Анкалаева похоронил тот же судья, что и Петра Яна. Он украл у России уже второй пояс за год

Знакомьтесь, Сал Д’Амато.

Вернемся в апрель 2022-го: на UFC 273 Петр Ян проиграл Алджамейну Стерлингу раздельным решением. Сразу после боя Ян сказал, что его обокрали судьи, и многие бойцы и эксперты приняли сторону россиянина.

Тогда решение приняли двое судей: Элизеу Родригес, который судил в UFC впервые с 2015-го и больше не появлялся на турнирах лиги, и печально известный Сал Д’Амато. Последний – судья с кошмарной репутацией, которого фанаты давно требовали лишить лицензии (или хотя бы перестать назначать на турниры UFC).

Ведь у Д’Амато в карьере уже были спорные решения. Самое кошмарное – в бою Шона Стриклэнда и Джека Херманссона на UFC Fight Night, прошедшем в феврале 2022-го. Оно просто не поддавалось логическому объяснению: Стриклэнд доминировал все 5 раундов и разбил Херманссона, выиграв на карточках двух судей 49-46.

Но Д’Амато увидел победу Херманссона со счетом 48-47, чем шокировал фанатов ММА. И судью не смутила даже статистика 125-22 по ударам в пользу Стриклэнда.

Этому не было объяснения. Как и не было объяснения, почему Д’Амато продолжает судить на турнирах UFC. Да, Сал – опытный судья и отработал огромное количество ивентов. Но у него давняя плохая репутация. Несмотря на это, ему доверили реванш Яна и Стерлинга. А теперь и титульник Анкалаева с Блаховичем.

На UFC 282 Д’Амато превзошел себя: он не только рассмотрел победу Блаховича в третьем раунде, но и отдал победу Анкалаеву в последнем со счетом 10-8. Как итог, безумная ничья, которая не устроила никого.

Если в бою Яна все было спорно, то у Анкалаева просто украли победу. Для этого достаточно взглянуть на оценки независимых журналистов на сайте mmadecisions.com, которые они ставят в прямом эфире, не зная решений судей. И в большинстве они тогда тоже увидели победу Стерлинга.

Но сейчас ситуация другая: сразу 23 эксперта признали Анкалаева победителем, и лишь двое проголосовали за Блаховича. К слову, такая же дикая ситуация с со-главным событием, в котором восходящая звезда UFC Пэдди Пимблетт единогласным решением победил середняка Джареда Гордона. При этом только один журналист увидел победу Пимблетта – как такое может быть?

К сожалению, последнее время в UFC слишком много судейских скандалов. Принимают парадоксальные решения, которые не поддаются логике. И вряд ли стоит сетовать на тонкости, которые доступны только профессионалам. Вероятнее, что один и тот же пул судей, который работает на турнирах UFC, попросту уже не справляется. Ведь в лучшей лиге мира все больше боев, когда сами спортсмены, комментаторы, фанаты и журналисты почти единодушно видят победителя – но только не судьи.

Даже Дэйна Уайт признает, что сам не понимает, как выносятся решения: «Если вы думаете, что реально знаете, кто какой раунд выиграл – вы сошли с ума. Я на этой работе 23 года и до сих пор ##### [ничего] не знаю, что скажут судьи».

Фото: eastnews.ru/John Locher