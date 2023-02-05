Досрочные финиши – грусть Емельяненко. Бейдер поймал его уже на второй нокаут

Никогда не проигрывал решением судей.

Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру на Bellator 290. Все завершилось техническим нокаутом уже в первом раунде. Для Емельяненко этот бой стал 48-м и последним в карьере.

Емельяненко просил в соперники именно Бейдера, но без шансов проиграл за 2,5 минуты

Для российских бойцов титульный вечер на Bellator 290 получился провальным. Анатолий Токов проиграл Джонни Эблину – тот защищал пояс в среднем весе. Бой тяжеловесов Емельяненко – Бейдер продлился всего 2 минуты 30 секунд. Почти все это время доминировал Бейдер. В итоге он стал первым, кто дважды победил Федора.

Ключевые эпизоды их реванша:

1. Емельяненко с первых секунд демонстрировал привычный стиль: подпрыгивал во время выхода, ловил Бейдера на любимый удар.

2. Все исчезло в момент первого серьезного пропуска. Бейдер почти сразу разбил Емельяненко нос, а дальше пошел в открытый размен с целью подавить.

3. Федор упал – тогда и потерял все шансы. Бейдер навалился сверху и набрасывал бесконечное количество ударов. Судья Херб Дин дождался момента, когда сопротивление потеряло смысл.

4. Последний бой в карьере Емельяненко превратился в историю не о бойцовских качествах. Даже во время интервью Емельяненко обнимали легенды, которых он когда-то побеждал.

Президент Bellator Скотт Кокер напоминал, что выход на новый бой с Бейдером в Bellator – личное желание Емельяненко, без которого ничего бы не произошло. Это ощущается еще и по таким словам Кокера: «Со всем, что он сделал для спорта, я чувствовал, что он это заслужил». Емельяненко дрался в Bellator с 2017 года – Кокер его всегда поддерживал и во всем помогал.

Емельяненко постоянно говорил Кокеру о желании подраться с Бейдером, но после завершения боя сам напомнил про возраст. Посмотрел на тех, кто стоял позади во время интервью: «Я уже примерно их возраста». Например, на турнир приехал 58-летний Марк Колман. Он проигрывал Емельяненко в 2006-м, а бои с другими соперниками не проводил с 2010-го.

Кажется, что Федор не расстроился из-за поражения. Уже через несколько секунд после остановки на лице проскальзывала улыбка. В интервью о завершении – привычные отсылки к команде. Емельяненко продолжит их развитие и продвижение даже без статуса действующего бойца. Его ученик Вадим Немков побеждал Райана Бейдера еще в 2020-м.

Емельяненко проигрывает в MMA только досрочно – четыре года назад Бейдер добил его за 35 секунд

Емельяненко начал карьеру в 2000 году. Тогда же случилось и первое поражение – от японца Цуеси Косаки. Доктор остановил бой из-за рассечения над глазом Федора. Он продлился всего 17 секунд. После этого Емельяненко выдал длительную победную серию, куда включил и реванш с Косакой. Их новый поединок завершился победой Емельяненко – с рассечением уже у Косаки.

Вывеска Емельяненко – Ногейра в 2004-м идет отдельным пунктом в жизни Федора. Бой признан несостоявшимся, потому что спортсмены столкнулись головами. На статус и восприятие Емельяненко такой факт никак не влияет. Он побеждал Ногейру до и после того момента, но оба раза проходил с ним весь заявленный отрезок боя. Все определяли судьи.

Кому и когда Федор Емельяненко вообще проигрывал:

• Цуеси Косака – 2000;

• Фабрисио Вердум – 2010;

• Антонио Сильва – 2011;

• Дэн Хендерсон – 2011;

• Мэтт Митрион – 2017;

• Райан Бейдер – 2019;

• Райан Бейдер – 2023.

Одно поражение портило статистику Емельяненко до лета 2010-го. Тогда у Федора впервые случился спад сразу с тремя провальными боями. Вердум победил его сабмишном, бой с Сильвой остановил доктор, а Хендерсон забил до судейской остановки. Федор прервал плохую тенденцию только в бою с Монсоном, который закончился победой единогласным решением судей.

Можно заметить большие разрывы в датах между поражениями Емельяненко. Это актуально до 2010 года, когда Емельяненко дрался постоянно. В 2012-м он уже брал трехлетнюю паузу, поэтому к выходу на Митриона победная серия Емельяненко составляла всего пять боев. Тогда оба бойца одновременно оказались в нокдауне, но Митрион оправился быстрее.

Мы подробно разбирали историю с первым боем Емельяненко – Бейдер. За неделю до того титульника в Bellator он лежал с высокой температурой. Это повлияло на его состояние и смазало итог длительной подготовки. Бейдер подавил Емельяненко всего за 35 секунд. Важная тенденция последних лет карьеры Федора: он с 2016 года не доходил до судейского решения в боях MMA.

Шесть из семи проигранных боев завершались для Федора Емельяненко уже в первом раунде. Исключение – поединок против Антонио Сильвы. Там он продержался до завершения второго раунда, но гематома над глазом помешала выйти еще. После Сильвы у Федора впервые возникла мысль об уходе: «Возможно, пора уходить, наверное, пришло время».

Подобные высказывания Емельяненко озвучивал несколько раз, но по итогу всегда возвращался в профессиональные бои (даже после большой паузы). Историю с тремя поражениями подряд в Strikeforce Емельяненко позже объяснял психологическими проблемами из-за тяжелой беременности у жены. В остальных проигранных боях все решали физическая готовность и удача.

Емельяненко никогда не проигрывал в Pride. Все его поражения пришлись на Rings (1), Strikeforce (3) и Bellator (3). На заключительный бой Емельяненко выходил претендентом на чемпионский пояс Bellator, но завершить красиво не получилось. Бейдер чуть скрасил историю: «Мне не так важно, что я победил его дважды. Для меня куда важнее, что я дважды оказывался с ним в клетке».

Фото: Gettyimages.ru/Hans Gutknecht/MediaNews Group/Los Angeles Daily News; East News/AP Photo/Gregory Payan; Bellator; MMA Junkie