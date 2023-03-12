Что пошло не так?

Петр Ян проиграл Мерабу Двалишвили на UFC Fight Night в Лас-Вегасе. В этот раз сложно списать что-то на судей или невезение. Мы не знаем деталей лагеря, но геймплан Двалишвили был понятен – и Ян не был к нему готов.

В чем он провалился?

Ограниченность сопротивления

Мы уже говорили: у Яна не было проблем с борьбой. Но ни он, ни угол, ни тренеры в кемпе не придумали ничего, чтобы наказать Двалишвили за бесконечные попытки тейкдаунов. Ян справлялся с ними (процент успешных тейкдаунов Мераба – 22%), но ничего, кроме защиты, в плане не было.

Снова нет удушающих из переднего замка на шее, снова нет попыток сделать хоть что-то снизу, снова нет никакого гарда. Когда Ян получал контроль сверху – тут же его терял и не наносил урона.

Ударка

В комментариях Яну напомнят про лагерь в Дагестане, но именно борьба – самое позитивное, что он показал. Больше всего страдала ударка. Снова классические попытки найти темп, прижать к сетке и выкидывать комбинации, но безуспешно. В начале боя проглядывалась идея кидать лоу-кики в ближнюю ногу, чтобы замедлить Двалишвили, но после того, как Ян сам повредил ногу, лоу-кики закончились. Больше никакого плана в ударке не было.

Психология

Психологическая подготовка – на нуле. Ян был абсолютно не готов к бесконечным тейкдаунам в течение 25 минут. Его мозг настолько перегрузился от постоянных попыток Двалишвили, что в середине боя он сам полез в ноги. Это критическая ошибка и бесполезная трата энергии.

Энергия

Казалось, что Двалишвили, который до этого бился только три раунда, не вытащит 25 минут – ему не хватит физики и выносливости на постоянные попытки, но все получилось наоборот. Ян встал уже в четвертом раунде, очень вяло выбрасывал локти из клинча, искал прямые и размашистые оверхенды, но более свежий Двалишвили видел и гасил большинство из этих ударов.

Безыдейность и отсутствие тренера

Наблюдать такое выступление Яна – обидно. Если прошлые поражения были спорными, то это – полностью заслуженное. Если в прошлых боях Ян всегда выглядел лучше соперника (в том числе в двух боях со Стерлингом и против О’Мэлли), то здесь – потерянным.

Яну критически не хватает хорошего тренера и лагеря в сильном зале. Tiger Muay Thai, в котором он тренируется, всегда выделялся качественной подготовкой бойцов в плане стойки и физических данных. Против Двалишвили Ян не показал ни того, ни другого.

Мераб Двалишвили продемонстрировал, что четкий план и его исполнение могут компенсировать любые пробелы в технике. Он не был идеален в борьбе и стойке, но выполнил план. Этого не было у Яна. Двалишвили уехал с девятой победой подряд, Ян – с четвертым поражением в пяти боях.

Все заслуженно.

Фото: REUTERS/Ron Chenoy-USA TODAY Sports