Уже второй бой за неделю.

Вечером 31 марта в Москве прошел турнир бойцовского клуба «РЕН ТВ», в главном поединке которого встретились Вячеслав Дацик и Кевин Джонсон. Это второй бой Дацика за неделю: 25 марта он за 57 секунд нокаутировал Джеронимо Дос Сантоса.

Джонсон много проигрывает, но когда-то дрался с легендами. Он хочет найти в России девушку и сыграть в шахматы с Путиным

Если Дос Сантос – посредственный боец без регалий, то Джонсон дрался с элитой бокса. Рекорд не впечатляет: 35 побед, 21 поражение и две ничьих. Но Джонсон выходил на топов и ни разу не проиграл прямым нокаутом: за 58 боев его лишь трижды финишировали техническим нокаутом.

Джонсон начал карьеру в 2003-м и не проигрывал 23 боя подряд. Первое поражение случилось против Виталия Кличко в 2009-м – в поединке за пояс чемпиона мира по версии WBC. Бой продлился 12 раундов, а двое из трех судей отдали украинцу все отрезки.

Спустя три года Джонсон подрался с Тайсоном Фьюри и снова проиграл, хотя выдержал всю дистанцию. Кевин стал гейткипером, который много, но неудачно дрался с топами: Дереком Чисорой, Энтони Джошуа, Энди Руисом, Кубратом Пулевым, Даниэлем Дюбуа.

Это прошлое – сейчас Джонсону 43, и он зарабатывает деньги. В последних 10 боях он проиграл восемь раз, а уже через восемь дней после Дацика подерется в Германии с 25-летним Айдыном Йылдырымом. Последний бой провел против Андре Бунга и закончил его вничью.

Если Дос Сантос устраивал шоу на стердауне, то Джонсон не сделал и этого. Зажигал Дацик – снова кричал. И дал прогноз: «Это будет чистое противостояние деревенского бокса из ларька против классического боксера».

Джонсон ответил, что приехал в Россию «наказать» Дацика за оскорбления Мохаммеда Али и критику за слишком осторожный стиль. «Я преподам ему урок бокса. Я дам ему самый лучший урок Мохаммеда Али. Надеру ему задницу так, как никто еще не видел. Все произойдет быстро, стремительно и так, что никто не поймет, какой удар что делает», – заявил Джонсон.

Джонсон добавил, что планирует не только подраться в России, но и найти себе девушку. И сыграть в шахматы с Владимиром Путиным:

«Я играю в шахматы, мне нравятся шахматы. Моя самая большая мечта: сыграть в шахматы с Владимиром Путиным. Я пока не так хорош, мне нужно отточить навыки, ведь он самый уважаемый и достойный восхищения человек из всех, кого я знаю. Сесть напротив него и сыграть в шахматы – это моя мечта».

Джонсон победил Дацика, хотя этого не хотел. Уничтожил одним джебом и попросил у Путина российский паспорт

Бой проходил по правилам бокса и длился всего три раунда. Ожидалось, что на такой дистанции Дацик выиграет судейским решением: будет прессинговать, но без нокаута. В первом раунде Джонсон много двигался и работал джебами, а Дацик преследовал его по рингу. Загнав в угол, разряжался сериями, которые не доводил до конца.

Было видно, что Дацик готов зарубиться, но осторожничал из-за соперника, у которого заходили почти все джебы. Дацик злился, но был беспомощен – на дистанции ему не хватало техники. Но на ближней серии Дацика заходили, хотя в большинстве по защите.

Во втором раунде Дацик так устал от джебов Джонсона, что стал демонстративно ловить их лбом. Харизматичная, но бессмысленная выходка – с учетом множества пропущенных ударов и проблем по нащупыванию дистанции. Джонсон одним ударом разбивал Дацика, который так и не настроил колхозные колотушки.

Джонсон показал боксерское превосходство и победил решением большинства судей. Он не хотел выигрывать – часто сам заходил в угол, где принимал в защиту удары Дацика. Он давал сопернику работать, но даже этого хватило, чтобы победить. Дацик – боец для поп-ММА. Ему тяжело с профессионалами – даже списанными.

Джонсон после боя обратился к Путину и попросил у него российский паспорт: «Я бы хотел сделать официальное заявление к Владимиру Путину. Я бы хотел получить российское гражданство, жить здесь и быть частью этой страны».

Фото: East News/Sefa Karacan – Anadolu Agency, SASCHA SCHUERMANN / DDP / ddp images/AFP