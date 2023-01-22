«Я хотел бы драться бесконечно». Тейшейра мечтал стать чемпионом UFC в 43 года, но кроваво проиграл

На это больно смотреть.

Гловер Тейшейра – бесконечное уважение. Он дерется в UFC с 2012-го и выиграл 16 боев. Тейшейра признался, что мечтает о титуле, хотя выигрывал пояс в 2021-м. И получил второй шанс подряд – против Джамала Хилла.

Хилл заменил травмированного Прохазку и устроил шоу: был близок к нокауту и превратил лицо Тейшейры в кровавую маску

В 2022-м после шести побед подряд Тейшейра подрался за титул с Иржи Прохазкой. В 42 года он выигрывал бой по карточкам судей, но в пятом раунде устал и проиграл удушающим. Тейшейра сразу получил реванш и не ушел в отставку. Но Прохазка травмировался на тренировке и добровольно отказался от титула. За вакантный пояс подрались Магомед Анкалаев и Ян Блахович: бой закончился скандальной ничьей, и Тейшейра получил шанс подраться еще раз.

Прохазка выбыл надолго, а претендентом стал 31-летний Джамал Хилл (11-1) – нокаутер с восьмой строчки рейтинга. Все из-за ситуации в дивизионе – просто некому драться. Хилл казался фаворитом, так как моложе Тейшейры и много побеждал нокаутами.

Хилл проиграл только джитсеру-феномену Полу Крейгу – тот плохо дерется, но побеждал топов треугольником. На это попался Хилл, которого Крейг взял на удушающий и забил кулаками. После этого поражения была серия из трех побед и заслуженный титульный шанс.

Бой с Тейшейрой начался с разменов в стойке – Хилл зарядился на нокаут и успешно защищался от тейкдаунов. Сила Тейшейры в партере: он обвивает соперника и выходит на сабмишен – обычно удушающий. Хилл это знал и поработал над защитой.

В стойке Тейшейра – мощный боец, но со слабостями в технике. У него не самая сильная ударка, хотя он прогрессировал. Против молодого Хилла этого не хватило – тот отбивался на дистанции, используя преимущество в росте. Удары руками миксовались с хай-киками, которые держали Тейшейру в напряжении.

За несколько раундов его лицо превратилось в кровавую маску. Он безуспешно пытался перевести Хилла, который пару раз был близок к нокауту. Сила Тейшейры – в стойкости, хотя в 2016-м Энтони Джонсон нокаутировал его за 13 секунд. После этого нокаут прошел только от Густафссона.

Когда Тейшейра постарел, часто заканчивал бои в крови. И побеждал – за счет борьбы, характера и выносливости. Он не кардио-машина, но с опытом научился экономить силы. Поэтому его не списывали в поздних раундах с Хиллом.

Во второй половине боя Тейшейра провел пару переводов, но Хилл был просто мощнее: разбивал в стойке, защищался от тейкдаунов и быстро поднимался из партера.

«Мне бы хотелось драться бесконечно. Но мы не в этой эре – я больше не могу»

Хилл стал чемпионом единогласным решением судей – молодость победила опыт. Тейшейра сразу после боя объявил о завершении карьеры и в 43 года оставил перчатки в октагоне:

«Я слишком жесткий себе же во вред и больше не могу драться, сфокусируюсь на помощи Алексу Перейре, которому предстоит защищать титул. Для меня честь закончить карьеру в одном карде с Маурисио Руа. Мне бы хотелось, чтобы мы были в эре Ройса Грейси, когда не было раундов и можно было драться бесконечно. Но мы не в этой эре, и я больше не могу драться».

Хилл после победы заплакал и встал перед Тейшейрой на колени – его трудно не уважать. Но впереди большие вызовы: Анкалаев требует титульник, а Прохазка восстанавливается после травмы. Чемпион дерзко обратился к претендентам:

«Много людей говорили мне, что я не справлюсь, что это невозможно. Что вы ##### [блин] скажете сейчас? Ты можешь добиться всего, что хочешь, если готов биться за это. Гловер жесткий, как кирпич. Я не знаю никого, кто бы смог пропускать такие удары от меня и стоять дальше. Теперь вы видите, где я. Давайте, жду вас!»

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Фото: REUTERS/Ricardo Moraes; East News/AP Photo/Bruna Prado, Thiago Ribeiro/AGIF via AP