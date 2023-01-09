Самые узнаваемые усы (76 см!) единоборств: отращивание заняло 20 лет, а уход стоит $5 тысяч

Не нравятся боссам UFC.

Вы вряд ли что-то знаете о судье UFC и Bellator Майке Белтране, но точно видели его усы в октагоне.

Зачем он их отрастил и как с ними живет?

Белтран растит усы почти 20 лет: «Ненавижу бриться. Это единственное, что я презираю»

Майк Белтран – бывший морпех. Он начал отращивать усы сразу после окончания службы в армии. На это повлияла нелюбовь к бритью. В молодости Белтран обходился без усов. Весной-2022 он показал архивные фото перед вступлением в должность шерифа с чисто выбритыми щеками.

«Я начал отращивать усы, потому что ненавижу бриться, – говорил Белтран. – Это единственное, что я презираю. Всю жизнь ходил чисто выбритым. К тому же у меня нет волос на голове, поэтому в какой-то момент я подумал, что просто позволю этому дерьму расти. Но, честно говоря, реальная история состоит в том, что я просто ненавижу бриться. По-настоящему ненавижу. Это то, кто я на самом деле».

Впервые с усами Белтран появился в 2004 году, когда судил шоу в Калифорнии. С того момента он не сбривал их и превратил в узнаваемый атрибут.

На уход за усами (длина – 76 см!) Белтран тратит около пяти тысяч долларов и использует средства для волос невесты

Уход за усами – отдельные расходы, которые забирают около пяти тысяч долларов бюджета. Белтран никогда не измерял усы (как минимум не делился результатами), но это сделали фанаты: по фото они установили, что длина составляет примерно 76 сантиметров.

«Честно говоря, я не делаю с ними ничего особенного, – говорил Белтран. – Просто завязываю их: на это уходит всего 5-10 минут – и я готов. Иногда выходит ровно, иногда – не очень. Еще я мою их. Я немного помешан на чистоте, так что очень чистоплотен.

В целом не делаю ничего особенного, просто завязываю и иду на работу. Я пользуюсь кондиционером и средствами для волос моей невесты. В этом весь секрет. Я беру ее шампуни и все, чем она обычно пользуется в душе. Что бы у нее там ни было, это работает на нее и на меня».

Белтран плетет из усов косички и превращал их в маску. Благодаря яркой внешности он снялся в нескольких фильмах и сериалах

В августе-2019 на UFC 241 Белтран судил бой Дерек Брансон – Иэн Хейниш и появился в октагоне с короткими усами. Это вызвало бурление в медиапространстве. Оказалось, что длинные косы были спрятаны под поло. Вот несколько реакций среди зрителей:

• «Я хотел бы знать, кто вытянул короткую соломинку в CSAC и должен был сказать Майку Белтрану, что он должен заправить усы в рубашку»;

• «Мы предполагаем, что Майк Белтран проиграл пари и косы должны были исчезнуть? Это единственное приемлемое для меня объяснение»;

• «Где усы Майка Белтрана? Я заплатил 59,99 долларов не за то, чтобы посмотреть на печальные остатки когда-то великолепных усов»;

• «Майк Белтран отрезал косы. Думаю, это один из признаков апокалипсиса».

С годами усы меняли вид. Например, классическая форма руля – такие усы часто носили шерифы, когда сам Белтран занимал эту должность. Другая форма – два хвоста шетлендских пони. На бой Федора Емельяненко против Фрэнка Мира в 2018 году Белтран вышел с усами-косичками, но раньше заплетал усы не только в две, но и в одну косу на манер галстука.

Иногда Белтран ходил просто с распущенными усами. Во время пандемии коронавируса он превратил их в маску. За это Белтрана критиковали, но он отшучивался. Тот момент совпал с периодом дефицита средств личной защиты. Белтран ответил подписчикам в соцсетях:

«Несколько человек спросили меня, можно ли превратить усы в маску. Меня мотивировали несколько бородатых парней, но ни у кого из них не было усов. Смейтесь и берегите себя. Нет ничего плохого в чувстве юмора и смехе за мой счет. А что вы думаете, ребята?»

Усы Белтрана давно стали личным брендом и продвинули его на съемочных площадках. Благодаря яркой внешности он снялся в нескольких рекламных роликах и фильмах. Для Geico он стал армрестлером, а в спин-оффе «Сынов анархии» – байкером. Большая сила – участие в сериале «Королевство» об MMA.

Руководство UFC просило Белтрана сбрить усы, но болельщикам нравится: «Их узнают раньше, чем меня»

«Это усы, а не борода… Сначала это были просто усы, но потом они приобрели индивидуальность. Называйте как хотите, но для меня это усы», – объяснял Белтран. В соцсетях он уважительно называет усы The Stache и пишет с заглавной буквы. Благодаря им он повысил собственную узнаваемость:

«Некоторые люди смотрят на мои усы и не знают, что делать. Или они не знают, что со мной делать, или я их пугаю, или я им просто не нравлюсь. Но в большинстве люди их приветствуют. Чем больше развивается этот вид спорта, чем больше я участвую в крупных шоу, тем больше их узнают. Люди узнают усы раньше, чем меня, и спрашивают: «Эй, ты разве не судья?»

Эксцентричный внешний вид регулярно вызывает неоднозначную реакцию у окружающих. Но Белтран не переживает: «Я думаю, что люди часто осуждают людей за их внешний вид, за то, как они выглядят и прочие подобные вещи. Некоторым людям это нравится, некоторым – нет. Теперь я к этому привык… Меня действительно не волнует, что люди думают или что говорят, потому что я такой, какой есть».

Усы усложнили взаимоотношения Белтрана с UFC. В 2013 году он впервые судил бой основного карда. Тогда дрались Нейт Диаз против Джоша Томпсона – Диаз впервые проиграл техническим нокаутом. Для Белтрана тот бой – нервы. Судья Джон Маккарти вспоминал:

«Ты хочешь знать правду? Вот правда… Им не нравились его усы. Вот почему вы не видите, что он путешествует с UFC большую часть времени, они прячут его, потому что им не нравятся усы. Они думают, что этим он привлекает к себе внимание, но это не так.

У меня были серьезные дискуссии с Майком. В какой-то момент я сказал ему, что разговаривал с некоторыми людьми в UFC: «Скажи ему, чтобы он избавился от усов. Мы хотели бы использовать его в Мексике, он говорит по-испански». Поэтому я пытался общаться: «Эй, это просто волосы на лице. Чувак, отрежь их, позволь им узнать тебя, а потом отрастишь их снова».

Он ответил мне: «Это так не работает, Джон. Я взрослый человек, никто не может указывать, как мне выглядеть». Я оглянулся на него и сказал: «Знаешь, ты прав. Я не буду впредь говорить тебе делать это».

Фото: Gettyimages.ru/Joe Scarnici, Jayne Kamin-Oncea; Instargam/referee_mike_beltran