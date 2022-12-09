Магомед Анкалаев против Яна Блаховича: титульный бой на UFC 282. Онлайн-трансляция

Магомед Анкалаев уже в эти выходные может завоевать еще один пояс UFC для России – в полутяжелом дивизионе. На UFC 282 он встретится с бывшим обладателем титула Яном Блаховичем. Этот бой стал чемпионским из-за срыва реванша между Иржи Прохазкой и Гловером Тейшейрой – Прохазка получил травму и оставил пояс, потому что восстановление затянется где-то на год.

Так противостояние Анкалаева и Блаховича стало одновременно и главным на турнире, и титульным. Анкалаев очень долго и упорно шел к чемпионскому бою, потерпев лишь одно поражение в карьере – в дебютном поединке в UFC в марте 2018-го. С тех пор Магомед победил 9 (!) раз подряд и по-настоящему заслужил этот шанс.

Блахович же стал чемпионом после ухода в тяжелый дивизион Джона Джонса, но потерял титул в поединке с Тейшейрой, после чего победил Александра Ракича. Прямо сейчас он располагается на третьей строчке дивизиона, опережая на одну позицию Анкалаева, поэтому соперники действительно равные.

Полностью мейн-кард UFC 282 выглядит следующим образом:

• Магомед Анкалаев (17-1) – Ян Блахович (29-9);

• Пэдди Пимблетт (19-3) – Джаред Гордон (19-5);

• Алекс Мороно (22-7) – Сантьяго Понзиниббио (28-6);

• Даррен Тилл (18-4-1) – Дрикус Дю Плесси (17-2);

• Брайс Митчелл (15-0) – Илия Топурия (12-0).

Мы не пройдем мимо такого турнира и начнем прямую онлайн-трансляцию 11 декабря ровно в 06:00 по московскому времени!