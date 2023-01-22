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«Я хотел бы драться бесконечно». Тейшейра мечтал стать чемпионом UFC в 43 года, но кроваво проиграл

Джамал Хилл Джамал Хилл
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Гловер Тейшейра Гловер Тейшейра
Тейшейра – Хилл
UFC 283 UFC 283
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

На это больно смотреть.

Гловер Тейшейра – бесконечное уважение. Он дерется в UFC с 2012-го и выиграл 16 боев. Тейшейра признался, что мечтает о титуле, хотя выигрывал пояс в 2021-м. И получил второй шанс подряд – против Джамала Хилла.

Хилл заменил травмированного Прохазку и устроил шоу: был близок к нокауту и превратил лицо Тейшейры в кровавую маску

В 2022-м после шести побед подряд Тейшейра подрался за титул с Иржи Прохазкой. В 42 года он выигрывал бой по карточкам судей, но в пятом раунде устал и проиграл удушающим. Тейшейра сразу получил реванш и не ушел в отставку. Но Прохазка травмировался на тренировке и добровольно отказался от титула. За вакантный пояс подрались Магомед Анкалаев и Ян Блахович: бой закончился скандальной ничьей, и Тейшейра получил шанс подраться еще раз.

Прохазка выбыл надолго, а претендентом стал 31-летний Джамал Хилл (11-1) – нокаутер с восьмой строчки рейтинга. Все из-за ситуации в дивизионе – просто некому драться. Хилл казался фаворитом, так как моложе Тейшейры и много побеждал нокаутами. 

Хилл проиграл только джитсеру-феномену Полу Крейгу – тот плохо дерется, но побеждал топов треугольником. На это попался Хилл, которого Крейг взял на удушающий и забил кулаками. После этого поражения была серия из трех побед и заслуженный титульный шанс.

Бой с Тейшейрой начался с разменов в стойке – Хилл зарядился на нокаут и успешно защищался от тейкдаунов. Сила Тейшейры в партере: он обвивает соперника и выходит на сабмишен – обычно удушающий. Хилл это знал и поработал над защитой.

В стойке Тейшейра – мощный боец, но со слабостями в технике. У него не самая сильная ударка, хотя он прогрессировал. Против молодого Хилла этого не хватило – тот отбивался на дистанции, используя преимущество в росте. Удары руками миксовались с хай-киками, которые держали Тейшейру в напряжении.

За несколько раундов его лицо превратилось в кровавую маску. Он безуспешно пытался перевести Хилла, который пару раз был близок к нокауту. Сила Тейшейры – в стойкости, хотя в 2016-м Энтони Джонсон нокаутировал его за 13 секунд. После этого нокаут прошел только от Густафссона. 

Когда Тейшейра постарел, часто заканчивал бои в крови. И побеждал – за счет борьбы, характера и выносливости. Он не кардио-машина, но с опытом научился экономить силы. Поэтому его не списывали в поздних раундах с Хиллом.

Во второй половине боя Тейшейра провел пару переводов, но Хилл был просто мощнее: разбивал в стойке, защищался от тейкдаунов и быстро поднимался из партера.

«Мне бы хотелось драться бесконечно. Но мы не в этой эре – я больше не могу»

Хилл стал чемпионом единогласным решением судей – молодость победила опыт. Тейшейра сразу после боя объявил о завершении карьеры и в 43 года оставил перчатки в октагоне:

«Я слишком жесткий себе же во вред и больше не могу драться, сфокусируюсь на помощи Алексу Перейре, которому предстоит защищать титул. Для меня честь закончить карьеру в одном карде с Маурисио Руа. Мне бы хотелось, чтобы мы были в эре Ройса Грейси, когда не было раундов и можно было драться бесконечно. Но мы не в этой эре, и я больше не могу драться».

Хилл после победы заплакал и встал перед Тейшейрой на колени – его трудно не уважать. Но впереди большие вызовы: Анкалаев требует титульник, а Прохазка восстанавливается после травмы. Чемпион дерзко обратился к претендентам:

«Много людей говорили мне, что я не справлюсь, что это невозможно. Что вы ##### [блин] скажете сейчас? Ты можешь добиться всего, что хочешь, если готов биться за это. Гловер жесткий, как кирпич. Я не знаю никого, кто бы смог пропускать такие удары от меня и стоять дальше. Теперь вы видите, где я. Давайте, жду вас!»

Полутяжелый дивизион UFC – самый шальной. После ухода Джонса и Кормье там нет доминанты, а титул может взять кто угодно

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Фото: REUTERS/Ricardo Moraes; East News/AP Photo/Bruna Prado, Thiago Ribeiro/AGIF via AP

9 комментариев

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Евгений Лаптев
Ответ napoli_14
А вот это его "летс гоу бэйби!" вообще впечатлило ))
Это вообще сделало этот бой. до начала не думал что буду так за него переживать. С одной стороны жаль что несет такой ущерб, но с другой радуешься что характер у человека железный. Хилл молодец, но этот бой сделал именно Гловер, жаль что совсем не осталось сил после тейкдауна хотя бы попробовать самбишен...
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napoli_14
Ответ Евгений Лаптев
Какой же Гловер крутой. После 4го раунда казалось что его глаза не видят. Но когда он все таки перевел в 5м раунде казалось надежда была и вот он самбишен....браво за стойкость, и желание победить. Хилла с победой!
А вот это его "летс гоу бэйби!" вообще впечатлило ))
+2
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Andy93
Ответ vulturecrow
Гловер велик, но сегодня я не узнал бойца, который по раундам выигрывал у Прохазки. время взяло своё. Хилл победил заслуженно, хоть я по-прежнему офигеваю с его пивного пуза. очень хочется надеяться на следующий бой с Анкалевым. ну а Анкалаеву надо подумать о зрелищности. быть просто лучшим в UFC мало, бои надо продавать, а не засушивать.
Следующий думаю дадут Прохазке, он выздоровит как раз. А Маге хз... может реванш с Блаховичем как претендентский. Повезло конечно Хиллу с титулом
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San San
это была славная охота!
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Евгений Лаптев
Какой же Гловер крутой. После 4го раунда казалось что его глаза не видят. Но когда он все таки перевел в 5м раунде казалось надежда была и вот он самбишен....браво за стойкость, и желание победить. Хилла с победой!
+2
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+2
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Kanonir152
Казалось, что вот-вот все закончится, причем так было в каждом раунде, но Гловер на каких-то невероятных усилиях достоял до конца. Он проиграл, но его выступление было впечатляющим. Благодаря стойкости Тейшейры, этот бой будет вспоминаться еще долго также как, например, Свонсон - Ду Хо Чой.
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orbittello
У Хилла в бою с Крэйгом локоть вылетел после болевого и бой остановили из-за этого
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Trash Talking
Я даже за 10 секунд до конца 5 раунда думал, но вот-вот же выбросит Гловер ударит и Хилл упадет сразу. Эх, жаль. Но интрига все равно была, даже в этом одностороннем бою.
+8
0
+8
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vulturecrow
Гловер велик, но сегодня я не узнал бойца, который по раундам выигрывал у Прохазки. время взяло своё. Хилл победил заслуженно, хоть я по-прежнему офигеваю с его пивного пуза. очень хочется надеяться на следующий бой с Анкалевым. ну а Анкалаеву надо подумать о зрелищности. быть просто лучшим в UFC мало, бои надо продавать, а не засушивать.
+20
0
+20
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