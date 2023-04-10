Сказал, что стал самым высокооплачиваемым дебютантом в кино.

Съемки ремейка «Дома у дороги» с Конором Макгрегором официально завершены. Фильм выйдет в прокат в 2023 году.

Как прошел съемочный процесс дебютной работы Конора в кино?

Макгрегор подружился с Джилленхолом и снимался по 15 часов в сутки

В центре сюжета нового «Дома у дороги» – вышибала с бойцовским прошлым Элвуд Далтон. По словам создателей проекта, фильм будет не столько ремейком, сколько переосмыслением оригинала.

Какую роль исполнит Конор – пока неизвестно. Он не раскрывает эту информацию, а студия Amazon до сих пор не говорит о деталях сюжета и именах персонажей. Фанаты предполагают, что Макгрегор сыграет Джимми Рено – правую руку антагониста из оригинального фильма.

В ремейке «Дома у дороги» главную роль исполнит Джейк Джилленхол, чей опыт сильно помог Конору во время съемочного процесса.

«Джилленхол – отличный парень. Просто великолепный. Он был очень терпелив со мной, а я был очень терпелив с ним. Мы оба понимали и уважали навыки друг друга, наши сильные стороны. Теперь он мой близкий друг. Мы сняли прекрасный фильм, и я выложился по полной».

По словам Макгрегора, работа на съемочной площадке – тяжелый труд, который отнимает больше сил, чем подготовка к поединкам: «Да, процесс съемок мне понравился. Но было очень тяжело. Настолько тяжело, что теперь все остальное кажется невероятно легким. Ни один тренировочный лагерь, ни один поединок и ни одна пресс-конференция не сравнится с процессом создания фильма. Мы работали по 15 часов в сутки, заучивали реплики и постоянно репетировали».

«Этот засранец точно не выглядит, как я». Конор отказался от дублеров и сам исполнял трюки

Первые фотографии со съемочной площадки попали в сеть еще в январе. На них Конор вместе с Джилленхолом снимаются в экшн-сцене на катере. Этими кадрами поделился сам Макгрегор, сообщив, что все трюки в фильме он выполнил сам:

«Пускай я покажусь самовлюбленным говнюком, но ни один из приглашенных на съемки каскадеров не был на меня похож. Я взглянул на одного дублера и подумал: «Нет, этот засранец точно не выглядит, как я». Отличный парень, но внешность совсем другая. Поэтому все трюки я выполнял сам. Конечно, это было очень сложно.

Я целыми днями репетировал сцены драк, бросал здоровенных парней через барные стойки, разбивал стеклянные бутылки об их головы. Не хочу раскрывать подробности, но это был сумасшедший опыт».

Конор заявил, что он стал самым высокооплачиваемым дебютантом в истории кино: «Добавьте это ко всем остальным моим достижениям». Но позже удалил публикацию из социальных сетей.

Съемки нескольких сцен прошли во время реального турнира UFC. На церемонии взвешивания Джилленхол провел битву взглядов с экс-бойцом организации Джеем Хироном, а в предварительном карде турнира съемки переместились в октагон. Конор в этих сценах не появлялся – вероятно, роль в фильме не связана с его настоящим профилем.

Возможно, карьера Макгрегора в Голливуде продлится не так долго. Он заявил, что возьмет перерыв от съемок и хочет провести еще 100 боев: «Меня зовут обратно в кино, но я пока не решил. Посмотрим, чем закончится моя первая попытка. Единственное, о чем я сейчас думаю – это о боях».

Фото: East News/AP Photo/David Becker, Louis Grasse/PxImages/Icon Sportswire; Amazon