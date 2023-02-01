2 млн за Леснара и тройной отказ Овериму – топ-соперники Емельяненко, с которыми он так и не подрался

Кого не хватило в карьере?

5 февраля Федор Емельяненко проведет прощальный бой. На Bellator 290 он подерется с Райаном Бейдером.

Для Емельяненко этот бой станет 47-м на профессиональном уровне. Кто из топовых бойцов так и не подрался с ним?

Джош Барнетт: лишился лицензии за использование стероидов

Бой Емельяненко против бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Джоша Барнетта был в разработке дважды. Первый раз – в 2006 году. Этот бой должен был стать для Емельяненко третьей и последней защитой титула Pride перед банкротством организации.

За несколько месяцев до этого Барнетт задушил брата Федора Александра Емельяненко. Сам Барнетт отказался от поединка и сослался на растренированность. Впоследствии его заменил Марк Хант, сдавшийся в первом раунде после кимуры.

Второй раз промоутеры разрабатывали бой Емельяненко – Барнетт в 2009 году. К тому моменту Федор дважды победил бывших чемпионов UFC в тяжелом весе Тима Сильвию и Андрея Орловского. Поединок с третьим подряд экс-чемпионом планировался на 1 августа 2009 года на турнире Affliction: Trilogy. Но 22 июля Калифорнийская атлетическая комиссия обвинила Барнетта в использовании анаболических стероидов и лишила его бойцовской лицензии.

Почти сразу появились слухи, что на замену может выйти другой бывший чемпион UFC Витор Белфорт, но они не подтвердились.

Брок Леснар: $2 млн гонорара и негатив от Даны Уайта на переговорах

Президент UFC Дана Уайт несколько раз пытался подписать Емельяненко. Во время второй попытки Уайт предложил не только гонорар в два миллиона долларов с процентом от продаж платных трансляций, но и гарантировал бой с действующим чемпионом Броком Леснаром.

Переговоры прошли на карибском острове Кюрасао. В них участвовал сын председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко Сергей. По подсчетам автора Total MMA: Inside Ultimate Fighting Джонатана Сноудена, сумма с учетом процентов от PPV могла быть многократно больше двух миллионов:

«Эта цифра основана на прогнозах Zuffa о том, сколько Федор получит денег от PPV, а цифры, которые они прогнозируют, основаны на продаже тонны PPV. Фактические гарантии для Федора гораздо скромнее. Это правда, что если бизнес останется на рекордном уровне, то Федор может уйти с 30 миллионами долларов. Но это не гарантировано».

Федор рассказывал, как шли переговоры о бое: «Был короткий разговор. Было обещано одно, но когда мы получили документы – в них было уже другое. Дана говорил, что рано или поздно я буду драться в UFC, что собираюсь сказать «да» контракту, который он предлагает.

На протяжении всей карьеры я слышал в свой адрес много негатива от Даны. Если кто-то говорит о вас что-то плохое, а потом приглашает вас сделать что-то вместе, то как на такое следует реагировать? Тут дело не в деньгах, а в вопросе взаимного уважения».

Все решила позиция менеджера Емельяненко Вадима Финкельштейна. Во время переговоров он потребовал, чтобы его компания M-1 Global участвовала в организации всех боев Федора по контракту, но получил отказ. Уайт эмоционально вспоминал те переговоры:

«Я полетел на какой-то долбаный остров, который находился черт знает где. Я сделал все, что они просили. Все, что они хотели. Я сделал все, чтобы бой Леснар – Федор состоялся. Я пытался организовать бой, который хотели видеть фанаты, но они этого не хотели. Федор пришел бы в UFC, он бы дрался с Броком Леснаром. Я сделал безумное предложение. Безумное! И теперь, когда вижу что произошло, я очень рад, что они его не приняли.

Вадим, Вадим знает... Его гребаный парень из политики смеялся над моим предложением. Держу пари, что сейчас они не смеются. Как вы там, ребята? Знаете, что я им сказал тогда? Что Федор в одном ударе от того, чтобы стоить ноль. Держу пари, что они хотели бы сесть в машину времени, вернуться в прошлое, вновь оказаться в той комнате и осуществить сделку. Но теперь это невозможно, все кончено».

