В боксе в 14 раз больше смертей, чем в MMA. Возможно, на это влияют перчатки

Изучаем исследования и статистику.

Страшный случай из бокса: в ноябре-2022 в Миннеаполисе прошел бой между Айдосом Ербонсулы и Дэвидом Морреллом. В 12-м раунде Моррелл отправил соперника в нокаут – Ербонсулы сразу же доставили в больницу, где врачи диагностировали кровоизлияние в мозг. Он провел в коме около двух недель, но выжил.

Смерти или предсмертные состояния спортсменов после боев – критические сценарии, которые в боксе встречаются чаще, чем в MMA. Для сравнения: в период с 1998 по 2013 год в боксе погиб 71 спортсмен, в то время как в ММА – всего пять.

Несмотря на кажущуюся разницу в динамике и жесткости, боксеры больше рискуют серьезными последствиями для жизни и здоровья, чем бойцы MMA. Возможно, на это влияют перчатки.

И боксеры, и бойцы ММА часто травмируются, но в боксе больше тяжелых нокаутов

MMA отличаются от бокса большей вариативностью ударов. В боксе их основная часть приходится в голову, другая – в корпус. В ММА бойцы подключают удары по ногам и борются, что размывает урон по телу и сокращает количество ударов по голове.

Специалисты университета при клинике спортивной медицины Глена Сатера изучили медицинские данные 1181 бойца ММА и 550 боксеров. Они установили, что 59,4% бойцов ММА и 49,8% боксеров получали травмы во время поединков.

Это примерно равные показатели, но среди боксеров почти в два раза чаще встречались серьезные повреждения глаз или поражения тяжелым нокаутом – 7,1% против 4,2% + боксерам намного чаще выписывали длительные отстранения от контактных тренировок после выступлений.

Удары в боксерских перчатках почти на треть сильнее и эффективнее, чем в MMA. Это приводит к сотрясениям мозга и внутренним кровоизлияниям

Кажется, что перчатки для MMA меньше, поэтому наносят больше урона. Чаще всего они весят от 110 до 230 граммов. В них лицо и кулак разделяет наполнитель всего в пару сантиметров. Да, это в определенном смысле травматичнее: в смешанных единоборствах из-за меньшего смягчения костяшек пальцев чаще, чем в боксе, встречаются переломы костей, рассечения и гематомы.

Это сравнительно безопасные травмы, которые наносят косметический урон, но вряд ли приведут к смерти. Важно, что даже при условии грамотного тейпирования в перчатках для ММА высок риск переломов пальцев и кистей, что заставляет варьировать силу удара, чтобы не сломать руку об голову соперника.

Вес боксерских перчаток – обычно от 280 до 560 граммов. Благодаря более толстой подкладке они заметно лучше гасят силу удара. Но это не совсем так. Да, это довольно эффективно спасает от рассечений и гематом. Но в 2-3 раза более тяжелый вес перчаток и их слитная конструкция позволяют бить в полную силу на всей дистанции.

«Да, у вас больше шансов получить травму, если вы участвуете в бое по правилам смешанных единоборств, но тяжесть травмы в целом меньше, чем в боксе, – объяснил врач клиники Глена Сатера Шелби Карпман. – Большая часть крови, которую вы видите в смешанных единоборствах, связана с разбитыми носами или порезами на лице; это не так опасно, хоть и выглядит намного хуже, чем есть на самом деле».

Важный вывод исследования клиники Глена Сатера: удар в боксерских перчатках на 27,5% сильнее и эффективнее. При этом если внешний урон во многом гасится толщиной перчаток, то внутренний наносится в полном объеме. Во время ударов бойцы получают травмы глаз и сотрясения мозга, а в самых тяжелых поединках – внутренние кровоизлияния, которые могут привести к смерти.

В другом исследовании экс-чемпион UFC Бас Рутен бил в полную силу по мешку с датчиками разными перчатками – для бокса, ММА и голыми кулаками. Получились такие результаты по силе: боксерские перчатки – 641 фунт, перчатки для ММА – 651 фунт, голый кулак – 776 фунтов.

Перчатки для MMA незначительно увеличивают силу удара. Голым кулаком или тонкой перчаткой спортсмен всегда бьет не на максимуме, чтобы не травмироваться. При почти равной максимальной силе удара боксер в среднем заметно сильнее вкладывается в удар. Поэтому боксерская перчатка защищает не голову противника, а руку боксера, что в итоге приводит к большему тоннажу и внутреннему урону.

Трагедии российских боксеров: Абдусаламов перенес инсульт и теперь парализован, Дадашев впал в кому и умер

• Максим Дадашев. В июле-2019 Дадашев участвовал в отборочном туре за звание обязательного претендента на титул IBF в первом тяжелом весе. Его соперник – пуэрториканец Сабриэль Матиас с рекордом 13-0 (все победы – нокаутами).

До 11-го раунда бой проходил в односторонней манере: Дадашев уступал во всех компонентах, но двигался, контратаковал и защищался без признаков ухудшения состояния. Во второй половине 11-го раунда началось избиение: Дадашев пропустил серию ударов и не отвечал.

Его тренер остановил бой, но было уже поздно. Дадашев с трудом покинул ринг и попытался дойти раздевалки. В больнице у него диагностировали отек мозга и ввели в медикаментозную кому. 23 июля 2019 года боксер умер в 29 лет.

• Роман Симаков. В декабре-2011 Симаков вышел на бой против Сергея Ковалева за пояс чемпиона Азии по версии WBC. Первый раунд получился равным, но показал, что бой пройдет под давлением Ковалева. Симаков держался, но пропускал много ударов. В шестом раунде он оказался в нокдауне, но поднялся.

В седьмом раунде Ковалев снова атаковал, пока один из ударов в районе локтя не заставил соперника упасть. Бой тут же остановили – Симакова срочно отправили в больницу. Там врачи экстренно провели трепанацию черепа и удалили большую субдуральную гематому. После этого Симаков впал в кому и умер.

• Магомед Абдусаламов. С 2008 по 2013 год Абдусаламов стремительно прогрессировал – оформил 18 нокаутов за 18 боев по профи и находился всего в одной победе от титульника с чемпионом WBC Виталием Кличко.

Претендентский бой прошел в 2013 году в Нью-Йорке против Майка Переса с рекордом 19-0. После первого раунда Абдусаламов спрашивал у секундантов, не сломана ли у него лицевая кость, а итогом стало поражение единогласным решением судей. До объявления результатов он с трудом стоял на ногах.

Через несколько часов после окончания боя Абдусаламов попал в больницу из-за жалоб на головную боль и головокружение. Туда он добирался сам на такси, потому что промоутерская компания не предоставила надлежащее медицинское сопровождение. Врачи ввели Абдусаламова в искусственную кому, он перенес инсульт. Итог – паралич, который ограничивает самостоятельные движения.

Семья столкнулась с финансовыми трудностями (за бой против Переса Абдусаламов заработал 40 тысяч долларов), решать которые помогали другие боксеры. С 2013 года состояние Абдусаламова постепенно улучшается: в 2015-м он начал говорить, а позже к нему вернулась часть двигательных функций.

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Фото: Gettyimages.ru/Carmen Mandato, Steve Marcus, Patrick Smith, Al Bello, Elsa