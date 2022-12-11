ФБР расследует договорняк в UFC: боец умышленно вышел на бой с травмой – и проиграл нокаутом уже на второй минуте

Его тренер обожает ставки.

5 ноября 2022 года на турнире UFC Fight Night 214 в главном карде Деррик Миннер подрался с Шайиланом Нурданбеком. Бой закончился быстро: Нурданбек вырубил Миннера уже в начале второй минуты. В дебюте Миннер дважды пробил левой ногой и начал морщиться от боли. А Нурданбек легко перевел травмированного соперника на канвас, где забил локтями, вынудив рефери остановить бой.

Деррик шел на серии из двух поражений, и очередная неудача не стала сюрпризом. А травмы в UFC случаются регулярно, особенно, когда бойцы бьют ногой, и соперник блокирует удар. Насторожить могло лишь то, что Миннер почти сразу повторил удар больной ногой, но и это объяснимо.

Однако вскоре выяснилось: бой мог быть договорным. Первыми подали сигнал букмекерские конторы – за несколько часов до начала поединка игроки неожиданно активизировались. Они начали так много ставить на победу Нурданбека в первом раунде, что некоторые конторы сняли бой с линии.

А вскоре появились подробности. Оказалось, в ММА-коммьюнити обсуждали, что Миннер получил травму на тренировке и не готов к бою. А с учетом, что его тренер Джеймс Краузе хорошо знаком с миром ставок и регулярно выкладывал в соцсети советы по беттингу, все стало вдвойне подозрительно.

Миннер вышел на бой с травмой и дважды ударил больной ногой: его выгнали из UFC, а лицензию тренера – приостановили. Теперь делом занимается ФБР

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Сначала UFC игнорировал обвинения, исключая возможность выхода в октагон травмированного бойца. Но 3 декабря стало известно: все бойцы Джеймса Краузе должны сменить зал, если хотят остаться в UFC. Промоушен начал расследование, связанное с возможным договорным боем .

В электронном письме коммерческий директор UFC Хантер Кэмпбелл объявил бойцам, что действие лицензии тренера Краузе приостановлено. Все бойцы, которые как-то связаны с ним, не будут допущены до выступлений в UFC, пока не будет закончено расследование.

Также руководство UFC освободило от контракта Деррика Миннера. Причина проста – его подозревают в том, что он не сообщил о полученной травме, а на первых секундах боя специально ее усугубил, чтобы проиграть.

На заседании Атлетической комиссии штата Невада, которая заинтересовалась делом, заместитель генерального прокурора Джоэл Беккер и исполнительный директор Джефф Маллен подтвердили планы наказать Миннера, если он окажется виновен. По их мнению, боец скрыл травму, которая произошла во время тренировки и «оказала влияние на линии ставок».

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Очевидно, что карьера Миннера в UFC окончена. Сейчас он будет бороться за право остаться в профессиональном спорте, как и его тренер. Ведь Краузе не только экс-боец UFC и тренер в зале Glory MMA & Fitness, но еще и бизнесмен. У Джеймса есть свой подкаст, в котором он дает советы по ставкам и разбирает бои, чат в Disсord для подписчиков, а также платная группа. Для Джеймса спорт и ставки в букмекерских конторах – основной заработок.

При этом в 2022-м UFC объявил, что бойцу, его тренеру и родственникам нельзя делать ставки на его поединки – даже через третьих лиц. Поэтому сейчас Краузе один из подозреваемых, ведь он не мог не знать о травме Миннера. И не исключено, что тренер решил подзаработать на этом.

Дело приобрело серьезный масштаб – им занялось ФБР. Сейчас собирается информацию о поединке, ведь неизвестные поставили большую сумму на победу Нурданбека в первом раунде. Очевидно, следователи будут искать связь игроков с Краузе. Если причастность тренера к афере подтвердится, ему грозят серьезные проблемы – как минимум, о работе в ММА придется забыть.

И это печально, ведь Джеймс считался вдумчивым молодым тренером, который хорошо разбирал соперников – к примеру, у него тренировался экс-чемпион UFC Брэндон Морено, а также множество других бойцов.

Фото: Gettyimages.ru/ Carmen Mandato, Chris Unger / Contributor; instagram.com/grindhousemma