Позднее сам Финкельштейн говорил, что о бое Емельяненко – Леснар речи вообще не шло: «Бой с Леснаром никто не предлагал. Это глупости».

Рэнди Кутюр: снимался в кино и не хотел выходить на бой из-за возможных травм

В 2015 году Емельяненко провел единственный бой в Rizin FF. Уже в следующем году руководство японской организации хотело провести бой Федора против экс-чемпиона UFC в тяжелом весе и члена зала славы Рэнди Кутюра. На тот момент Кутюр несколько лет находился в отставке. Он быстро отказался от предложения:

«Это не было денежной проблемой. Они предложили значительную сумму. Речь больше о справедливости по отношению к спорту и ко мне. В 52 года мне предстояло привести тело в прежнее состояние. Меня больше волновали возможные травмы, это могло повлиять на всю оставшуюся жизнь.

Это не легкий спорт. Существует серьезный риск повреждений не только в самом бою, но и во время тренировочного процесса, когда я приведу тело в форму. Не был уверен, что готов к этому, если честно. Я сфокусировался на съемках в фильмах и путешествиях [в последние годы]. Я постоянно нахожусь в форме, но это совсем не то же самое, что форма к бою. Таким образом, выйти на бой после четырех лет отдыха было сложной задачей для меня».

Вандерлей Силва: получил трехлетнюю дисквалификацию за допинг

Как альтернатива Рэнди Кутюру для боя в Rizin FF рассматривался экс-чемпион Pride в среднем весе Вандерлей Силва. Когда оба спортсмена выступали в Pride, идея этого боя возникала регулярно – особенно когда Силва поднялся в весе и успешно выступал в гран-при тяжеловесов. Реальнее всего проведение боя стало возможным, когда о нем сказал глава Rizin FF Набуюки Сакакибара:

«Если говорить про бой между Федором и Вандерлеем Силвой – такая вероятность есть. В этом месяце я посещу США, где как раз встречусь с Вандерлеем. Это боец, в котором заинтересован не только Rizin, но и поклонники спортивных единоборств.

А наша работа – отвечать желаниям наших зрителей. Так что, если число желающих увидеть бой между Федором и Вандерлеем Силвой будет действительно большим, мы приложим усилия, чтобы такой бой состоялся».

После этого Силва отказался сдавать обязательный допинг-тест и был отстранен на три года.

Алистар Оверим: трижды получил отказ от Емельяненко

В 2021 году Алистар Оверим дал интервью, в котором рассказал, что мог стать соперником Федора на турнире Bellator 269 в Москве, но сторона Емельяненко отклонила предложение. И это уже третий отказ.

«Мы пытались устроить бой с Федором, и с той стороны было лишь молчание, – рассказывал Оверим. – Мы пытались устроить этот бой в 2010 году, когда он дрался с Вердумом, а я с Бреттом Роджерсом – отказались. После того как он проиграл Вердуму, мы опять пытались провести этот бой. Он вновь отказался, а потом сделал это еще раз.

Это уже третий отказ, так что при всем моем уважении с той стороны нет никакого интереса драться со мной, и я не виню Федора. Послушайте, я сам старею. Немного, но не слишком сильно. Он немного старше меня, ему вроде 45 или 46, так что я его понимаю. Но я сделал все возможное, чтобы этот бой состоялся – 10 лет назад и сейчас».

Джуниор Дос Сантос: хотел стать вариантом для последнего боя Емельяненко

К тому моменту Дос Сантоса уже уволили из UFC, а сам он считал, что бой с ним – отличный вариант для Емельяненко, чтобы завершить карьеру.

«Не хочу показаться неуважительным или что-то в этом роде, но сначала я очень надеялся стать отличным вариантом для завершения карьеры Федора, – говорил Дос Сантос. – Моя идея в том, что он хотел большой бой – бой, который действительно заинтересует фанатов и заставит людей с нетерпением ждать его.

Так было бы с такими вариантами, как я, Оверим и даже Вердум. Я представлял себе нечто подобное – что-то, что имело смысл, но все оказалось полной противоположностью тому, что я себе представлял».

Фото: Gettyimages.ru/Frazer Harrison, Lars Baron; globallookpress.com/Jason Silva, Ed Mulholland for Affliction