один из участников боя потерял сознание, то судья обязан этот бой остановить. Человеческая жизнь находится в твоих руках, и если тебе не хватает решимости принять решение – ты не должен занимать эту должность», – считает легендарный рефери Джон Маккарти.

Сам Веласкес высказался о возможном отстранении Коллазо: «Я не хочу, чтобы это с кем-либо повторилось. Не хочу, чтобы кто-то пострадал так же, как пострадал я. Но я не держу зла на рефери. Что случилось, то случилось. Ничего не изменится, если я буду сердиться. Просто благодарен, что остался в живых».

Фото: Instagram/giannivazquezmma, furyfighting