Шлеменко и Исмаилов устроили исторический бой – 25 минут рубились без борьбы. У Шторма разбито лицо, а от ударов вылетала капа

За это даже сняли балл.

Вот и состоялся долгожданный бой Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова на турнире RCC 13. Поединок несколько раз переносили, а после поражения Шторма Александру Иличу в конце августа казалось, что с Магой он может и не встретиться. Но поединок все-таки назначили, и зрители точно не пожалели. Ведь Шлеменко и Исмаилов закатили настоящее шоу, устроив пятираундовую рубку, в которой сильнее был Исмаилов.

К громкому поединку Исмаилов подошел фаворитом, ведь все знают: Шлеменко – сильный ударник (хоть и возрастной), а вот с борьбой у него всегда были проблемы. А Мага, наоборот, именно в партере добыл большую часть побед, особенно на ранних этапах карьеры. Однако в последние годы Исмаилов сильно прибавил в ударной технике и даже побеждает в боксе (к примеру, Илича, который нокаутировал Шлеменко в ММА за 20 секунд).

Перед боем Исмаилов говорил, что хочет потягаться с Александром в стойке, чтобы показать зрелище для зрителей. Мага признавался, что в юности он равнялся на Шлеменко, который тогда успешно дрался в США. Но дагестанца задели слова Александра, что ударники сильнее борцов. И на турнире RCC Мага решил подраться на поле сибиряка, чтобы доказать – он тоже кое-что умеет.

Исмаилов предупреждал, что его бокс недооценивают: удары считают корявыми, забывая, что из-за этого соперник их не ожидает. Поэтому Исмаилов меньше борется (это его сильно изматывает), все чаще пытаясь нокаутировать. Поэтому с первых раундов боя со Штормом Исмаилов был максимально агрессивен в стойке и стремился к нокауту.

В первых двух раундах Шлеменко выглядел заметно хуже: много пропускал, контратаковал редко и казалось, что экономил силы. Было похоже, что сибиряк считал слабой выносливость Маги, поэтому выманивал дагестанца, а сам закрывался и пытался выйти из разменов с минимальными потерями. Но Исмаилов почти не боролся, поэтому не тратил так много сил, как, к примеру, в бою с Минеевым. А в стойке Мага уже доказал, что может драться на длинной дистанции, ведь пробовал себя даже в боксе.

В третьем раунде показалось, что бой выравнивается. Но каждый раз, когда Шлеменко начинал прессинговать и выбрасывать многоударные комбинации, Исмаилов брал передышку, после чего обрушивался с новой порцией точных ударов. Четвертый раунд также прошел с преимуществом Исмаилова, а в четвертом началось чистое безумие.

Шлеменко и Исмаилов закатили невероятную рубку с первых секунд. После чего взяли небольшую передышку на несколько минут, а в последнюю – устроили настоящее кровавое шоу. Чем-то эта минута напомнила знаменитый бой Рори Макдональда и Робби Лоулера в UFC – просто с более низкими скоростями и меньшим процентом КПД. Но по эмоциям это было невероятно – Шлеменко и Исмаилова просто стояли друг напротив друга и рубились. В концовке раунда у Шлеменко постоянно вылетала капа изо рта, и он нанес хай-кик по Маге после остановки, из-за чего с сибиряка сняли балл.

Исмаилов победил единогласным решением судей – с разгромным счетом 50-44. Шлеменко сперва не согласился – ему показалось, что он точно не проиграл. Однако позже Александр смягчился и признал, что ему немного не хватило для победы, но он вернется сильнее. Хотя в это верится с трудом: в последних трех поединках сибиряк не одержал ни одной победы – кажется, его лучшие годы позади.