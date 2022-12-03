Мага Исмаилов против Александра Шлеменко. Онлайн главного боя в российских MMA

Сегодня в Екатеринбурге пройдет безумный RCC 13, который возглавит главный бой российских MMA в этом году: Магомед Исмаилов против Александра Шлеменко.

Поединок этих бойцов переносился несколько раз, но теперь они наконец-то оба в форме и готовы. Для Маги это – возвращение в единоборства после поражения от Владимира Минеева (а прошло уже больше года), в то время как Шлеменко попробует закрыть два неудачных выступления против Илича и Соузы (поражение нокаутом и ничья).

Стилистически бой может пройти по-разному. Александр, естественно, будет нацелен на стойку, а вот что предпочтет Исмаилов пока не совсем понятно. С одной стороны, он прогрессирует в ударке, дважды ворвался в бокс (и победил), а теперь наверняка захочет доказать превосходство над Александром. Но если что-то пойдет не так, главный козырь Магомеда – по-прежнему борьба.

На кону будет стоять особый титул RCC, а еще в этом нарде выступят Иван Штырков, Марина Мохнаткина, Алексей Кунченко, Шара Буллет и многие-многие другие.

Мы не пройдем мимо этого турнира и проведем прямую онлайн-трансляцию прямо со стадиона, показывая всю атмосферу, так что не пропустите! Встречаемся в 18:00 по московскому времени!