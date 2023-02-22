«Он вложил в нас больше 200 миллионов». Главный спонсор молодого Хабиба – миллиардер, осужденный на 19 лет за хищения

Бойцы поручались за него и просили Путина о помиловании.

Когда Хабиб Нурмагомедов еще не был чемпионом UFC, одним из его главных спонсоров был Зиявудин Магомедов – миллиардер из списка Forbes. Он помогал не только Хабибу, но и другим бойцам, а в 2022-м сел в тюрьму на 19 лет.

Магомедов был важным меценатом в российских ММА. Он спонсировал Хабиба и одним из первых предсказал его величие

Открытая информация о гонорарах бойцов не учитывает, что большая часть тратится на сборы, зарплату тренеров и налоги. При этом до чемпионства в UFC Хабиб только раз получил больше $100 тысяч – против Эдсона Барбозы (80 за бой + 80 за победу).

Нурмагомедов оплачивал дорогостоящие лагеря, пользовался услугами топовых диетологов и мог сделать операцию без помощи UFC. Этому помогла дружба с бизнесменом Зиявудином Магомедовым.

Журнал Forbes в 2017-м поставил Магомедова на 63-е место в списке богатейших бизнесменов России – с состоянием в $1,4 млрд. Он управлял группой компаний «Сумма», которой принадлежали активы в портовой логистике, трансинжиниринге, строительстве, нефтегазовой добыче и агропромышленности. В нескольких проектах долей владел брат Зиявудина Магомедова Магомед.

В 2015-м Зиявудин увлекся ММА и хотел купить долю в UFC. Он провел переговоры с владельцами, но отказался из-за завышенной цены. И вложился в российский промоушен Fight Nights Global – сейчас AMC Fight Nights (планировал потратить $60-100 млн за пять лет).

Магомедов вырос в Дагестане и часто тренировался с бойцами, которых спонсировал. Но президента Fight Nights Global Камила Гаджиева поразил знаниями и дипломом с экономического факультета МГУ.

«Корни увлечения идут из детства. Вырасти на улицах Махачкалы само по себе было видом спорта. Конфликты часто решались по-мужски, иногда такие стычки бывали несколько раз в день. Но лучше все-таки демонстрировать боевые навыки в ринге», – вспоминал Магомедов.

Осенью 2016-го он создал MMA-клуб Eagles, в котором Хабиб стал президентом и капитаном команды, а отец Абдулманап – главным тренером. Магомедов был главным спонсором Нурмагомедова: в интервью Forbes тот признавался, что получает от Eagles половину дохода, но сумму не озвучил.

Когда Хабиб весной-2017 делал операцию на пояснице, ее оплатил Магомедов. Она прошла тайно в Германии, потому что Нурмагомедов не хотел, чтобы UFC видел в нем больного и проблемного бойца (тогда он часто травмировался).

Камил Гаджиев в подкасте Григория Дрозда вспоминал, что Магомедов всегда видел в Хабибе чемпиона, и одним из первых предсказал будущее величие.

«За года полтора до его чемпионского боя Зиявудин тесно с ним начал общаться, клуб Хабиба начал развивать. И в один день мне сказал: «Скоро Хаба станет безусловным номером один в ММА». А я говорю: «А как же Федор?» А он: «Вот увидишь, Федор на второй план отойдет. Точно Хабиб». Я: «Интересная позиция...» Тогда казалось, что это невозможно. Невозможно переплюнуть Федора, но сейчас же по факту Хабиб его переплюнул.

Магомедов верил в еще одного бойца – Сергея Павловича (сейчас – третий тяжеловес UFC). Гаджиев рассказывал: «Он был одним из его любимых бойцов. Зиявудин говорил: «Хабиб станет чемпионом UFC, а потом Павлович». Поэтому интересно наблюдать за тем, что происходит с Серегой. Серега реально идет к тому, чтобы драться за пояс».

Гаджиев и Магомедов хотели вывести Fight Nights Global на мировой уровень – бизнесмен погасил долги промоушена и планировал турниры в США и Бразилии. Гаджиев уже открывал офис в Америке и собрал команду, когда узнал об аресте Магомедова. Поэтому свернул проект, не поверив в собственные силы:

«Нашли уже CEO, финансового директора, офис официально открыли, деньги были... В общем, все было. Забазировались – и бах: Зиявудин оказывается в местах лишения свободы. И я такой думаю: «У меня у самого есть достаточно денег, экспертизы для того, чтобы там биться? Конечно, нет». Я свернул Америку, Бразилию. И все. Я из Бразилии перенес турнир в Ростов».

Магомедова посадили на 19 лет – из-за хищений при строительстве объектов к ЧМ по футболу (и не только). Его поддержали Хабиб и Абдулманап

В 2018-м Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда арестовали по подозрению в миллиардных хищениях. В 2022-м они попали в тюрьму: Зиявудин – на 19 лет, Магомед – на 18. Их обвинили в краже более 11 млрд рублей при строительстве крупных объектов.

