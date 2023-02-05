Емельяненко всегда больно проигрывает: нокауты, редкий болевой, жуткие травмы. Семь главных моментов

Дважды проиграл Бейдеру.

Федор Емельяненко – великий. Он был чемпионом Pride, доминировал в тяжелом весе в нулевые и оставался непобежденным почти 10 лет. Но с возрастом чаще проигрывал и ушел из ММА с рекордом 40-7. После нокаута от американца Райана Бейдера.

Мы вспомнили все поражения Емельяненко.

2000-й. Цуеси Косака – технический нокаут (остановка врача)

Первое поражение Емельяненко – на турнире RINGS среди тяжеловесов. Федор шел с рекордом 4-0 в ММА: во вступительном туре победил Рикардо Аарону единогласным решением и получил рассечение над правым глазом. Второй бой закончился через 17 секунд – врачи остановили его из-за вновь открывшегося рассечения.

Косака неумышленно нанес запрещенный удар локтем. Федор продолжал, несмотря на кровь, но рефери остановил бой. Судьи неожиданно отдали победу Косаке. Это был турнир, поэтому организаторы не могли оставить бой без результата. Они выбрали победителем бойца, который мог двигаться дальше по сетке. Это единственное поражение Емельяненко за следующие 10 лет.

2010-й. Фабрисио Вердум – болевой прием (рычаг локтя в треугольнике)

Второе поражение в карьере Емельяненко случилось в США. Pride развалился, а Федор в поисках боев подписался со Strikeforce. На тот момент он уже был легендой с рекордом 31-1 и считался фаворитом.

Емельяненко начал в любимом стиле: с первых секунд бросал серии и охотился за нокаутом. Он сбил Вердума с ног и бросился добивать, но ошибся. Вердум – отличный джитсер: он захватил руку, накинул на шею «треугольник» и вышел на рычаг локтя. Емельяненко постучал – этот болевой многие эксперты признают лучшим в 2010-м.

2011-й. Антонио Сильва – технический нокаут (остановка врача)

Второй раз Емельяненко проиграл Сильве, который выделялся габаритами. Емельяненко начал уверенно, неплохо выглядел в стойке, но не мог попасть по Сильве. Тот хорошо клинчевал и избегал взрывных серий. Оказавшись в партере, Федор был лучше – пытался задушить, а затем провести рычаг локтя.

Во втором раунде Сильва боролся, но удачнее. Он занял доминирующую позицию (фулл-маунт) и бил Федора хаммерфистами. Емельяненко много пропустил, но дотерпел до конца раунда. Врачи остановили бой – из-за гематомы, которая закрыла правый глаз.

2011-й. Дэн Хендерсон – технический нокаут (удары)

Следующий бой и еще одно поражение у Емельяненко – уже через пять месяцев. Когда он вышел против действующего чемпиона Strikeforce в полутяжелом весе Дэна Хендерсона.

Федор работал в привычном стиле: бросался с резкими сериями, попадал, но получил сечку у правого глаза. Во время размена Емельяненко уронил Хендерсона и добивал. Но ошибся: пустил соперника за спину, а он оттуда нанес несколько ударов в челюсть. Федор рухнул лицом в настил – судья остановил бой.

2017-й. Мэтт Митрион – нокаут

Поражение уже в Bellator – через шесть лет. В 2012-м Федор закончил карьеру, но через три года вернулся. Бой с Мэттом Митрионом стал первым в США после возобновления карьеры. В Bellator Емельяненко видели главной звездой и раскручивали в медиа.

Но дебют не удался: бойцы устроили перестрелку и упали в обоюдный нокдаун. Более молодой Митрион восстановился быстрее и нокаутировал Федора.

2019-й. Райан Бейдер – технический нокаут (удары)

Емельяненко заявился в гран-при Bellator в 2018-м и вышел в финал благодаря двум нокаутам в первых раундах: победил Фрэнка Мира и Чейла Соннена.

Но это были ветераны, а Соннен – вообще полутяжеловес. В финале Федор встретился с более молодым Райаном Бейдером и проиграл за 35 секунд – не нанес ни одного точного удара и пропустил боковой в голову.

И вот теперь – снова Бейдер, снова поражение.

Теперь уже точно последнее в карьере.

Фото: eastnews.ru/Gregory Payan