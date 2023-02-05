👑 Вся карьера Федора Емельяненко – в одной картинке
Величие.
Федор Емельяненко в 46 лет завершил профессиональную карьеру. После поражения от Райана Бейдера на Bellator 290 он положил перчатки на канвас.
Фиксируем в одной картинке масштаб карьеры Емельяненко. Это было легендарно:
Финал карьеры Федора Емельяненко – кровавое поражение от Бейдера. Разбитый нос и нокаут в первом раунде
Федор vs Хабиб – у кого более великая карьера? Cравниваем цифры побед, время и бои с чемпионами
Фото: East News/AP Photo/Jeff Chiu
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