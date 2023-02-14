Махачев не стал лучшим бойцом P4P, хотя победил его лидера. А как устроен этот рейтинг?

Голосование 30 журналистов и истоки из бокса.

P4P – рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории. Для попадания туда учитываются разные факторы: пояса, количество защит, уровень оппозиции и качество выступлений.

До UFC 284 Алекс Волкановски был первым, Ислам Махачев – вторым. После победы Махачев не возглавил обновленный рейтинг, что вызвало споры. Почему UFC не признал его лучшим и как это работает?

Как составляется рейтинг P4P в UFC?

Рейтинг формируется специальной комиссией, в которую входят лучшие журналисты авторитетных изданий (ESPN, MMAJunkie, Tapology и другие). Они голосуют за конкретного бойца на основе оценки его выступлений. Лучшие делятся по дивизионам, в общий топ попадает 15 бойцов. Боец находится в рейтинге, если активно выступает – Конора Макгрегора нет даже в легковесах.

Процесс голосования такой: каждую неделю UFC отправляет форму для заполнения 30 журналистам. Те голосуют – результаты приводятся к общему знаменателю и публикуются на сайте. Работники UFC не участвуют в составлении рейтинга, чтобы исключить ангажированность.

Рейтинг P4P изначально появился в боксе: в 1925-м его составил авторитетный журнал The Ring в маркетинговых целях – список лучших за год вызывал споры.

Но это не был полноценный рейтинг P4P. Другая попытка – в 60-е: чтобы подчеркнуть величие средневеса Шугара Рэя Робинсона, ассоциация бокса придумала символический рейтинг бойцов разных категорий. Но полноценный P4P в привычном формате появился лишь в 1990-е – в том же The Ring.

В UFC P4P запустился в 2013-м – его возглавил чемпион среднего веса Андерсон Сильва. До 2020-го составлялся общий рейтинг для мужчин и женщин (в топе была Ронда Раузи). Теперь список делят по гендеру: мужской возглавляет Волкановски, женский – Аманда Нуньес.

Какие россияне были в рейтинге?

Хабиб – первый россиянин, который возглавил рейтинг. Это случилось в октябре 2020-го после победы над Джастином Гейджи. Хабиб оставался лучшим до марта-2021, пока официально не завершил профессиональную карьеру.

В июле-2020 в топ-15 появился другой россиянин – Петр Ян. Он победил Жозе Альдо и стал чемпионом в легчайшем весе. Хабиб был вторым, а Ян – 13-м. Петр добрался до девятого, но после двух поражений Стерлингу и О’Мэлли вылетел из списка.

В октября-2022 в рейтинге P4P появился Ислам Махачев. Победив Чарльза Оливейру и взяв титул, он сразу ворвался в топ-3. В ноябре поднялся на второе место, где и остался, несмотря на победу над Волкановски.

Почему Махачев не возглавил рейтинг после победы?

Бой Махачева и Волкановски исторический – впервые дрались бойцы, занимающие первые места P4P. UFC позиционировал это как бой за звание лучшего бойца – после победы поздравил Махачева в соцсетях с первой строчкой в рейтинге P4P.

Журналисты решили иначе, оставив Волкановски лидером общего дивизиона. Хотя, например, авторитетный портал Sherdog у себя рейтинге поставил Махачева на первое место. Решение UFC многих удивило. Промоутер Камил Гаджиев считает, что причина – в неуверенной победе Махачева:

«Это предмет для споров, а споры – это всегда хорошо. Чем чаще имя Ислама Махачева звучит в повестке, тем лучше. Причина в том, что он выиграл решением судей, а Волкановски – чемпион в более низкой весовой категории. При всем том, что в его отсутствие был разыгран временный титул.

Победа Ислама просто не была такой доминирующей. Сейчас тот самый случай, когда один боец выше другого в рейтинге, несмотря на то что проиграл ему в очной встрече. Чисто математически в этом нет ничего страшного. Доминирование и первое место Ислама в рейтинге P4P – вопрос времени».

Махачев выступил ниже ожиданий, но за четыре месяца победил первого (Волкановски) и третьего (Оливейра) номеров рейтинга. Волкановски хорошо выступил, а судейское решение было близким. Поэтому эксперты не увидели причин, почему он должен потерять первую строчку. Это делает возможность реванша с Махачевым еще более реальной.

Фото: Gettyimages.ru/Steve Marcus, Paul Kane