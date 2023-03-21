А-А-А!

25 марта в Самаре пройдет турнир Ural FC 2. На нем Вячеслав Дацик проведет бой по правилам кикбоксинга против Жеронимо Дос Сантоса.

Накануне состоялся их стердаун – теперь вы точно запомните значение этого слова. Потому что бойцы превратили дуэль взглядов в шоу: Дос Сантос бил себя в грудь и орал – Дацик ответил криком. Видео с мероприятия в телеграм-канале «Ушатайка» опубликовал журналист Илья Андреев:

Сам Дацик пришел на стердаун в футболке с изображением Мохаммеда Али. Ранее он извинился перед подписчиками за оскорбления Али:

«Это ошибка, которую я признаю. Сейчас я пытаюсь заниматься боксом и понимаю, насколько великим боксером был этот человек. Кого обидели мои слова о нем, приношу извинения.

Я рад, что старого Дацика уже нет. Но слово не воробей, поэтому я готов нести ответственность за свои слова в прошлом, хоть давно уже так не считаю».

Что еще нужно знать о бое Дацик – Дос Сантос?

•‎ Дос Сантосу 42 года. На профессиональном уровне он провел более 60 боев по правилам ММА. Среди его соперников – Александр Емельяненко, Виталий Минаков, Сергей Харитонов и Иван Штырков. В феврале Дос Сантос победил Леонардо Гимараеша на PFL.

•‎ Последний раз Дацик дрался в декабре-2022, когда победил Павла Шульского и сломал палец. Из-за травмы врачи не допустили его к поединку на Hardcore Boxing против Сауло Кавалари:

«Думаю, мы красиво порубились. Но об его голову я расколол палец и дальше уже добил – разлетелась кость на пять частей. Врачи сказали три месяца руку вообще не беспокоить, положили красивый, модный гипс. Собрали кость, штифтами ее нафигарили».

•‎ Так Дацик говорил о тактике на бой против Дос Сантоса: «Пошлю его в глубокий нокаут. Как на улице – сделаю из него дрова. Глухим жестким нокаутом. А как еще побеждать? Точно до решения судей постараюсь не доводить, чтобы никто не обокрал».