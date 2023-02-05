👑 Вся карьера Федора Емельяненко – в одной картинке

Величие.

Федор Емельяненко в 46 лет завершил профессиональную карьеру. После поражения от Райана Бейдера на Bellator 290 он положил перчатки на канвас.

Фиксируем в одной картинке масштаб карьеры Емельяненко. Это было легендарно:

Фото: East News/AP Photo/Jeff Chiu