Среди объектов, фигурирующих в деле, были и спортивные. Например, хищение при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде к ЧМ-2018.

Магомедов вкладывался не только в ММА, но и в хоккей – был президентом «Адмирала». За братьев Магомедовых в ходе расследования поручались бизнесмен Геннадий Тимченко (председатель совета директоров КХЛ и президент СКА), бывшие хоккеисты сборной СССР Александр Якушев и Алексей Касатонов.

Хабиб тоже поддержал Магомедова в 2018-м – прямо в октагоне после завоевания пояса UFC, когда обратился к Путину:

«В тяжелом положении наш старший брат – совладелец нашей команды Зиявудин Магомедов. Он очень помогал и мне, и другим спортсменам из России. Сейчас у него проблемы, но я хочу, чтобы он знал, что мы, спортсмены, молимся за него.

Верю, что эта ситуация скоро решится. Надеюсь, что наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин поможет ему. Хочу и его поздравить с победой на последних выборах».

Позже Абдулманап Нурмагомедов прокомментировал поступок сына: «Хабиб был заграницей, когда в России прошли выборы. Поэтому он поздравил Владимира Владимировича. А еще отметил человека, который вложил в нас больше 200 млн. Если вы забываете, что вам сделали хорошего, что вы за люди?»

Магомедова поддерживал дагестанский боец ММА Расул Мирзаев – он был уверен, что бизнесмена оправдают: «В тяжелый момент жизни Зиявудин Гаджиевич помогал мне словом и делом! Сегодня он переживает не лучшие дни. Я надеюсь, что наша вера в то, что все в скором времени изменится в лучшую сторону, придаст ему сил! Он нужен Дагестану, он нужен России!»

К этому присоединился экс-боец UFC и Fight Nights Global Али Багаутинов: «Зиявудин поддержал меня в пору моего становления как спортсмена. В тяжелый период он поддержал меня как мужчину и отца семейства! Я верю, что в ближайшее время этот светлый человек окажется на свободе и будет иметь возможность дарить людям добро!»

Магомедов дарил бойцам элитные автомобили и квартиры. Хабиб не первый раз поддерживает бизнесменов, у которых проблемы с законом

Магомедов был одним из крупнейших спонсоров бойцов. Он не только оплачивал сборы, но и делал подарки – в 2016-м подарил Хабибу автомобиль Mercedes-Benz AMG GT (по оценкам экспертов, стоимость составляла 11-13 млн рублей).

«По прилете в Москву меня принял в гости Зиявудин Магомедов, поздравил и сделал подарок. Большое спасибо, Зиявудин Гаджиевич, за то, что вы делаете для спорта в целом. Очень приятно», – написал Нурмагомедов. Меньше чем через полгода друг Хабиба разбил машину, когда взял ее покататься.

«Сейчас его ремонтируют. Честно говоря, меня это не беспокоит. Есть более важные вещи в жизни. Конечно, не очень хочется, чтобы мою машину разбивали. Но если разбили – что теперь. Плакать же мы не станем», – говорил Нурмагомедов. Про Магомедова он отозвался так: «Этот человек меня поддерживает. И не только меня. Есть очень много людей, которых он поддерживает».

За год до этого Магомедов подарил внедорожник Mercedes-Benz G-класса многократному олимпийскому чемпиону по вольной борьбе Абдулрашиду Садулаеву. В 2017-м – квартиру в Махачкале чемпиону Fight Nights Global Абусуфияну Алиханову.

«Зиявудин Гаджиевич – гигант во всех смыслах. И в первую очередь – в интеллектуальном. Разговаривать с ним надо со словарем, иначе не поймешь ничего. Зиявудин Магомедов поздравил меня с чемпионским поясом Fight Nights Global и пожелал дальнейших успехов в моей спортивной карьере. И вручил ключи от квартиры в Махачкале», – сказал Алиханов.

Хабиб не раз защищал людей, которые обвиняются в преступлениях (в том числе тяжких). В 2018-м в ОАЭ он обнялся (вот фото) с Сагидом Муртазалиевым – бывшим спортсменом и политиком, который находится в международном розыске за обвинение в заказных убийствах и финансировании терроризма.

Семья Муртазалиева из Цумадинского района Дагестана – родины Хабиба. Когда Нурмагомедову было 12, Сагид выиграл сиднейскую Олимпиаду-2000 по вольной борьбе.

В 2019-м Хабиб поддержал репостом журналиста дагестанского «Блокнота» Абдулмумина Гаджиева, обвиняемого в финансировании терроризма. Но это было менее резонансно – многие правозащитники считали Гаджиева политзаключенным и требовали его освободить.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Рамиль Ситдиков, Владимир Вяткин, Евгений Одиноков, Михаил Климентьев; instagram.com/khabib_nurmagomedov; Gettyimages.ru/Ed Mulholland