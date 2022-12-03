Анкалаев уничтожил поляка и должен был стать чемпионом UFC. Но американские судьи украли победу – и это беспредел

Даже Блахович просит отдать пояс россиянину.

Магомед Анкалаев – скромный дагестанец в UFC, про которого мало говорят. Он не дружит с Хабибом, не имеет миллионов подписчиков в соцсетях и не занимается трэштоком. Вместо этого уничтожает соперников в клетке – перед титульником в полятужелом весе на UFC 282 он одержал уже 9 побед подряд. А финальным боссом оказался 39-летний поляк Ян Блахович.

Но бой закончился скандалом, ведь у Анкалаева откровенно украли победу судьи.

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В этом поединке однозначным фаворитом считался Магомед: ему всего 30 лет, он моложе, быстрее и техничнее поляка. Блахович вообще долгое время не считался топовым бойцом. Он пришел в UFC в 2015-м и за два года набил рекорд 2-4, находясь на грани увольнения. А на пик формы вышел достаточно поздно – когда ему было глубоко за 30.

В рекорде Блаховича много славных побед, но главная – над Исраэлем Адесаньей. В 2021-м Иззи был непобежденным в ММА средневесом, который пришел в полутяжи, чтобы стать двойным чемпионом. Но не вышло: Блахович дрался с отличным геймпланом и грамотно использовал преимущество в габаритах, победив судейским решением.

Однако было ясно, что с Анкалаевым одной легендарной польской мощи (так Блахович называет свой инстинкт нокаутера) не хватит. Магомед хорош как в стойке, так и в партере, а по меркам полутяжей – тоже весьма габаритный. При этом Анкалаев очень быстрый, что позволяет ему легко перебивать соперников.

В первом раунде Анкалаев и Блахович действовали аккуратно: Магомед забрал центр октагона, но избегал разменов, хоть и работал первым номером. Дагестанец был быстрее и ловил соперника на контратаках, а Блахович рассчитывал но свою нокаутирующую мощь.

Второй раунд также выдался близким, но одним из лоукиков Блахович пробил ногу Анкалаева – казалось, это травма. Магомед сразу же захромал, стал прятать ногу и неудачно лез в борьбу. После этого почти каждый лоукик Блаховича попадал в цель – было заметно, что Анкалаеву больно, и он с трудом держится на ногах.

Казалось, после этого исход боя был предрешен. Но Анкалаев совершил невероятное: начиная с третьего раунда, он стал намного агрессивнее, доминировал как в стойке, так и в партере, разбивая поляка на всех этажах. Магомед стал быстрее сближаться и старался избегать ударов по ногам, а в борьбе оказался заметно лучше поляка.

Все три раунда Анкалаев доминировал. А в последней пятиминутке просто уничтожал Блаховича, который после боя продолжил лежать в крови у сетки, а Магомед победоносно поднял руки и принимал поздравления.

Казалось, Анкалаев одержал волевую победу, которая останется в истории UFC. Ведь со второго раунда он дрался с разбитыми ногами, но умудрился избить соперника – тактически перестроившись по ходу боя. Однако у судей, как оказалось, были другие планы – они дали ничью.

Один судья увидел победу Блаховича 48-47, второй такую же у Анкалаева. А третий присудил ничью: отдал первые три раунда Блаховичу, а последний – Анкалаеву со счетом 10-8.

Это был настолько безумный результат, что даже Блахович признал победу соперника. «Мне нужно пересмотреть бой, но я точно не выиграл его. Дайте пояс Анкалаеву», – сказал после боя поляк. А Магомед так расстроился, что даже заикнулся об отставке:

«Я не знаю, что сказать, я выиграл бой, мне почему-то не дали пояс. Что это такое вообще, я не знаю? Я не могу выиграть судей, которые здесь сидят, но я выиграл пояс. Я выиграл пояс, где мой пояс? Я не знаю, что это такое, буду ли я выступать – я тоже не знаю. У меня нет слов. Но все равно я хочу поблагодарить своего тренера, свой клуб, который поддерживает меня всегда. Мы свое еще заберем, у меня нет слов. Мне обидно просто».

Последнее время судьи в UFC неблагосклонны к россиянам – Петр Ян дважды проиграл спорными раздельными решениями, из-за которых отдалился от титула. Теперь настала очередь Анкалаева, у которого откровенно украли пояс.

При этом UFC разыграет его уже на следующем номерном турнире – за титул подерутся 43-летний ветеран Гловер Тейшейра и седьмой номер рейтинга Джамалл Хилл. И это максимально нелогичный бой, который лишь подтверждает – после ухода Джона Джонса в 2020-м пояс лучшего полутяжеловеса до сих пор лежит на дороге.

Фото: REUTERS/Stephen R. Sylvanie