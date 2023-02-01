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13 текстов (и тестов!) про Федора Емельяненко – идеально, чтобы подготовиться к его прощальному бою

Емельяненко – Бейдер
Bellator Bellator
Федор Емельяненко Федор Емельяненко
MMA MMA
Bellator 290
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Третий брат, UFC, живот.

5 февраля Федор Емельяненко подерется с Райаном Бейдером на Bellator 290. Это последний бой в карьере Емельяненко.

Мы выпустили серию материалов, которые подготовят вас к бою – анализ карьеры, образа и достижений. Провожаем легенду!

Карьера:

Федор vs Хабиб – у кого более великая карьера? Cравниваем цифры побед, время и бои с чемпионами

2 млн за Леснара и тройной отказ Овериму – топ-соперники Емельяненко, с которыми он так и не подрался

Как Емельяненко уже проигрывал Бейдеру: сильно заболел перед боем и упрекался за ошибки. Теперь спасет только быстрый нокаут

Почему Федор Емельяненко не дрался в UFC

Деньги Емельяненко: сколько зарабатывал в Японии, накопил за карьеру и получит за последний бой

Здоровье:

Емельяненко – 46 лет, но он все еще дерется. Как это возможно?

Большой живот Емельяненко – постоянный элемент образа. Откуда он взялся у такого активного спортсмена?

Образ:

Под какую музыку Федор Емельяненко выходил на бои: начинал с The Prodigy, а сейчас – казачьи и православные песни

Федор Емельяненко против трэштока: критикует Конора и Петра Яна, не матерится из-за религии и покоряет Запад скромностью

Истории:

Что известно о третьем брате Емельяненко? Готовился к MMA, но стал охранником и ушел по контракту в армию

История фото Путина, Берлускони, Ван Дамма и братьев Емельяненко. Что это было?

Игры:

Правда, что в одном из боев Федора Емельяненко он и соперник упали в нокдаун? Проверьте в тесте про нашу легенду

Императорский тест: кто это сказал – Федор Емельяненко или Николай II?

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

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