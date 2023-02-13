«У нас нет доказательств, но точно знаем: он что-то использовал». Кто обвиняет Махачева и что говорят официальные лица

Изучаем статус ситуации.

Ислам Махачев победил Алекса Волкановски и защитил пояс чемпиона UFC в легком весе. После победы поднялось недовольство: команда Волкановски и другие бойцы подозревают Махачева в нарушении антидопинговых правил и возможном использовании капельниц для восстановления после весогонки.

В отдельном материале мы рассказывали, почему в UFC запрещены капельницы, как возможно установить факт их использования и какими могут быть последствия для спортсменов.

Все началось с обвинений от бойца Дэна Хукера, а потом комментировалось официальными лицами. Что сейчас говорят стороны?

Команда Махачева: объяснили синяк обязательным анализом крови и требуют наказать всех, кто обвиняет чемпиона в нарушениях

• Повод для обвинений против Ислама Махачева – синяк на левой руке во время фотосессии. Менеджер Ризван Магомедов сразу ответил: «Обязательный анализ крови комиссией AIS в среду утром прямо перед медиа и фотосессией».

• После возвращения в Россию Махачев сказал: «У нас есть комиссия. Я даже комментировать это не хочу. Есть эксперты из РУСАДА, которые работают с USADA. Меня до боя и после боя четыре раза проверяли. Кто-то показал фотографию, где у меня синяк около вены.

Но в Австралии была своя комиссия, которая брала кровь в неделю боя, это было в среду. Фотографии стали делать с четверга, когда у нас была фотосессия. Это просто кто-то из бойцов раздул эту тему, а со стороны UFC или USADA ничего не было».

• Позже Махачев сказал, что за такие обвинения должна следовать ответственность, а потом снова сказал об отсутствии претензий от официальных лиц: « Никаких официальных источников, никаких обвинений со стороны UFC или антидопинговой комиссии USADA не было . Просто обиженные люди из команды Волкановски предъявляют какие-то обвинения без доказательств.

Я думаю, с этим тоже должны разобраться как организация, так и Атлетическая комиссия, и наказать спортсменов, которые предъявляют обвинения без каких-либо доказательств. Я не могу поставить капельницы, потому что это запрещено. Я не прибегаю к таким вещам».

• Менеджер Али Абдель-Азиз в соцсетях написал, что любой боец UFC может вливать два-три литра физраствора внутривенно, если это сделано под присмотром медсестры или профессионала. Позже он удалил пост. По словам Абдель-Азиза, Махачев не использовал капельницу и при необходимости сделал бы это законным способом. 22 февраля он обещает опозорить всех новостями.

Команда Волкановски: «у нас нет никаких доказательств, но мы точно знаем, что он что-то использовал»

• После боя Алекс Волкановски отметил: «Мне кажется, что он [Махачев] весил около 81 кг. С помощью капельниц или чего-то подобного можно быстро восстановиться. Да, это небольшой выпад в сторону Ислама, но что есть, то есть».

• Команда Волкановски обвинила Махачева в использовании запрещенных способов восстановления – но без доказательств: «У нас нет никаких доказательств того, что Махачев использовал капельницу. Поэтому мы не можем подать куда-либо заявление о том, чтобы данное дело расследовали. Но мы точно знаем, что он что-то использовал».

• Тренер Волкановски Джо Лопес обратился к Махачеву и сказал о наличии доказательств использования капельницы – и снова без предоставленных фактов нарушений:

«Не надо думать, что ты приедешь в нашу страну, используешь капельницу и уедешь безнаказанным. Они делали капельницу и не могут отрицать этого. Мы знаем это точно, у нас есть доказательства.

Люди ошибались во многих вещах, но здесь все очевидно. Судя по всему, команда Махачева хочет выйти сухой из воды. Но я считаю, что должно последовать наказание. Нельзя позволять, чтобы для одних были одни правила, а для других – другие».

• Главный тренер клуба City Kickboxing Юджин Бэйрман продолжил линию: «У нас есть достоверная информация, но ее недостаточно по нескольким причинам, и одна из них заключается в том, что перед боем действительно можно ставить капельницу, но не более 100 миллилитров за 12 часов.

Все сводится к тому, верите ли вы, что люди приняли 100 миллилитров и остановились. У нас достаточно оснований, чтобы обратить внимание на это. Вот почему Алекс и другие смеются над этим – мы точно знаем, что что-то происходит, только не можем сказать, что именно.

Нас расстраивает это, потому что в спорте нужно играть на равных. Если бы кто-то из моей команды делал что-то запрещенное, я бы немедленно дистанцировал команду от этого человека. Может быть, что-то все же выйдет наружу».

