У Александра Емельяненко новый бой. Кто такой Святослав Коваленко – блогер, с которым он подерется?

Уже в эти выходные.

Последнее время в российских поп-ММА все больше громких боев. 16 декабря в Москве пройдет турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», на котором подерется Александр Емельяненко. В ноябре он должен был встретиться с руководителем промоушена Arena FC Сергеем Еркаевым, но бой не состоялся.

А вскоре объявили нового соперника Емельяненко – Святослава Коваленко. Блогер уже давно дерется в поп-ММА и подходит Александру, который последнее время выступает все слабее.

Емельяненко сдал, но хорошо зарабатывает в поп-ММА. В индустрии большие гонорары и слабые соперники – идеально для нынешнего Александра

Последние бои Емельяненко показали, что он не готов драться на высоком уровне. Дело не в физической готовности – Александр уже доказал, что за короткий срок может согнать вес и вернуть знаменитые кубики. Проблема в том, что 41-летний боец сильно постарел: пропала реакция, скорость рук, а держать удар ему все тяжелее. И кажется, что эти проблемы уже не решить тренировками, как бы хорошо внешне не выглядел Емельяненко.

Вероятно, остаток карьеры Александр проведет в поп-ММА, где пока дают большие деньги за громкое имя. В сентябре Емельяненко уже подрался с Вячеславом Дациком в лиге Hardcore FC. Фанаты ждали бой около 10 лет, но он вышел скомканным – Александр улетел в нокаут за 13 секунд.

Следующий соперник Емельяненко попроще – блогер Святослав Коваленко. Парень давно снимал видео для ютуба, а с расцветом поп-ММА стал брать интервью у бойцов. Поняв, сколько хайпа в индустрии, он и сам стал заниматься единоборствами. А вскоре и выступать – при этом успешно. Сейчас из 14 боев он выиграл в 10 (один поединок завершился вничью). Святослав идет на серии из восьми побед, последнюю из которых в октябре он одержал над Артемом Тарасовым.

Невысокий уровень соперников позволил даже блогеру-новичку набить хорошую серию. Но Емельяненко уверен, что побьет Коваленко по правилам ММА, ведь не видит в нем бойца.

«Сейчас Коваленко достанется. Сейчас он не знает, в какой я форме. Знаю, ему страшно. Он не боец, он не готов. То, что он когда-то дрался, – это не показатель. На улице все дерутся. Когда выходишь против подготовленного спортсмена – это совсем другое», – сказал Александр.

Среди соперников Коваленко не было бойцов топ уровня, но и откровенных мешков – тоже. Святослав добывает победы за счет характера: он не боится, рубится и перемалывает даже более мастеровитых соперников. А еще Коваленко освоил базовые навыки борьбы, поэтому часто переводит в партер и побеждает сабмишенами.

Емельяненко вряд ли будет просто, хотя разница в классе между бойцами огромная. Коваленко совсем недавно начал заниматься единоборствами, поэтому пока не впечатляет – конечно, если сравнить с профессионалами. Коваленко включает мельницу в стойке, при этом не имеет нокаутирующей силы – как у Дацика. А в габаритах он будет заметно уступать Емельяненко, что было видно уже на битве взглядов.

«Да, когда-то мне сложно было представить афишу Емельяненко – Коваленко. Но все идет, как и должно быть. Смотрю на афишу, и глаз любуется. Александр правильно сказал, что я в интернете набираюсь опыта. Главное, чтобы эти слова злую шутку не сыграли: когда человек, набиравшийся опыта в интернете, победит того, кто там опыта не набирался», – сказал Коваленко.

Емельяненко же ближе к бою стал заметно серьезнее. И заявил, что старается не недооценить соперника:

«Давайте дождемся боя. Я выйду и покажу, что я умею, что Свят умеет. Я стараюсь переоценить своего соперника, борюсь, боксирую. Каждый день спаррингую с профессиональными бойцами. Работаю, борюсь, бью мешок. Делаю все, чтобы побить Святослава».

Емельяненко и Коваленко уже спарринговали – это попало на видео. Но Александр заверяет, что тогда был не в лучших кондициях

У Емельяненко уже был бой с блогером – Артемом Тарасовым. И тот поединок многих разочаровал, ведь Тарасов три раунда убегал от Александра, доживая до гонга. Многие опасаются, что сейчас будет то же самое. Но Коваленко напомнил, что в поп-ММА он прославился своим характером. Поэтому бегать от Емельяненко не собирается:

«Пока не могу этого представить... Я настолько уверен, что все получится, что не собираюсь бегать по рингу. Надеюсь, там мои планы не поменяются. Нет такого, что я прямо полечу. Лететь на такого тяжеловеса неразумно. Но могу дать гарантию: не буду избегать боя», – сказал Коваленко.

Любопытно, что соперники уже встречались – год назад Емельяненко и Коваленко провели спарринг правилам бокса. Тогда Александр был в плохой форме, имел лишний вес и только приходил в себя после загулов. Однако Коваленко не пользовался этим – бойцы провели легкий спарринг, поэтому советуют не обращать на него внимание.

«Я помню спарринг со Святом. Был тогда не в форме, только неделю тренировался, веса лишнего килограммов 20. И был вообще никакой, поэтому не стоит смотреть это. Сейчас я в других кондициях», – объяснил Емельяненко.

Сейчас Александр выглядит намного лучше. После поражения от Дацика многие боялись, что Емельяненко снова уйдет в загулу. Однако боец продолжает вести здоровый образ жизни и регулярно делится в соцсетях фотографиями с женой. В октябре Емельяненко повторно женился на бывшей супруге Полине Селедцовой.

«Теперь у Александра есть серьезный дефект, и с ним легко решать вопросы. Он, наконец, по-настоящему влюбился. И это послужит примером. Посмотрим, как это скажется на результате», – считает промоутер Владимир Хрюнов, организующий поединок.

Турнир пройдет 16 декабря в 19.00, в прямом эфире его будет транслировать телеканал РЕН ТВ. Бой между Емельяненко и Коваленко стартует приблизительно в 23.00. Но в карде много других интересных схваток – к примеру, со-главным событием вечера станет битва тяжеловесов Вячеслава Дацика и Павла Шульского.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович