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На самом деле Федор Емельяненко закончился больше 10 лет назад. Грустно, что не ушел раньше и сам подпортил величие

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Федор Емельяненко Федор Емельяненко
Bellator Bellator
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Сожаления Ивана Ефимова.

Федор Емельяненко завершил карьеру в ММА. Нокаут в реванше с Бейдером, кажется, окончательно провел временную линию – больше мы не увидим боев Емельяненко. Федор убеждает, что закончил как боец, и гасит слухи о переходе в бокс.

После поражения от Бейдера избитый Емельяненко позировал с легендами ММА – постаревшими и прошедшими через трагедии: Мэтт Хьюз попал под поезд и стал инвалидом, а Марк Коулман перенес инфаркт и продавал чемпионские трофеи. Но все улыбались, потому что это бой Федора – последнего бойца их эпохи, который дрался на высоком уровне.

Емельяненко – боец из прошлой эпохи: был несовершенным в несовершенной среде, но бил лучших во времена ММА-хаоса

Люди на фото – легенды. Когда ММА были не спортом, а зрелищем – кровавым и шокирующим. Турниры Pride или раннего UFC – это уникальная атмосфера. Комментаторы под олдскульными видео ностальгируют и критикуют Дану Уайта, который создал рафинированные ММА без ярких выходов на бои, соккер-киков и фриков.

Теперь в ММА дерутся фанаты Федора: 5 февраля на турнире UFC Fight Night выступали бойцы из Азии, которые рассказывали, что фанатели от Pride. Емельяненко стал звездой не только в Японии, но и в Южной Корее. Там его обожают: Федор раздавал еду бездомным в Сеуле и участвовал в ТВ-шоу, где в шутку спарринговал с Чон Чхан Соном – будущей звездой UFC в полулегком весе.

Те, кто говорят, что Федор бил одних фриков в Японии, ошибаются. Раньше бойцы не были совершенными – им не хватало хороших тренеров, диетологов и даже менеджеров. Сейчас вокруг бойцов целый штаб, а раньше даже топы тренировались в плохих условиях. Они дрались по несколько раз за вечер и без разбора принимали допинг. Но в пиковый период карьеры Емельяненко лучшие ехали в Японию, а не США.

Федор не проигрывал почти 10 лет, но тоже не был совершенным. Он долго не знал, как принимать даже разрешенные добавки – например, аминокислоты. И отрицал диеты: ел пельмени и борщ, обожал орехи с медом. Когда Емельяненко работал с профессиональным бодибилдером, то удивил его бессистемным питанием.

Таким же неравномерным оказался стиль. Уже в четвертом бое Емельяненко проблемно победил Рикардо Арону. Там проявились его недостатки в партере, которые закрепились на всю карьеру. Многие считают итог спорным, а ветеран ММА Волк Хан заявил, что уговорил судей отдать победу Федору.

Емельяненко был хорош в самбистских бросках, нескольких сабмишенах (рычаг локтя и кимура) и граунд-энд-паунде. Пробелы в борьбе вылезли, когда он легко пускал в фулл-маунт Бигфута Сильву. В стойке Емельяненко использовал стандартные комбинации из левого хука на скачке и правого оверхенда, а боксерской работы джебом, тайского клинча или киков ногами у него просто не было. Сейчас такого узкого набора приемов нет даже у дебютантов UFC.

Емельяненко – легенда эпохи 2000-х, его нельзя сравнивать с современными топами. Он феноменальный атлет, который рано достиг пика и остановился: держался в зоне комфорта и работал со знакомыми тренерами в Старом Осколе и Нидерландах. Но даже его ученик Вадим Немков к последнему бою готовился в ATT и Таиланде. И это помогло: он уверенно победил Кори Андерсона, с которым до этого имел проблемы. Пока Емельяненко застопорился в развитии, другие бойцы спрогрессировали.

Емельяненко создал фольклорный образ и не ушел вовремя, хотя оставил великое наследие

Хабиб ушел из ММА с рекордом 29-0 и остался непобежденным. Федор признает, что его пик пришелся на возраст 25-30 лет. Это нетипично для тяжа, но Емельяненко был нестандартным бойцом. С высокой скоростью, взрывными ударами и достаточно небольшим весом для тяжелого дивизиона. Тренер Джимми Гренингер даже предлагал сделать из Емельяненко полутяжеловеса – при помощи диеты «пещерного человека»: «Глядя на его тело, я рискну предположить, что у Федора порядка 13-16% жира. Значит, достаточно возможностей, чтобы согнать лишний жир, создав при этом более мускулистое и сухое тело».

