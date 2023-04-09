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Адесанья – снова чемпион UFC! Стильный нокаут Перейры – триумф бойцовской техники над грубой силой

Исраэль Адесанья Исраэль Адесанья
Алекс Перейра Алекс Перейра
UFC UFC
Адесанья - Перейра
MMA MMA
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

«Месть сладка. А я сладкоежка».

9 апреля на UFC 287 Исраэль Адесанья подрался с Алексом Перейрой в реванше за титул в среднем весе. Бой не прошел всю дистанцию и закончился ярким нокаутом, который вернул Адесанье пояс UFC.

Адесанья трижды проиграл Перейре, но считался фаворитом в реванше. Он вырубил главного соперника в карьере и вернул пояс

Адесанья и Перейра – давние соперники по кикбоксингу: в 2016-м бразилец спорно выиграл решением, а через год оформил зрелищный нокаут. В UFC еще драматичнее – Адесанья выигрывал бой по судейским карточкам 3:1, но в пятом раунде проиграл ТКО.

Победы Перейры ударили по Адесанье – во всех трех боях он выглядел лучше, но проигрывал. В первом судьи посчитали, что Перейра был агрессивнее и заслужил победу решением (многие не согласились). Затем – дважды уступал в стойке, но оба раза спасался нокаутом. Поэтому даже в четвертом поединке букмекеры видели фаворитом Адесанью.

Реванш начался с осторожной разведки: бойцы не сближались и почти не били в голову. Перейра не бросался, чтобы не попасть на контрпанчи и не проиграть по очкам. Адесанья не раскрывался, побаиваясь нокаутирующей силы Перейры, но все-таки выбросил пару точных ударов.

Во втором раунде Адесанья активизировался: попадал многоударными комбинациями и выглядел заметно быстрее. Он доминировал, а Перейра работал взрывами и поджимал к сетке, чтобы донести коронный левый хук.

Адесанья хорош на ногах – по нему тяжело попасть в центре октагона. Поэтому Перейра был максимально активным у сетки – на каждый удар зрители бурно реагировали. Но Адесанья заманил Перейру в ловушку, использовав ограниченность его стиля. Он спокойно принимал удары в защиту у сетки, а на последней минуте провел контратаку и нокаутировал Перейру, добив на земле.

Это похоже на стоячий нокдаун Перейры в прошлом поединке. Казалось, Адесанья умышленно раскрыл соперника: прижался к сетке, принял удары в защиту и дважды выбросил резкий контрпанч с правой. Адесанья вернул себе пояс UFC, и это справедливо: в ММА он лучше как боец, чем Перейра. 

Адесанья сохранил стиль и ответил хейтерам. Контрпанчер победил нокаутера – триумф бойцовской техники над грубой силой

Мы увидели классику – бой техничного контрпанчера и нокаутера. Каждый раз Адесанья переигрывал Перейру на дистанции, но тот брал мощью и агрессией. Поэтому перед турниром Адесанья нервничал: люди говорили про 3:0 в противостоянии, но не упоминали содержание боев, что било по психологии.

Адесанья трижды проиграл Перейре, но почти во всех компонентах был лучше – особенно в ММА. В этом особенность нокаутеров – на десяток аргументов соперника у них один перекрывающий все ответ. В случае Перейры это убийственный левый хук, который не сработал. Адесанья лишил Перейру шанса нокаутера и в коронном стиле победил на контратаке.

После победы Адесанья выдал длинную речь про кайф чемпионства и веру в себя: «Знаете, говорят, что месть сладка. А я сладкоежка, вы меня знаете. Это чертовски сладко. Не взирая ни на что, Алекс – великий чемпион. Сегодня он проиграл пояс, но он навсегда останется чемпионом. В его истории я – антагонист. В его истории я – злодей. Но сегодня моя история. И я сотворил историю».

Адесанья доказал, что в ММА не всегда побеждают нокаутеры: иногда важнее бойцовский IQ, скорость и тайминг. От этого ценность его победы выше – в фирменном стиле, напомнив, как его сравнивали с Джоном Джонсом. Адесанья не боролся, как советовали эксперты, и доказал, что Перейра – не его криптонит. 

