Конор анонсировал документалку про себя на Netflix. Покажет переломы перед боем с Хабибом и камбэк

Премьера уже в 2023-м!

В сентябре 2021-го Конор рассказал, что Netflix снимет о нем документальный сериал. Экс-чемпион UFC стал исполнительным продюсером проекта, который должен рассказать о периоде его карьеры после 2018-го. Первый из четырех эпизодов обещали уже в январе 2021-го, но съемки затянулись.

Сейчас же Конор рассказал, что сериал все-таки выйдет – и в нем будет много интересного.

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34-летний Макгрегор пока не вернулся после перелома ноги, который получил в бою с Порье в июле 2021-го. Конор уже восстановился, но пока далек от боев: качает мышцы, отдыхает на яхте, снимается в кино – и всячески получает удовольствие от жизни. Ирландец даже вышел из пула тестирования USADA, после чего многие заподозрили его в приеме запрещенных препаратов, ведь за время простоя боец стал заметно мощнее.

После поражения Хабибу в 2018-м карьера Конора пошла на спад, и он потерпел 2 поражения в 3 боях в UFC. Но в соцсетях заверил, что усердно работает – о чем и будет рассказано в новом сериале Netflix.

«Миф про то, что я не работаю так усердно, как раньше, с тех пор как добился финансового успеха, будет полностью развенчан. Вы станете свидетелем безумия в научном виде», – написал Макгрегор.

Конор раскрыл и другие детали нового сериала – он выйдет до его возвращения в октагон:

«Этот документальный фильм выйдет перед моим следующим боем, четыре эпизода. И они выйдут до моего голливудского дебюта в печально известном «Доме у дороги». Вы сейчас увидите, что здесь к чему. И это не бесплатно».

Кроме того, Макгрегор напомнил, как перед боем с Хабибом в 2018-м получил тяжелую травму, о чем также будет рассказано в сериале:

«Я раздробил плюсневые кости в стопе за три недели до боя с Хабибом и все равно смог ходить. Не все травмы одинаковы. Вы увидите все это на Netflix»

Пока нет точной даты выхода сериала. Но Конор намекнул на дату своего возвращение – в феврале он обещает снова начать проверяться на допинг, чтобы начать подготовку к бою.

«Я готов к тестированию в феврале. Я пройду свои два теста в USADA, и мы назначим бой», – написал ирландец.

Фото: Gettyimages.ru/Harry How, Ethan Miller; instagram.com/thenotoriousmma