11 комментариев

Избиение и антирекорды.

В ночь на 12 марта в Лас-Вегасе Петр Ян подрался с Мерабом Двалишвили – другом чемпиона Алджамейна Стерлинга. У бойцов давний конфликт, который решился в октагоне – не в пользу Яна.

Ян не видел в Двалишвили соперника, но проиграл без шансов

Петр Ян проиграл в UFC два раза подряд – Стерлингу и О’Мэлли. Чтобы вернуться в борьбу за титул, требовалась победа. Двалишвили до боя называл Яна тупым и говорил о конфликте России и Грузии. Это привело к стычке на стердауне: Ян толкнул Двалишвили, когда тот назвал его сучкой.

Двалишвили с первых секунд боя задал высокий темп: разбивал в стойке и без конца проходил в ноги. Он действовал агрессивнее и выбрасывал много ударов, а Ян не мог нащупать дистанцию.

Казалось, Двалишвили устанет драться в таком темпе, а Ян начнет набирать с каждым раундом – как делал это раньше. Но во второй пятиминутке все повторилось: Двалишвили наносил беспрерывные комбинации и хорошо миксовал борьбу со стойкой. Он много раз проходил в одну ногу, хотя не мог удержать Яна на земле. Удивительно, но полностью перерабатывал в стойке на фоне потерянного соперника.

Раньше Двалишвили не дрался в пятираундовых боях, но был уверен в выносливости. Он не снижал скорости: в третьем раунде снова доминировал и перерабатывал Яна. Двалишвили вкладывался с такой злостью, что Ян не сближался и пятился к сетке, где его снова ждали попытки тейкдаунов.

После третьего раунда стало ясно, что Яна спасет только финиш. Но избиение продолжилось: Двалишвили выбрасывал одни и те же силовые комбинации, которые смешивал с тейкдаунами. Он постоянно нырял в одну ногу, редко – в две. Большинство попыток неудачные, но они нервировали Яна, который панически защищался и не думал об атаке.

Рекорд по тейкдаунам от Двалишвили и самое тяжелое поражение в карьере Яна

Финальные раунды ушли Двалишвили, который победоносно улыбался в концовке. За пять раундов он провел 49 попыток тейкдауна (исторический рекорд UFC) и 11 раз перевел Яна (больше, чем все его соперники в UFC вместе).

Петр Ян закончил бой с заплывшим глазом и растерянным лицом. Двалишвили победил 50-45 на карточках всех судей – так разгромно Ян не проигрывал. До боя он не считал Двалишвили угрозой, но в октагоне попал под жесткую оппозицию и проиграл в четвертый раз за пять последних боев.

Возможно, есть много причин, почему Ян снова проиграл: кто-то припомнит разговоры; кто-то посоветует сменить зал; кто-то скажет, что Ян переоценен и побеждал только ветеранов.

В 2007-м средневес Мэтт Серра шокировал мир, победив Жоржа Сен-Пьера. Он легко проиграл в реванше и остался в истории случайным чемпионом, над которым посмеивались. Теперь он тренирует Стерлинга и Двалишвили – бойцов, над которыми смелся Ян. И которые заставили его чемпионство выглядеть случайным.