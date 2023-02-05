На самом деле Федор Емельяненко закончился больше 10 лет назад. Грустно, что не ушел раньше и сам подпортил величие

Сожаления Ивана Ефимова.

Федор Емельяненко завершил карьеру в ММА. Нокаут в реванше с Бейдером, кажется, окончательно провел временную линию – больше мы не увидим боев Емельяненко. Федор убеждает, что закончил как боец, и гасит слухи о переходе в бокс.

После поражения от Бейдера избитый Емельяненко позировал с легендами ММА – постаревшими и прошедшими через трагедии: Мэтт Хьюз попал под поезд и стал инвалидом, а Марк Коулман перенес инфаркт и продавал чемпионские трофеи. Но все улыбались, потому что это бой Федора – последнего бойца их эпохи, который дрался на высоком уровне.

Емельяненко – боец из прошлой эпохи: был несовершенным в несовершенной среде, но бил лучших во времена ММА-хаоса

Люди на фото – легенды. Когда ММА были не спортом, а зрелищем – кровавым и шокирующим. Турниры Pride или раннего UFC – это уникальная атмосфера. Комментаторы под олдскульными видео ностальгируют и критикуют Дану Уайта, который создал рафинированные ММА без ярких выходов на бои, соккер-киков и фриков.

Теперь в ММА дерутся фанаты Федора: 5 февраля на турнире UFC Fight Night выступали бойцы из Азии, которые рассказывали, что фанатели от Pride. Емельяненко стал звездой не только в Японии, но и в Южной Корее. Там его обожают: Федор раздавал еду бездомным в Сеуле и участвовал в ТВ-шоу, где в шутку спарринговал с Чон Чхан Соном – будущей звездой UFC в полулегком весе.

Те, кто говорят, что Федор бил одних фриков в Японии, ошибаются. Раньше бойцы не были совершенными – им не хватало хороших тренеров, диетологов и даже менеджеров. Сейчас вокруг бойцов целый штаб, а раньше даже топы тренировались в плохих условиях. Они дрались по несколько раз за вечер и без разбора принимали допинг. Но в пиковый период карьеры Емельяненко лучшие ехали в Японию, а не США.

Федор не проигрывал почти 10 лет, но тоже не был совершенным. Он долго не знал, как принимать даже разрешенные добавки – например, аминокислоты. И отрицал диеты: ел пельмени и борщ, обожал орехи с медом. Когда Емельяненко работал с профессиональным бодибилдером, то удивил его бессистемным питанием.

Таким же неравномерным оказался стиль. Уже в четвертом бое Емельяненко проблемно победил Рикардо Арону. Там проявились его недостатки в партере, которые закрепились на всю карьеру. Многие считают итог спорным, а ветеран ММА Волк Хан заявил, что уговорил судей отдать победу Федору.

Емельяненко был хорош в самбистских бросках, нескольких сабмишенах (рычаг локтя и кимура) и граунд-энд-паунде. Пробелы в борьбе вылезли, когда он легко пускал в фулл-маунт Бигфута Сильву. В стойке Емельяненко использовал стандартные комбинации из левого хука на скачке и правого оверхенда, а боксерской работы джебом, тайского клинча или киков ногами у него просто не было. Сейчас такого узкого набора приемов нет даже у дебютантов UFC.

Емельяненко – легенда эпохи 2000-х, его нельзя сравнивать с современными топами. Он феноменальный атлет, который рано достиг пика и остановился: держался в зоне комфорта и работал со знакомыми тренерами в Старом Осколе и Нидерландах. Но даже его ученик Вадим Немков к последнему бою готовился в ATT и Таиланде. И это помогло: он уверенно победил Кори Андерсона, с которым до этого имел проблемы. Пока Емельяненко застопорился в развитии, другие бойцы спрогрессировали.

Емельяненко создал фольклорный образ и не ушел вовремя, хотя оставил великое наследие

Хабиб ушел из ММА с рекордом 29-0 и остался непобежденным. Федор признает, что его пик пришелся на возраст 25-30 лет. Это нетипично для тяжа, но Емельяненко был нестандартным бойцом. С высокой скоростью, взрывными ударами и достаточно небольшим весом для тяжелого дивизиона. Тренер Джимми Гренингер даже предлагал сделать из Емельяненко полутяжеловеса – при помощи диеты «пещерного человека»: «Глядя на его тело, я рискну предположить, что у Федора порядка 13-16% жира. Значит, достаточно возможностей, чтобы согнать лишний жир, создав при этом более мускулистое и сухое тело».

Когда Pride обанкротился и перешел к владевшей UFC компании Zuffa, Федору было за 30. Он прошел пик и даже в победном бое против Андрея Орловского в Strikeforce выглядел замедлившимся. Серия из трех поражений в 2010-2011-м (Вердум, Сильва, Хендерсон) легла на период, когда Емельяненко переживал семейную трагедию – у него тяжело рожала жена (но все кончилось хорошо):

«Определенные причины психологического характера, давление тяжелое. Поражения пришлись на период беременности моей бывшей жены Марины нашей дочкой, Лизочкой. Скажем так, как только пошли медицинские обследования, в каждом кабинете кричали: «Аборт!» Куда бы мы ни заходили, ответ был один».

Хабиб в 32 года ушел из-за семьи. Федор этого не сделал и бродил по лигам, испортив рекорд. Все бои Федора, которые прошли после трех подряд поражений, выглядели слабо. Самым ярким моментом стал нокаут Тимоти Джонсона, когда Емельяненко в 45 лет резко вырубил крепкого тяжеловеса.

Остальное – шоу для зрителя. Федор Емельяненко кончился как боец высочайшего уровня, когда проиграл Дэну Хендерсону в 2011 году. Емельяненко правильно ушел в 2012-м, но вернулся спустя три года. Тогда он превратился в кумира для внутреннего пользования (на его бои ходил даже Владимир Путин), параллельно занялся политикой и получал в соперники списанных ветеранов или новичков ММА.

Емельяненко создал фольклорный образ православного мужика с большим крестом на груди, который выходил под народные мотивы и вырубал иностранцев. На этом фоне появились споры из-за судейства. В бое против Фабио Мальдонадо в 2016 году, когда Емельяненко разгромно проиграл первый раунд, но выиграл по очкам за счет следующих двух (многие уверены, что первый раунд Мальдонадо выиграл 10-8 = минимум ничья).

Эти факторы сформировали убеждение, что Емельяненко дрался ради денег и испортил наследие.

Емельяненко споткнулся о созданный образ – его ругают даже после окончания карьеры.

Масштабы любви сузились.

Грустно.

Фото: Bellator; MMA Junkie; РИА Новости/Алексей Дружинин, Михаил Фомичев