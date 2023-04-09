«Месть сладка. А я сладкоежка».

9 апреля на UFC 287 Исраэль Адесанья подрался с Алексом Перейрой в реванше за титул в среднем весе. Бой не прошел всю дистанцию и закончился ярким нокаутом, который вернул Адесанье пояс UFC.

Адесанья трижды проиграл Перейре, но считался фаворитом в реванше. Он вырубил главного соперника в карьере и вернул пояс

Адесанья и Перейра – давние соперники по кикбоксингу: в 2016-м бразилец спорно выиграл решением, а через год оформил зрелищный нокаут. В UFC еще драматичнее – Адесанья выигрывал бой по судейским карточкам 3:1, но в пятом раунде проиграл ТКО.

Победы Перейры ударили по Адесанье – во всех трех боях он выглядел лучше, но проигрывал. В первом судьи посчитали, что Перейра был агрессивнее и заслужил победу решением (многие не согласились). Затем – дважды уступал в стойке, но оба раза спасался нокаутом. Поэтому даже в четвертом поединке букмекеры видели фаворитом Адесанью.

Реванш начался с осторожной разведки: бойцы не сближались и почти не били в голову. Перейра не бросался, чтобы не попасть на контрпанчи и не проиграть по очкам. Адесанья не раскрывался, побаиваясь нокаутирующей силы Перейры, но все-таки выбросил пару точных ударов.

Во втором раунде Адесанья активизировался: попадал многоударными комбинациями и выглядел заметно быстрее. Он доминировал, а Перейра работал взрывами и поджимал к сетке, чтобы донести коронный левый хук.

Адесанья хорош на ногах – по нему тяжело попасть в центре октагона. Поэтому Перейра был максимально активным у сетки – на каждый удар зрители бурно реагировали. Но Адесанья заманил Перейру в ловушку, использовав ограниченность его стиля. Он спокойно принимал удары в защиту у сетки, а на последней минуте провел контратаку и нокаутировал Перейру, добив на земле.

Это похоже на стоячий нокдаун Перейры в прошлом поединке. Казалось, Адесанья умышленно раскрыл соперника: прижался к сетке, принял удары в защиту и дважды выбросил резкий контрпанч с правой. Адесанья вернул себе пояс UFC, и это справедливо: в ММА он лучше как боец, чем Перейра.

Адесанья сохранил стиль и ответил хейтерам. Контрпанчер победил нокаутера – триумф бойцовской техники над грубой силой

Мы увидели классику – бой техничного контрпанчера и нокаутера. Каждый раз Адесанья переигрывал Перейру на дистанции, но тот брал мощью и агрессией. Поэтому перед турниром Адесанья нервничал: люди говорили про 3:0 в противостоянии, но не упоминали содержание боев, что било по психологии.

Адесанья трижды проиграл Перейре, но почти во всех компонентах был лучше – особенно в ММА. В этом особенность нокаутеров – на десяток аргументов соперника у них один перекрывающий все ответ. В случае Перейры это убийственный левый хук, который не сработал. Адесанья лишил Перейру шанса нокаутера и в коронном стиле победил на контратаке.

После победы Адесанья выдал длинную речь про кайф чемпионства и веру в себя: «Знаете, говорят, что месть сладка. А я сладкоежка, вы меня знаете. Это чертовски сладко. Не взирая ни на что, Алекс – великий чемпион. Сегодня он проиграл пояс, но он навсегда останется чемпионом. В его истории я – антагонист. В его истории я – злодей. Но сегодня моя история. И я сотворил историю».

Адесанья доказал, что в ММА не всегда побеждают нокаутеры: иногда важнее бойцовский IQ, скорость и тайминг. От этого ценность его победы выше – в фирменном стиле, напомнив, как его сравнивали с Джоном Джонсом. Адесанья не боролся, как советовали эксперты, и доказал, что Перейра – не его криптонит.

Фото: eastnews.ru/Marta Lavandier; Gettyimages.ru/Carmen Mandato