Когда Pride обанкротился и перешел к владевшей UFC компании Zuffa, Федору было за 30. Он прошел пик и даже в победном бое против Андрея Орловского в Strikeforce выглядел замедлившимся. Серия из трех поражений в 2010-2011-м (Вердум, Сильва, Хендерсон) легла на период, когда Емельяненко переживал семейную трагедию – у него тяжело рожала жена (но все кончилось хорошо):

«Определенные причины психологического характера, давление тяжелое. Поражения пришлись на период беременности моей бывшей жены Марины нашей дочкой, Лизочкой. Скажем так, как только пошли медицинские обследования, в каждом кабинете кричали: «Аборт!» Куда бы мы ни заходили, ответ был один».

Хабиб в 32 года ушел из-за семьи. Федор этого не сделал и бродил по лигам, испортив рекорд. Все бои Федора, которые прошли после трех подряд поражений, выглядели слабо. Самым ярким моментом стал нокаут Тимоти Джонсона, когда Емельяненко в 45 лет резко вырубил крепкого тяжеловеса.

Остальное – шоу для зрителя. Федор Емельяненко кончился как боец высочайшего уровня, когда проиграл Дэну Хендерсону в 2011 году. Емельяненко правильно ушел в 2012-м, но вернулся спустя три года. Тогда он превратился в кумира для внутреннего пользования (на его бои ходил даже Владимир Путин), параллельно занялся политикой и получал в соперники списанных ветеранов или новичков ММА.

Емельяненко создал фольклорный образ православного мужика с большим крестом на груди, который выходил под народные мотивы и вырубал иностранцев. На этом фоне появились споры из-за судейства. В бое против Фабио Мальдонадо в 2016 году, когда Емельяненко разгромно проиграл первый раунд, но выиграл по очкам за счет следующих двух (многие уверены, что первый раунд Мальдонадо выиграл 10-8 = минимум ничья).

Эти факторы сформировали убеждение, что Емельяненко дрался ради денег и испортил наследие.

Емельяненко споткнулся о созданный образ – его ругают даже после окончания карьеры.

Масштабы любви сузились.

Грустно.

Кровавый финал карьеры Федора Емельяненко – поражение от Бейдера. Разбитый нос и нокаут в первом раунде

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Фото: Bellator; MMA Junkie; РИА Новости/Алексей Дружинин, Михаил Фомичев

