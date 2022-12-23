16-летний сын Кадырова дебютировал в ММА. Победил соперника-новичка, фанаты спорят о ранней остановке

Секундантом был Хамзат Чимаев из UFC.

В Москве на турнире АСА 150 неожиданно для всех подрался 16-летний сын Рамзана Кадырова – Эли Кадыров.

Не секрет, что дети главы Чеченской республики занимаются единоборствами. С раннего возраста они выступали в боксе, неизменно там побеждали. Некоторые поединки вызывали споры, а когда в карде АСА, одной из крупнейших российских лиг ММА, за пару дней до турнира появился Эли Кадыров – бой моментально привлек внимание.

Как Кадыров-младший оказался на турнире АСА? Дрался против соперника с нулевым рекордом, оба бойца – несовершеннолетние

Сын Кадырова дрался в предварительном карде, что для новичка неплохо. Соперника подобрали соответствующего – у 17-летнего Ислама Акбарова не было профессиональных боев. Зато был любительский опыт: организаторы представили его двукратным чемпионом мира и России по армейскому рукопашному бою. Это о себе написал и боец, выложивший в соцсетях фото с победного турнира.

Кадыров-младший считался фаворитом по очевидным причинам: АСА – чеченская лига, сыновья Кадырова никогда не проигрывают, а готовят их лучшие бойцы мира. Эли тренировался со звездой UFC Хамзатом Чимаевым в Абу-Даби (в одном лагере с Коди Гарбрандтом), а теперь швед чеченского происхождения стал секундантом Кадырова-младшего.

При этом в ноябре 2021-го Эли уже проводил бой, но по правилам бокса. Тогда он подрался с соперником из Северной Осетии Хетагом Хаткаровым. Чеченский спортсмен выиграл техническим нокаутом, но фанаты посчитали победу спорной. Ведь Хетаг много бил по воздуху и постоянно уходил в глухую защиту, после чего рефери моментально отсчитывал нокдаун. А позже и вовсе засчитал технический нокаут, когда Хетаг артистично показал, как у него заплетаются ноги.

А еще раньше, в 2016-м, Эли провел скандальный детский бой по правилам ММА. Тот турнир возмутил даже Федора Емельяненко, он публично высказывал осуждение. А Кадыров-младший, на тот момент девятилетний, победил Даниила Шалака, чем заслужил комплимент от отца.

«Очень интересным получился бой между Эли «Пантера» Кадыровым и Даниилом Шалаком в показательном поединке младшего дивизиона. Оба претендовали на пояс чемпиона международного турнира Grand Prix Akhmat-2016. Победу одержал и стал обладателем чемпионского пояса Эли «Пантера». Поздравляем!» – написал глава Чечни в соцсетях.

Формально дебютом в ММА для Эли был как раз тот бой, но едва ли его можно принимать всерьез.

Бой с Акбаровым получился неравным: Кадыров-младший был лучше в стойке, не блистал в борьбе и дважды уронил соперника. Хотя остановку считают ранней

Многие от дебюта Кадырова в ACA заранее ожидали скандала. Ведь ясно, что на большой турнир Эли попал не просто так – если бы не фамилия, бой несовершеннолетних дебютантов едва ли попал бы даже в андеркард.

При этом поединок проходил по правилам ММА, но с одним исключением: запрет бить локтями. На старте молодые бойцы много двигались и выбрасывали удары, но акцентированные попадания случались нечасто. Было заметно, что парням не хватает физики, чтобы развить нокаутирующий удар.

Но Кадыров-младший все равно действовал активнее и чаще попадал. А на третьей минуте Акбаров провел неудачный тейкдаун – попался на встречный удар и оказался на канвасе. Там Эли стал добивать соперника, пока рефери не остановил поединок – зафиксировал победу техническим нокаутом.

Сам поединок не был скандальным: Акбаров выбрасывал удары, хотя некоторые все равно усомнились в их акцентированности.

Ошибки можно объяснить неопытностью: раз за разом Ислам пропускал размашистый оверхенд Кадырова, но смог перевести соперника в партер. В боксе Эли прогрессирует – уже показал, что хорошо чувствует дистанцию и выбрасывает комбинации. В ММА Кадыров-младший подтвердил, что постепенно становится лучше.

Однако зрителей победа Эли все равно смутила – из-за ранней остановки . Да, дрались несовершеннолетние бойцы, локти были запрещены и брутальных добиваний рефери допустить не мог. Но казалось, что Эли почти не наносил урона сопернику, добивая его в партере. Впрочем, это едва ли имеет значение: к тому моменту Акбаров уже дважды побывал на канвасе, а хоть какого-то успеха добился только в партере.

После боя Кадыров-младший поделился радостью от победы. «Все отлично прошло, очень рад. Готовился с Хамзатом, с братьями, спасибо всем. Чувствовал ли себя в опасности в какой-то момент поединка? Я не помню, если честно. После первого нокдауна подумал, что в первом раунде закончу», – признался Эли.

Похвалил молодого бойца и секундант Хамзат Чимаев: «Да, доволен всем. Тяжело работали. В начале сильно волновались, парень тоже был непростой, в самбо выступал. Были опасности. Эли показал хороший бой».

Как дальше сложится карьера Эли в АСА, пока неясно. У него есть задатки, но в таком возрасте важно драться с более сильными соперниками – и даже иногда проигрывать. Для успеха в ММА придется много работать, особенно над борьбой. И над физикой – хотя это скорее дело возраста.

Фото: ACA MMA