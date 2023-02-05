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👑 Вся карьера Федора Емельяненко – в одной картинке

Федор Емельяненко Федор Емельяненко
MMA MMA
Bellator Bellator
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Величие.

Федор Емельяненко в 46 лет завершил профессиональную карьеру. После поражения от Райана Бейдера на Bellator 290 он положил перчатки на канвас.

Фиксируем в одной картинке масштаб карьеры Емельяненко. Это было легендарно:

Финал карьеры Федора Емельяненко – кровавое поражение от Бейдера. Разбитый нос и нокаут в первом раунде

Федор vs Хабиб – у кого более великая карьера? Cравниваем цифры побед, время и бои с чемпионами

Фото: East News/AP Photo/Jeff Chiu

8 комментариев

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lexx_sharingan
Ответ Алексей Соловьев
Феде надо было уходить уже давно, тогда можно было бы говорить о впечатляющей и величайшей карьере, а пенсионерскими боями он испортил образ непобедимого бойца, последнего императора
Особо не испортил, его наследие не меркнет, он был лучшим и бился с лучшими. Но время ушло, и кажется да, надо было заканчивать давно.
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Павел Цуприков
Просто человек не смог остановиться и понять что время прошло, все великие падали, надо было вовремя сказать «Я слишком стар для этого дерьма» и создать борцовскую школу для детей как делают на западе, тренировать, передавать свой опыт так сказать, за примером далеко ходить не надо, Хабиб сделал красиво и ушел красиво!
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Tolik Michailov
Ответ Алексей Соловьев
Феде надо было уходить уже давно, тогда можно было бы говорить о впечатляющей и величайшей карьере, а пенсионерскими боями он испортил образ непобедимого бойца, последнего императора
это точно
0
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maxoc
Это точно уже конец карьеры. Но по факту она уже закончилась давно.
+7
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+7
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MDI
Ответ Сергей Чекрыжов
В цифрах, что на картинке - масштаб карьеры не так уж и впечатляющ
ну как сказать 27 побед подряд с 2001 по 2009 это извините не просто впечатляюще, это офигеть как впечатляюще.
+24
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+24
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Алексей Соловьев
Феде надо было уходить уже давно, тогда можно было бы говорить о впечатляющей и величайшей карьере, а пенсионерскими боями он испортил образ непобедимого бойца, последнего императора
+14
-2
+12
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Ljorke
Ответ Сергей Чекрыжов
В цифрах, что на картинке - масштаб карьеры не так уж и впечатляющ
Единая Россия никого не щадит.
+6
-8
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Чекрыжов
В цифрах, что на картинке - масштаб карьеры не так уж и впечатляющ
+6
-7
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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