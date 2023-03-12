11 комментариев

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Разгром от Двалишвили – самое тяжелое поражение Яна в карьере. Так плохо еще не было

Петр Ян – Двалишвили Петр Ян – Двалишвили
Мэтт Серра
Петр Ян Петр Ян
Мераб Двалишвили Мераб Двалишвили
UFC UFC
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Избиение и антирекорды.

В ночь на 12 марта в Лас-Вегасе Петр Ян подрался с Мерабом Двалишвили – другом чемпиона Алджамейна Стерлинга. У бойцов давний конфликт, который решился в октагоне – не в пользу Яна.

Ян не видел в Двалишвили соперника, но проиграл без шансов

Петр Ян проиграл в UFC два раза подряд – Стерлингу и О’Мэлли. Чтобы вернуться в борьбу за титул, требовалась победа. Двалишвили до боя называл Яна тупым и говорил о конфликте России и Грузии. Это привело к стычке на стердауне: Ян толкнул Двалишвили, когда тот назвал его сучкой.

Двалишвили с первых секунд боя задал высокий темп: разбивал в стойке и без конца проходил в ноги. Он действовал агрессивнее и выбрасывал много ударов, а Ян не мог нащупать дистанцию.

Казалось, Двалишвили устанет драться в таком темпе, а Ян начнет набирать с каждым раундом – как делал это раньше. Но во второй пятиминутке все повторилось: Двалишвили наносил беспрерывные комбинации и хорошо миксовал борьбу со стойкой. Он много раз проходил в одну ногу, хотя не мог удержать Яна на земле. Удивительно, но полностью перерабатывал в стойке на фоне потерянного соперника.

Раньше Двалишвили не дрался в пятираундовых боях, но был уверен в выносливости. Он не снижал скорости: в третьем раунде снова доминировал и перерабатывал Яна. Двалишвили вкладывался с такой злостью, что Ян не сближался и пятился к сетке, где его снова ждали попытки тейкдаунов.

После третьего раунда стало ясно, что Яна спасет только финиш. Но избиение продолжилось: Двалишвили выбрасывал одни и те же силовые комбинации, которые смешивал с тейкдаунами. Он постоянно нырял в одну ногу, редко – в две. Большинство попыток неудачные, но они нервировали Яна, который панически защищался и не думал об атаке.

Рекорд по тейкдаунам от Двалишвили и самое тяжелое поражение в карьере Яна

Финальные раунды ушли Двалишвили, который победоносно улыбался в концовке. За пять раундов он провел 49 попыток тейкдауна (исторический рекорд UFC) и 11 раз перевел Яна (больше, чем все его соперники в UFC вместе).

Петр Ян закончил бой с заплывшим глазом и растерянным лицом. Двалишвили победил 50-45 на карточках всех судей – так разгромно Ян не проигрывал. До боя он не считал Двалишвили угрозой, но в октагоне попал под жесткую оппозицию и проиграл в четвертый раз за пять последних боев. 

Возможно, есть много причин, почему Ян снова проиграл: кто-то припомнит разговоры; кто-то посоветует сменить зал; кто-то скажет, что Ян переоценен и побеждал только ветеранов.

В 2007-м средневес Мэтт Серра шокировал мир, победив Жоржа Сен-Пьера. Он легко проиграл в реванше и остался в истории случайным чемпионом, над которым посмеивались. Теперь он тренирует Стерлинга и Двалишвили – бойцов, над которыми смелся Ян. И которые заставили его чемпионство выглядеть случайным.

Петр Ян – переоценен?

Соперник Яна – бывший грузчик, который набил тату с Грузией и называл Сталина диктатором

11 комментариев

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sanek maloi
Да не сделает Петруха выводы, их надо было делать после 1го боя со Стерлингом, не будет менять лагерь. Он уже сытый, тем более Алтушкин кормит. Может конечно в ака пойти, под нахимиченную шерсть там лечь, или в one, там тоже заправленные химари, вообще могут нокаутировать. А так можно без напрягла в алтушкинский rss пойти и по кайфу гасить заморских привозных мешков. Эх Петюня, Петюня🤬
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Isa Babaev
Ответ skytent1
30 лет ещё не приговор, если есть голова на плечах - сменит лагерь, возьмётся за ум, а иначе пора завершать, пока само UFC не уволит
Поздно, в дивизионе есть Умар Нурмагомедов, для которого Ян просто корм
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Isa Babaev
Ответ Hasan Kochinov
Мераб сам больше всех болтал и приплетал сюда вещи, которые к UFC и Петру никакого отношения не имеют.
Лицо Яна после боя видели? Это называется Мераб ответил на свои слова, а помните как Ян говорил про Шона? «@
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Ivan Balashov
Ответ skytent1
30 лет ещё не приговор, если есть голова на плечах - сменит лагерь, возьмётся за ум, а иначе пора завершать, пока само UFC не уволит
Взяться за ум это самое сложное.
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Bosniec
Даже для базового ударника Ян целиком и полностью провалил бой. Количество выброшенных ударов говорит само за себя, более критична ситуация, что Петр не шел рисковать, очевидно проигрывая поединок. Постоянно какие то нелепые подтягивание штанов (особенно во втором раунде), вытирание пота с лица, в то время, когда нужно было отвечать на активность грузина. Безусловно, Яну нужно менять треренский штаб и плодотворно поработать над собой в психологическом плане. Очевидно, что борьба за чемпионский титул упущена (во всяком случае в ближайшее время), нужно сейчас просто вернуть себе уверенность, возможно выцепив какой нибудь денежный бой против громкого имени. Субъективно, Круз идеально подошел бы для такого боя, а дальше нужно постепенно опять подниматься на вершину.
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Mr. Blonde
Ответ skytent1
30 лет ещё не приговор, если есть голова на плечах - сменит лагерь, возьмётся за ум, а иначе пора завершать, пока само UFC не уволит
лагерь тут не поможет, чел психологически сломался, кажется навсегда
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Hasan Kochinov
Ответ Isa Babaev
А столько было разговоров от их фанатов всю неделю перед боем, «уничтожь ледокола, «грузин переоценен» итд, так же и Стерлинга и с Шоном поливали грязью.. Мераб крут, в стойке разбил все лицо Яну, в партере швырял из угла в угол, полный декласс П.с Но даже такой Мераб это корм для Умара
Мераб сам больше всех болтал и приплетал сюда вещи, которые к UFC и Петру никакого отношения не имеют.
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Друг Джордана
Петру надо делать выводы. Какими они будут покажет следующий бой. Очень надеюсь, что у него остались еще какие-то спортивные цели.
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skytent1
30 лет ещё не приговор, если есть голова на плечах - сменит лагерь, возьмётся за ум, а иначе пора завершать, пока само UFC не уволит
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Isa Babaev
А столько было разговоров от их фанатов всю неделю перед боем, «уничтожь ледокола, «грузин переоценен» итд, так же и Стерлинга и с Шоном поливали грязью..
Мераб крут, в стойке разбил все лицо Яну, в партере швырял из угла в угол, полный декласс

П.с Но даже такой Мераб это корм для Умара
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Alexander Neustroev
Посыпался Ян. Пора или что то радикально менять или заканчивать.
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