Другие бойцы: Хукер молчит после выдвинутых обвинений, Дана Уайт ни разу не комментировал ситуацию

• Волну обвинений запустил боец из Новой Зеландии Дэн Хукер, который работает с командой Волкановски. В 2021 году он проиграл Махачеву за 2,5 минуты. Хукер назвал Махачева читером и предложил ему доказать, что он не использовал запрещенные способы восстановления:

«Тупая ##### [женский половой орган] думает, что может прилететь в Австралию, нанять медсестру, которая поставит ему капельницу, и мы об этом не узнаем».

После этого Хукер ни разу не комментировал ситуацию.

• Шон О’Мэлли предположил, что капельница – возможный способ избежать нокаута и укрепить выносливость (хотя согласился, что для обвинений нужны доказательства). Кевин Холланд опубликовал измененное фото, на котором Махачев вместо чемпионского пояса держит капельницу с надписью «Добавлен допинг».

• Президент UFC Дана Уайт не высказывался по обвинениям против Махачева и не присутствовал на турнире в Австралии. Вице-президент UFC Джефф Новицки сказал: «Правило IV [о запрете на внутривенные инфузии] антидопинговой программы UFC было изменено в 2019 году. С того момента спортсмены, менеджеры и команды получили множество рекомендаций по изменению правил. Все правила публично публикуются с 2015 года.

Следующие внутривенные вливания теперь разрешены без TUE [терапевтическое использование]: вливания в ходе стационарного лечения, хирургических процедур, клинических диагностических исследований; вливания, полученные от лицензированного медицинского специалиста после того, как лицензированный врач определит, что они оправданы с медицинской точки зрения; вливания менее 100 миллилитров за 12-часовой период.

Отдельно от правил UFC ADP атлетические комиссии требуют, чтобы любой спортсмен, использующий капельницу во время бойцовской недели, получил разрешение комиссии до ее использования и сообщил комиссии об этом после применения.

Несмотря на то что использование капельниц разрешено правилами UFC ADP, если их вводит «лицензированный медицинский специалист после того, как лицензированный врач определит, что они оправданы с медицинской точки зрения», то требуемое раскрытие информации о таком использовании атлетической комиссии может поставить под угрозу лицензирование боя».

Официальные агентства: у USADA нет претензий к Махачеву, а атлетическая комиссия Австралии отказалась от комментариев

• 15 февраля USADA, с которым сотрудничает UFC, сделало заявление без прямых обвинений: «Мы всерьез принимаем все случаи допинговых нарушений и активно следим за поступающей информацией». Как уточнили Американском антидопинговом агентстве, все внутривенные вливания более 100 миллилитров за 12 часов до боя запрещены. Исключения – госпитализация, хирургические процедуры или клинические диагностические исследования.

Либо «которые были получены во время соревнований или во внесоревновательный период, которые признаны оправданными с медицинской точки зрения и соответствуют стандартам оказания медицинской помощи лицензированным врачом и проводятся лицензированным медицинским работником без утвержденного разрешения на терапевтическое использование».

• Через три дня от USADA вышло новое заявление: « Мы не будем расследовать что-либо в отношении Махачева. К нему и его команде нет претензий, он не является нарушителем каких-либо правил ».

• Комментатор MMA Олег Володин обратил внимание, что любое использование капельниц во время бойцовской недели требует одобрения атлетической комиссии, чьи частные правила стоят выше положений UFC и USADA. Это распространяется как на Австралию, так и на каждый американский штат, где проходят бои и есть атлетическая комиссия.

В правилах атлетической комиссии Западной Австралии указано, что использование капельниц запрещено и возможно только при выдаче специальных терапевтических исключений. Сама AIS отказалась от комментариев по ситуации: «Мы не будем комментировать обвинения, выдвинутые в сторону Махачева».

• Спортивная комиссия, которая регулировала UFC 284 в Австралии, не выдвигала обвинений. Ее председатель Боб Кучера отметил: « У комиссии нет убедительных доказательств того, что какой-либо спортсмен на турнире UFC 284, проводимом на RAC Arena, нарушил правила WADA или комиссии . Мы не получали жалоб, касающихся какого-либо спортсмена на турнире. Комиссия приглашает всех, у кого есть какая-либо соответствующая информация, связаться с нами».

При этом комиссия прямо не ответила на вопрос, сообщал ли Махачев об использовании капельниц до или после боя.

Фото: Gettyimages.ru/Paul Kane; eastnews.ru/Richard Wainwright; globallookpress.com/Matt Davies