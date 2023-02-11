Уход Хабиба из MMA – проблема для команды: Тухугов не сделал вес и проиграл дебютанту, а Махачев провел самый сложный бой в карьере

Что пошло не так?

В январе-2023 Хабиб Нурмагомедов ушел из MMA. Поэтому не полетел в Австралию на UFC 284, где подрались бойцы его команды – Ислам Махачев и Зубайра Тухугов. Без Хабиба у них на турнире были проблемы.

Перед этим он желал обоим бойцам удачи, выкладывал совместные фотографии и отдельно обращался к Махачеву: «Меня и моих тапочек в Австралии не будет, но ты, брат, лучший в этой игре». Вместо Хабиба в углу Махачева был тренер по борьбе Эседулла Эмирагаев.

Тухугов перешел в дивизион выше, но не сделал вес (хотя Хабиб предупреждал) – и проиграл дебютанту

Перед турниром в Австралии Зубайра Тухугов поднялся из полулегкого дивизиона в легкий. В декабре-2022 UFC анонсировал его бой против Джоэля Альвареса, но уже в январе соперник снялся из-за травмы. Альвареса заменил Элвес Бреннер – дебютант, которого в Перт прилетел поддержать Чарльз Оливейра.

Ислам Махачев говорил, что Хабиб дистанционно контролировал их подготовку: «Я утром проснулся, зашел в группу, где я, Зуба и Хабиб. Зуба пишет свой вес, и Хабиб ему отвечает: «Мне кажется, у тебя большой вес». Зуба ему говорит, что у него со мной одинаковый вес.

Но Хабиб знает, что у Зубайры, несмотря на то что он перешел на одну категорию выше, в конце бывают проблемы с весом. Каждое утро мы встаем, а он с одним и тем же вопросом: «Э, какой вес? Что сделали, как вчера потренировались, с кем спарринговали?» Мы постоянно на связи».

Подъем в дивизионе стал для Тухугова проблемным: он вышел последним на церемонию взвешивания и не показал нужный вес (перевес на 700 граммов). Бой с Бреннером все равно состоялся и открывал турнир, но Тухугов отдаст сопернику 30% от гонорара.

Итог – поражение. Бой продлился все три раунда и завершился победой дебютанта UFC раздельным решением судей. Умар Нурмагомедов сразу же отреагировал: «При всем уважении к UFC бойцы проходят через многое, чтобы оказаться там, где они есть, и драться. Они заслуживают квалифицированных и справедливых судей».

Кажется, Махачев тоже рисковал не сделать вес. Волкановски нанес ему большой урон – под глазом появилась гематома

Ислам Махачев победил Алекса Волкановски и провел первую успешную защиту. Для Махачева этот бой стал пятым в UFC, который дошел до решения судей. С 2019 года он пять раз подряд выиграл досрочно. Последний бой с решением – против Дэйви Рамоса (тогда же Хабиб победил Дастина Порье).

Бой против Волкановски продлился все пять раундов, получился тяжелым и завершился победой единогласным решением судей. Концовка – нервы: Волкановски перевел Махачева в партер и выбрасывал плотные удары. Тот получил большой урон: под правым глазом появилась гематома, а на лбу – несколько заметных сечек.

Хабиб обычно активно и эмоционально ему подсказывал в углу. Показательный эпизод – спокойствие и молчание тренера Хавьера Мендеса, когда Махачев держал Волкановски у сетки. После победы Махачев созвонился с Хабибом по видеосвязи и признал его нехватку: «Если бы ты был здесь, мне было бы намного легче».

На пресс-конференции Махачев снова говорил о влиянии Хабиба: «Он позвонил и сразу сказал: «Когда спину забрал, почему не попытался перейти наверх?» Волкановски уходил на эту сторону – почему я не подумал? Такие подсказки нужны, 100% роль Хабиба в углу неоценима».

По словам экс-бойца UFC Майкла Биспинга, Махачев, как и Тухугов, рисковал не сделать вес: «Прошел слух, что ему пришлось тяжело. Он был одним из последних, кто спустился на взвешивание. И продюсеры сказали нам: «Будьте готовы, есть серьезная вероятность, что Ислам не уложится в вес».

В итоге он взвешивался за ширмой и оказался тяжелее Волкановски на 200 граммов, а после боя сказал, что не до конца восстановился. Но защитился без Хабиба в углу.

Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov; Gettyimages.ru/Paul Kane