69 комментариев

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Старый Негр
Получал в соперники списанных ветеранов - это Бейдера что ли? Который действующий чемпион-тяжеловес?
Аффтар, я понимаю, что цель статьи-написать гадостей про Емельяненко, но окончательно зачем завираться?
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Максим Смирнов
Ответ Lionel Van Damme
Был супер крутой боец когда-то. Были бы мозги мог чему-то научиться на западе и стать тренером, функционером, но православие мозга м общее слабоумие…. К нему нельзя молодеж подпускать, только как пример как делать нельзя. Теперь через 10-ку лет скидываться на лечение головы ему.
верно, удары в голову не проходят бесследно. досталось феде капитально
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Максим Смирнов
Ответ Иван Куликов
У него был второй подряд проигранный бой, не помню с кем - там такой огромный чел с гигантской башкой. Вот мне кажется федор тогда и закончился, когда на этот бой вышел с огромным крестом и его благословил тогда сам патриарх. Тогда единоборства уже отошли на второй план-, на первом была вера, может быть что-то ещё-но не подготовка как будто.
и патриарх не помог
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Максим Смирнов
Ответ Mr. Blonde
в тексте ошибка. проиграл Фёдор сильве (бигфут) а не сильвия. это разные бойцы. сильвию он кстати побеждал
сильвию сэйнт? скинь видео
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Дмитрий Шумак
Для нашего поколения, кто по старше, Федя останется величайшим бойцом, и не важно как он провел последние 10 лет...
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Мистер Блин
Ответ Бабай Бабаев
После знаменитого боя с Арловский стало окончательно ясно, что в стойке Фёдор абсолютно никакой со своей деревенской размахайкой. Но самое главное, после этого боя Фёдору надо было срочно объявлять о завершении карьеры. Если бы он это сделал, то остался бы на веке веков непобедимым Императором, про которого бы потомки говорили как о неком подобие Геракла. Но Фёдор остался и получил унизительную церемонию голого короля...
Сначала ты работаешь на имя, потом оно на тебя. Прекрасно он все понимал, что с ним происходит, но сто делать человеку, который ничего не умеет, кроме как махать руками, пусть даже и хуже обычного? Правильно, делать только то, что он и делал, пусть даже путём ухудшения своего здоровья и послужного списка...Такова судьба бойца, который стареет. Хабиб ни разу не проиграл, он отличный боец, но не великий, верно?)
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Амиран Хаштыров
Всё хватит, отпустите
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Неизменно Тит
Ответ Далер Гайнеев
Федор в баньку ходил , Кроссы бегал, да кувалдой махал Это то тут к чему, дагестанцы занимаются в обшарпанных залах и сходу залетают в медали чемпионатов мира
Ну ты не сравнивай. Жить всю жизнь в горах с идеальной экологией и есть натуральные продукты - это серьезный задел. Я хорошо помню, как после горных походов начинал работать организм. Зал тут вообще значения не имеет. И плюс естественный отбор - из тысяч занимающихся Магомедов выходят в топ единицы Хабибов.
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Старый Негр
Хрень. Жополизы самоназванного орла повылазили(что Хабиб забыл в этой статье, аффтар? палишься). Сначала пишет, что мал технический арсенал и поэтому проиграл Бигфуту, потом, что уже с Арловским был старым и замедленным, хотя это было еще до Бигфута. Так арсенал виноват или старость замедлила?) Дядя, вы путаетесь в показаниях.
Автору видимо очень хотелось писать плохое - и он старательно это делал. Даже описание собравшихся звезд обгадил, постаравшись про каждого написать что-то грустное, то поезд, то пьянь, то еще какая-то хрень - создать атмосферу похорон, хотя все улыбались и все проходило весело и спокойно.
А в реальности Федя 10 лет имел все, что шевелится-любого роста, веса, стиля, подготовки, широты арсенала-всё, что выходило в противоположный угол ринга. И чем больше вы будете рассказывать про слабость самбо или неправильное питание-тем смешнее будете выглядеть. Вы еще блин расскажите, что у него очко не круглое, а квадратное, клоуны)
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Валерий Питерский
Увы, всё так. Действительно грустно😒
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Неизменно Тит
Ответ Агалар
я вообще не понял, почему он вдруг ударником стал.
Один из его тренеров рассказывал, что после того легендарного броска прогибом Рендлмена у Емельяненко серьезная травма спины была. Поэтому с борьбой пришлось завязывать и переключаться на ударку.
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GrandLoG
Абсолютно согласен, помню новый год 2012 года. Уже тогда говорил, что Федору надо было заканчивать. Мы даже весьма сильно поспорили на эту тему со знакомым, в те года культ Федора был очень мощный. Он великий боеец. Но вовремя стоило всё-таки вовремя уйти
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Неизменно Тит
Ответ Неоновый Демон
Сто процентов согласен . Тот бой был не просто звоночком а колоколом . Что прошла эпоха когда на баньке , и старом Осколе можно переезжать топов. В то время пока бойцы улетали в Америку и развивались Федор в баньку ходил , Кроссы бегал, да кувалдой махал ..уровень подготовки прошлые века , а в начале десятых начался дикий всплеск индустрии и всем что с ней связано. Фарма , подготовка , тренировки , восстановление и тд ... Жаль Федор остался в прошлом
Меня в бешенство привел его первый нокаут от Бейдера. Человек всю жизнь в ударном спорте и так и не научился держать руки возле бороды. То же и к Поветкину относится, кстати, которого как ребенка вынес фитнес-модель Джошуа по этой же самой причине.
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Неизменно Тит
Ответ Бабай Бабаев
После знаменитого боя с Арловский стало окончательно ясно, что в стойке Фёдор абсолютно никакой со своей деревенской размахайкой. Но самое главное, после этого боя Фёдору надо было срочно объявлять о завершении карьеры. Если бы он это сделал, то остался бы на веке веков непобедимым Императором, про которого бы потомки говорили как о неком подобие Геракла. Но Фёдор остался и получил унизительную церемонию голого короля...
Об этом мало кто пишет, но Арловский его уверенно выносил. Причем в одну калитку практически. Лакипанч - это просто удача.
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Николай Живоглядов
Ответ Mr. Blonde
в тексте ошибка. проиграл Фёдор сильве (бигфут) а не сильвия. это разные бойцы. сильвию он кстати побеждал
Исправили. Спасибо!
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Неизменно Тит
Ответ Неоновый Демон
Нужно было уходить когда прайд распустили ну или хотя бы после орловского . В крайнем случае после поражения вердуму . Но к сожалению об этом мало кто говорит , но у него окружение поменялось появились какие то староверы и жена очень сильное влияние имеет. Потому и высасывал из себя все соки . Если бы ушел после поражения вердуму тогда действительно можно было бы сказать что карьера удалась . Но последние годы это просто слив в унитаз . Куда биться столько ? Всех денег не заработаешь. Жалко его было , но в то же время алчность разменивалась на здоровье .. печально это все
Основные деньги он заработал после Прайда. И даже после поражения Вердуму.
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Неизменно Тит
Ответ Иван Куликов
У него был второй подряд проигранный бой, не помню с кем - там такой огромный чел с гигантской башкой. Вот мне кажется федор тогда и закончился, когда на этот бой вышел с огромным крестом и его благословил тогда сам патриарх. Тогда единоборства уже отошли на второй план-, на первом была вера, может быть что-то ещё-но не подготовка как будто.
Ну да. После Сильвы и начался спад, который длился столько лет.
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Неизменно Тит
Ответ AshAsh
он закончился, когда вчистую проиграв Мальдонадо стоял с поднятой рукой и глупо улыбался, выслушивая оценки судей - его подчиненных по конторе
Мальдонадо его и пробил. После этого начались падения от любого тычка.
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Неизменно Тит
Да ладно разоряться. Заработал парень денег для семьи напоследок. И молодец.
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Далер Гайнеев
Ответ Неоновый Демон
Сто процентов согласен . Тот бой был не просто звоночком а колоколом . Что прошла эпоха когда на баньке , и старом Осколе можно переезжать топов. В то время пока бойцы улетали в Америку и развивались Федор в баньку ходил , Кроссы бегал, да кувалдой махал ..уровень подготовки прошлые века , а в начале десятых начался дикий всплеск индустрии и всем что с ней связано. Фарма , подготовка , тренировки , восстановление и тд ... Жаль Федор остался в прошлом
Федор в баньку ходил , Кроссы бегал, да кувалдой махал

