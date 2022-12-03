Ничья в бою Анкалаева и Блаховича – сумасшедший бред. Просто взгляните на цифры и статистику

А один судья вообще отдал победу Яну.

11 декабря у России должен был появиться еще один чемпион UFC. Магомед Анкалаев в бою против Яна Блаховича, казалось, сделал все, чтобы забрать титул полутяжелого дивизиона. После 25 минут боя в этом были уверены все: эксперты, болельщики, команда Анкалаева и, главное – сам Блахович. Но судейские записки шокировали вообще весь мир MMA.

Один судья отдал победу Блаховичу (48-47, то есть 3-2 по раундам), другой – 48-46 в пользу Анкалаева, а третий насчитал безумную ничью 47-47. Пояс остался вакантным, хотя Ян открыто заявил, что он должен быть у Магомеда. И сейчас, чтобы еще больше вникнуть в сумасшедшее судейство, разбираем цифры и статистику поединка.

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Первый раунд. Анкалаев перебивает Блаховича в значимых ударах 19-14 с точностью 44% против 40%. У Магомеда при этом 10 панчей в голову, у Блаховича – всего 3. Контроля ни у кого не было, поэтому вопросов о победителе в раунде быть не должно: Анкалаев забирает отрезок из-за активности и точности в стойке.

Второй раунд. Блахович лучше в акцентированных попаданиях: 23-13, при этом и процент точности от общего количества выброшенных ударов тоже сильно выше (53% против 35% у Анкалаева). Ян нанес больше панчей и в голову, и по корпусу, и по ногам. У Анкалаева также были 2 попытки тейкдауна (обе неудачные) и 32 секунды контроля, но картину раунда это не меняет – Ян забирает.

Третий раунд. Анкалаев взвинчивает темп и за 5 минут выбрасывает 70 ударов – ровно в 2 раза больше, чем Блахович. По значимым попаданиям Магомед перебивает на тоненького (18-17), уступая при этом в их точности (37% против 50%). А еще у Анкалаева наконец-то проходит тейкдаун и капает время контроля – минута и 26 секунд. Близкий раунд, но все-таки активность в стойке, большее количество акцентированных попаданий, перевод и контроль позволяют отдать отрезок Анкалаеву.

Четвертый раунд. С этого момента начинается уничтожение. 10-1 по акцентированным панчам, 55-11 по точным ударам и 70-13 по выброшенным в пользу Анкалаева. Плюс удачный тейкдаун и 4 минуты 32 секунды контроля – лишь 28 секунд из всего раунда Магомед не доминировал. Без вопросов.

Пятый раунд. Ситуация для Блаховича стала еще хуже. 18-0 по значимым, 54-13 по ударам и 82-15 по выброшенным. Магомед находился сверху невероятные 4 минуты 50 секунд.

Итого: за 25 минут поединка Анкалаев перебил Блаховича в акцентированных панчах 78-55 (в голову 49-19), обычных ударах 191-79 и выброшенных – 312-141 . В чемпионских раундах Блахович попал только одним (!) значимым панчем. Бонусом: 2 успешных тейкдауна Магомеда против нуля у Яна, а также – 11 минут и 20 секунд контроля за Анкалаевым , когда у Блаховича не набежало и секунды.

Если перевести эти цифры в раунды, то Анкалаев забрал поединок 4-1 по раундам, то есть 49-46. Да и по-хорошему, пятый раунд из-за тотальной доминации можно было отдавать Магомеду со счетом 10-8, что трансформирует итоговый счет в 49-45, но это уже формальность. Факт в том, что Магомед и по рисунку боя, и по цифрам забрал бой – и должен был становиться чемпионом.

Но судьи посчитали иначе. Майк Белл первые 3 раунда отдал Блаховичу и только последние 2 – Анкалаеву, из-за чего увидел победу Яна – 48-47. Дерек Клири был адекватнее: первые 2 за Блаховичем, последние 3 – за Анкалаевым, то есть 48-46 в пользу Магомеда. Но дополнительный перфоманс устроил Сал Д’Амато, который уже хоронил чемпионский бой Петра Яна. 3 стартовых раунда он отдал Блаховичу, 2 последних – Анкалаеву, причем в пятом отрезке он внезапно прозрел, насчитав как раз 10-8. Так у него получилась ничья со счетом 47-47.

«Я точно не выиграл бой. Отдайте пояс Анкалаеву», – коротко сказал в микрофон сразу после боя Блахович. Но – увы. Безумие.

Фото: Gettyimages.ru/Sean M. Haffey; REUTERS/Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports