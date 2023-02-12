Что дальше делать Махачеву: Конор, реванш с Оливейрой или уход в другой вес?

Будущее нового лидера P4P.

Ислам Махачев победил Алекса Волкановски на UFC 284 и возглавил рейтинг P4P. До него единственным бойцом из России с таким же достижением был Хабиб Нурмагомедов.

План Хабиба сработал: Махачев стал преемником-чемпионом и лучшим бойцом UFC. Но что дальше?

Вариант №1: бить ветеранов, доставшихся от Хабиба. Сам Махачев не исключал бой с Конором

Легкий дивизион – самый шумный по именам. Но это ловушка: элита постоянно дерется друг с другом, а для попадания в топ нужна невероятная серия. Махачев победил 10 раз подряд, чтобы заслужить титульник (например, у Конора 10 побед за всю карьеру в UFC).

Лидеры дивизиона не конкуренты Махачеву. Он победит Оливейру, Порье, Гейджи или Чендлера. Это удобные соперники, которые не защитятся от борьбы. Без учета Конора, который тоже требует титульник.

«Увидим ли мы Макгрегора в титульном бое, если он выиграет у Чендлера? Однозначно да. Вероятность этого – 100%. Будьте готовы к этому. Можно думать о нем все что угодно, но в смешанных единоборствах нет звезды крупнее Конора», – считает комментатор UFC Майкл Биспинг.

Сам Махачев высказывался о потенциальном бое с Конором: «Я не хочу говорить, что Макгрегор мне не нужен. Но между нами на данный момент большая яма. Люди хотят видеть настоящие бои, настоящих претендентов, кто заслужил бой с чемпионом на деле, а не на словах. Если UFC захочет этот бой, отказываться я не собираюсь».

Ситуация в дивизионе – грусть. Несколько бойцов по кругу дерутся друг с другом, устраивают реванши и даже трилогии. Порье и Гейджи бились за пояс с Оливейрой, а у Чендлера титульным стал второй бой в UFC. При этом Гейджи дрался с Чендлером, а Порье провел трилогию с Конором.

Топы привыкли, что после неудачного титульника им достаточно одной победы, чтобы получить второй шанс. Это скучно – рейтинги должны обновляться быстрее. Если соперниками Махачева будут только ветераны, то он не станет великим.

Вариант №2: драться против сильнейших с риском проиграть. Из соперников – Дариуш, Царукян и Гамрот

Самый опасный соперник для Махачева в дивизионе – четвертый номер рейтинга Бенеил Дариуш. Он идет на серии из восьми побед подряд, хорош в грэпплинге и в последний раз победил Матеуша Гамрота. В мае ожидается бой Оливейры и Дариуша – он обязан быть претендентским.

«Единственный, кто составит конкуренцию Махачеву – Дариуш. Больше нет таких бойцов, кто обладает подходящим стилем для победы над Исламом. Он бьется в невероятной манере: не дает сомкнуть руки вокруг корпуса, чтобы перевести в партер. И даже если у вас получится перевести его, то он выйдет из захвата. Он может отдать позицию, но затем биться в том же темпе, что и Ислам», – сказал экс-чемпион Strikeforce и боец UFC Джош Томсон.

Самые тяжелые победы Махачева в UFC – над бойцами с борцовской базой: Уэйдом, Царукяном, Волкановски. У Дариуша отличная защита от тейкдаунов: он сильный (особенно впечатляют руки), быстро поднимается из партера и умеет нокаутировать.

Из топ-10 возможные конкуренты Махачева – Гамрот (седьмой) и Царукян (восьмой). Это бойцы с сильной борьбой – без нее Махачева не победить. Царукян достойно выходил на Махачева еще в 2019-м, когда дебютировал в UFC.

Сам Махачев хочет драться с сильными соперниками: «Дайте мне реального претендента, а не фейкового!» Оливейра уже показал низкий уровень сопротивления, Порье и Гейджи – пресно.

Махачев станет великим, если примет вызовы, которых не было у Хабиба: перебьет соперников с борцовской базой, поднимется в полусредний или станет двойным чемпионом. Он отошел от образа Хабиба, но может стать легендой – бой с Волкановски стал первым шагом.

Фото: Gettyimages.ru/Paul Kane / Stringer; East News/Giuseppe CACACE / AFP