Это то тут к чему, дагестанцы занимаются в обшарпанных залах и сходу залетают в медали чемпионатов мира
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Dmitriy Boroda
Ответ Вася Енотов
Самое время было, когда побил Монсона. Уже тогда в общем понятно было, что эпоха Легендарного закончилась. Всегда больно смотреть на поражение таких выдающихся бойцов. Фёдор зачем-то сделал так, чтоб эта боль длилась долго. Как бы не было, очень благодарен за времена, когда Емельяненко выходил с лицом без эмоций и не оставлял шансов соперникам. Думаю ничто не смажет картину у тех, кто смотрел его бои во время его триумфа. От души желаю удачи в жизни, после больших боев.
Ответ очевиден- ради денег, кормить семью. Он это в очередной раз сказал после боя
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UseR
Автор,удали статью - позорище
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Manowar66
Хабиб умный
а чего с Волковым?
Павлович , будем следить
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Altim
Вот вы тут пишете "лучше бы раньше закончил"... Но ведь понятно же почему он вернулся- он даже сейчас после боя сказал, что заканчивает "но всякое в жизни бывает, вдруг не будет денег"... То есть с 2015ого он вернулся просто чтобы зарабатывать. Это ему важнее, чем наследие.. Можно осуждать, но думаю, многие бы так поступили, и поступают.
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Борис Шепляков
Ответ KUZMICH
Человек просто деньги зарабатывает для себя и семьи, хоть и ценой здоровья.
Вот правда, а тут написали целый пост по этому поводу.
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