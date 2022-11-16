Трилогия Тайсона Фьюри и Чисоры – свидетельство кризиса тяжелого дивизиона. Это поколение просто бедное на таланты

Странный выбор Цыганского короля.

Прямо сейчас Тайсон Фьюри – самый опасный боксер на планете с рекордом 32-0. Он в том положении, когда может сам себе выбирать противников. Пошатнувшийся, но все еще находящийся на вершине Энтони Джошуа, абсолютно фантастический Александр Усик, вернувшийся на победную волну Деонтей Уайлдер – опций для Тайсона масса.

Но во всем обилии вариантов он выбрал Дерека Чисору. 38-летнего боксера-ветерана, у которого аж 12 поражений, где два – от Фьюри. Чтобы понять всю абсурдность происходящего, возвращаемся к прошлым боям.

Первые два поединка показали разницу в классе: даже у фанатов Чисоры не осталось возражений

Первый бой прошел 21 июля 2011 года. К поединку оба боксера подошли без поражений с красивыми 14-0 на счету каждого. Перед боем букмекеры не верили в молодого Тайсона. Вероятно, Дерек также напрасно недооценил соперника, набрав лишний вес: в ринг он вышел почти 120-килограммовым гигантом. План Чисоры был прост – прессинговать, пробивать жесткие панчи и тем самым задавить молодого противника. Однако молодость сыграла на руку Тайсону, дав выносливость, которая позволила активно действовать в клинче, сковывать атакующий стиль Дерека и успешно контратаковать.

Впрочем, нельзя сказать, что Чисора так и не смог попасть по Фьюри. По ходу боя англичанину удалось не раз донести чистые силовые удары, но знаменитый держак Тайсона выручал уже тогда. С течением поединка тяжелый Дерек выдохся, что стало особенно очевидно в финальных отрезках. Итог закономерен: безоговорочная победа по очкам, титул чемпиона Британии по версии BBBofC и пояс Британского Содружества у Тайсона.

Интересно, что бой носил претендентский статус. Победителю гарантировалось право боя с грозным Владимиром Кличко. Сразу после поединка с Чисорой Фьюри… отказался от боя. Время великого противостояния еще не настало.

Вторая встреча Тайсона и Чисоры прошла через 3 года – 29 ноября 2014-го. Дерек провел 9 поединков, из которых 3 проиграл. Тайсон подрался 7 боев, но куда более результативно – ни в одном он не уступил. Реванш выдался еще менее конкурентным для Чисоры. Фьюри сразу нашел свою дистанцию и спокойно расстреливал соперника на расстоянии. Дерек попробовал найти спасение в грязном боксе, но ситуацию это не спасло.

Угол Чисоры остановил экзекуцию после 10 раунда. В этом бою Фьюри завоевал титул интернационального чемпиона по версии WBO, титул чемпиона Европы по версии EBU и вакантный титул чемпиона Британии по версии BBBofC.

Казалось бы, все вопросы закрыты и в новом поединке нет никакого смысла. Но у Тайсона на все свой взгляд.

Фьюри завершил карьеру, вернулся и снова завершил – возможно, дело в отсутствии реальных вызовов

То, что было дальше в карьере Тайсона – уже история. Низложение Кличко, завоевание титулов WBA, WBO, IBO и IBF, воскрешение в бою с Деонтеем Уайлдером с последующей эпичной трилогией.

Все это приправлено уже почти национальной ирландской забавой – уходить в отставку и возвращаться. Понять Фьюри не сложно: на сегодняшний день оппозиция в тяжелом весе оставляет желать лучшего. Верхушка веса состоит из спортсменов, которых он уже бил или которые явно отличаются классом.

Уайлдер – уже пройденная история, хотя он закрыл поражение от Фьюри и грозит еще раз добиться боя с Тайсоном. Бывший чемпион Джошуа потерпел несколько убедительных поражений и вряд ли может конкурировать с находящимся на самом пике Фьюри. И самый интригующий вариант – действующий чемпион Александр Усик. Этот поединок может подарить нам абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, которого не было уже слишком долго.

Но эксперты и фанаты видят в этом мис-матч: Тайсон как минимум не уступит Усику в навыках, а в размерах и мощи превосходит его на голову. По словам Тайсона, это противостояние не вдохновляет в первую очередь его самого – слишком легко для гордого Цыганского короля. Более предпочтительным он считает бой с чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну, который, конечно, вряд ли составит конкуренцию элитному боксеру.

И в этот самый момент Фьюри выбирает нового противника – стремительно стареющего Чисору, который чередует победы с сериями поражений. Скорее всего, это просто попытка заработать денег, так как спортивная составляющая здесь оставляет желать лучшего. Все это может свидетельствовать только об одном: глубоком кризисе тяжелого веса – это поколение очень бедное на подлинные таланты.

Оппозиция не вызывает сложностей и интереса у чемпиона, а отсюда и вся возня вокруг трона тоже меркнет. В этом смысле чемпионство в тяжелом весе некрупного крузервейта Усика – одновременно глоток свежего воздуха и свидетельство упадка весовой категории. Впереди нас ждет довольно унылый третий бой Фьюри – Чисора (который вряд ли дойдет до финального гонга) и смутная надежда на мегафайт Тайсон – Усик.

Верим, что ренессанс не за горами?

Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Christopher Lee / Stringer, Francois Nel