Адесанья нокаутировал Перейру и вернул пояс. Первая победа в личном противостоянии за четыре боя!

Адесанья – киллер UFC, который потух из-за смены стратегии. Хотя сравнивался с Джонсом

Фото: eastnews.ru/Marta Lavandier; Gettyimages.ru/Carmen Mandato

6 комментариев

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Посторонним В
Ответ Auliminium
Вы говорите, что это триумф техники над грубой силой, но учитывая бэкграунд и противостояния и его участников, то Перейра заслуживает намного больше уважения. Пробелы в технике Алекса связаны только из-за того, что он очень поздно начал заниматься единоборствами, а до этого вообще бухал и не имел опыта занятий спортом. Но даже несмотря на это, он элитный атлет, потому что стал двойным чемпионом в Глори и смог стать чемпионом в ЮФС. Исраэль занимается с детства, но как боец он хуже Перейры, ведь в кике он не становился чемпионом, а в ЮФС пусть и взял титул и защищал его, оставался унылым и пресным. Сравнения с Джонсом вообще неуместны, Костян на пике чистил дивизион, победил и легенд, и сверстников, и бойцов нового поколения. Успешно поднялся в весе (Адесанья в полутяжах показал слабый уровень). Алексу нужно подняться в полутяжелый, выглядит в среднем весе немного изнеможенно, думаю в 93 сможет ещё хорошо себя показать
Нокаутирующий удар это актив, который намного проще обналичить, чем постигать тонкости ударной техники и совершенствоваться в боевых инстинктах. Один раз донес удар, и всё. Это даже надежнее проходов Хабиба, когда соперники боялись пропустить перевод и избиение на канвасе. Один раз моргнул и уже лежишь.
Кто мог нивелировать эту сверхопасность, те его побеждали. Остальные ловили плюху и откисали.
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Buttowski
Ответ HaLaVa666
Скорее Перейра проиграл, чем Адесанья победил, но молодец - попал. За монолог Адесаньи после боя - желаю проигрышей в будущем
"Скорее Перейра проиграл , чем Адесанья победил" Ахахах найс логика у тебя. И чем тебе не понравился его монолог , тем более он был мотивационным.
Ты еще скажи , что Перейра выиграл его на ментальном уровне.
+6
-3
+3
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Auliminium
Вы говорите, что это триумф техники над грубой силой, но учитывая бэкграунд и противостояния и его участников, то Перейра заслуживает намного больше уважения. Пробелы в технике Алекса связаны только из-за того, что он очень поздно начал заниматься единоборствами, а до этого вообще бухал и не имел опыта занятий спортом. Но даже несмотря на это, он элитный атлет, потому что стал двойным чемпионом в Глори и смог стать чемпионом в ЮФС. Исраэль занимается с детства, но как боец он хуже Перейры, ведь в кике он не становился чемпионом, а в ЮФС пусть и взял титул и защищал его, оставался унылым и пресным. Сравнения с Джонсом вообще неуместны, Костян на пике чистил дивизион, победил и легенд, и сверстников, и бойцов нового поколения. Успешно поднялся в весе (Адесанья в полутяжах показал слабый уровень). Алексу нужно подняться в полутяжелый, выглядит в среднем весе немного изнеможенно, думаю в 93 сможет ещё хорошо себя показать
+2
-2
0
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Ростислав Романенко
Перейре наверное и вправду лучше в полутяжи подниматься, тем более, что очередной раунд этого сериала уже смотреть неохота. Мы все поняли касательно Перейры, мы все поняли касательно Иззи. А в полутяжах Алекс реально солидно бы смотрелся.
+3
0
+3
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HaLaVa666
Скорее Перейра проиграл, чем Адесанья победил, но молодец - попал. За монолог Адесаньи после боя - желаю проигрышей в будущем
+7
-4
+3
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dimpa
Остается поздравить Адесанью! Поведение после боя правда традиционно животное.
+6
-3
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