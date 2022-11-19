18+ млн каждому – больше в России платили только Федору. Поговорили с тем, кто сделал бой Маги Исмаилова и Шлеменко

Все решилось за 4 звонка.

Главный бой года в российских MMA – Магомед Исмаилов против Александра Шлеменко. 3 декабря он пройдет на турнире RCC 13 в Екатеринбурге, фактически определив лучшего средневеса страны. Прямо сейчас это самый медийный поединок, который только можно организовать, а гонорары бойцов бьют рекорды (больше было только у Федора Емельяненко) – под этот бой даже сделали специальный пояс.

Николай Клименко – глава RCC, в интервью Sports.ru рассказывает, как и когда появилась идея этого поединка, оправдывает ли он такие вложения и есть ли в нем спортивная составляющая, когда многие не верят в победу Шлеменко.

«Каждый получит около 300 тысяч долларов. Расчет по курсу ЦБ в день боя»

– Когда и как впервые пришла идея организовать бой Исмаилов – Шлеменко?

– Наверное, года 2 или даже 3 назад, когда мы запустили первый проект Путь в RCC. Появилась идея сделать две команды, а два бойца были на самом подъеме – Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко. Но потом пандемия, и идея перенеслась. Дальше все успокоилось, а идея не давала мне уснуть.

– Насколько сложно организовывать поединок такого масштаба?

– На самом деле, не сказал бы, что это как-то сильно отличается. Здесь просто больше каких-то дополнительных мероприятий приходится организовывать. Здесь все больше упиралось в какие-то человеческие моменты: поединок переносился не по нашей вине, а из-за разных обстоятельств, которые не позволяли бойцам выступить.

– Исмаилова и Шлеменко пришлось убивать ценой или каждому было интересно противостояние?

– Да все вместе. Два лучших средневеса давно знали друг о друге, а хорошая цена только смазала этот договор и закрепила это мероприятие.

– Долго шли переговоры?

– Все произошло очень быстро. Буквально по два звонка с каждым из спортсменов, и мы договорились.

– Этот бой – самый дорогой в российских MMA?

– Думаю, нет. Один из самых. Поединки Федора Емельяненко в России были дороже, он получал гораздо больше.

– Сколько получат Исмаилов и Шлеменко?

– Около 300 тысяч долларов каждый.

– Гонорар привязан к курсу?

– Нет. Будет расчет в день боя по курсу ЦБ (за 48 часов до поединка курс доллара в России – примерно 61 рубль, то есть суммарный гонорар в районе 36 миллионов – Sports.ru).

– Афиша оправдывает такие вложения?

– Абсолютно. За этим поединком все будут наблюдать: в этом году мы сделали самое громкое событие. Бой посмотрят и фанаты, и обыватели, которые просто включат телевизор.

– А какие цели от организации боя у RCC?

– Привлечь к себе внимание, к бренду RCC, Екатеринбургу и Урала. Что у нас проходят такие большие события, что мы столица единоборств.

«Не имеет значения, выиграл Шлеменко или проиграл Иличу. Бой против Исмаилова всегда будет актуальным и интересным»

– Какие ожидания от самого поединка?

– Конечно, хочу увидеть бой в стойке, и мне кажется, так и будет проходить. После крайнего боя Александра, Магомед стал более уверен в победе. Если взять коэффициенты букмекеров, то так и есть: Исмаилов явный фаворит, а Шлеменко андердог. Магомед попробует в стойке, а если что-то не пойдет, то всегда есть запасной план – побороться. Но я не считаю, что поединок будет мисматчем. У Александра опыт, он дважды выступил по правилам MMA, пока у Магомеда простой больше года. Возможно, Шлеменко это будет на руку: продышался, почувствовал клетку.

– Многие не видят в этом противостоянии спортивной составляющей.

– После последнего боя Александра (в сентябре он подрался вничью против Клебера Соузы – Sports.ru), моя уверенность в Шлеменко слегка упала, но я не теряю надежды, что мы увидим конкурентный поединок. У Александра, как у очень опытного спортсмена, всегда есть шанс.

– Поражение нокаутом Шлеменко от Александра Илича на RCC 12 в августе – обрушило его акции?

– Конечно, это бьет по статусу. Но Александр вписал свое имя в историю, и не имеет значения, выиграл он или проиграл Иличу, бой против Исмаилова всегда будет актуальным и интересным.

– Что делать после такой афиши и чем удивлять?

– У нас всегда будут какие-то варианты, много спортсменов на рынке, с кем можно поработать. После 3-го декабря будет понимание, как двигаться дальше. Конечно, исход поединка может повлиять на следующие бои. Для фанатов российских MMA мы всегда будем находить что-то интересное.

– Будет ли RCC выходить за пределы Урала?

– Да. Буквально в следующем году: есть уже определенные планы и договоренности.

– А введет ли лига чемпионские пояса?

– Это такой непростой вопрос. С одной стороны, мне интересны чемпионские бои, люди всегда следят за титулами и поясами, это определенная традиция, что в каждой лиге есть чемпионы. Но, по моим ощущениям, пока не хватает ростера бойцов и количества турниров, чтобы пояс был значимым и конкурентным. Поэтому приходится чемпионскую гонку откладывать: не хочется проводить Гран-при среди двух спортсменов и так определять чемпиона.

– Бой мечты для промоушена?

– Мы его увидим 3-го декабря. У меня реально была мечта сделать бой Исмаилов – Шлеменко, я его сделал. А после турнира уже буду делать новую мечту и исполнять ее в жизнь.

Фото: instagram.com/klimenko_n_n ; rcc-sport.ru