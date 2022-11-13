Боксер мечтал стать священником, но погиб в бою на День святого Валентина. Позже он вернулся в ринг, но в виде призрака

Трагичная история Эрни Шаафа.

В начале 1930-х боксер Эрни Шааф считался одним из топовых тяжеловесов. Он уже побил двух будущих чемпионов-супертяжей – Макса Бэра и Джеймса Джея Брэддока. А в феврале 1933-го вышел в ринг в Нью-Йорке, чтобы подраться с итальянским гигантом Примо Карнерой.

Победитель получал шанс биться за пояс чемпиона мира с Джеком Шарки. Любопытно, что Шарки и Шааф были друзьями: они вместе служили в ВМФ США, где стали чемпионами флота. После службы они продолжили боксировать, а Шарки даже стал менеджером Шаафа – выкупив его контракт за 12 тысяч долларов.

Карнера такого опыта не имел. Зато поражал габаритами: итальянец был ростом около двух метров, а весом доходил до 120 кг. Изначально Примо был цирковым гигантом и якобы проводил по 10 схваток в день. Боксом же итальянец начал заниматься лишь после 20 лет. Ему не хватало техники, поэтому специалисты считали Карнеру скорее цирковым фриком, нежели серьезным бойцом.

Неудивительно, что Шааф считался фаворитом у букмекеров. Хотя визуально бой напоминал битву Давида с Голиафом (Эрни был боеле чем на 12 см ниже соперника). СМИ и фанаты ждали легкой победы Шаафа: Карнеру подозревали в связях с мафией и том, что победы в его рекорде были фальшивыми – цирковому великану просто подбирали легких соперников.

Боксеры вышли в ринг под рев толпы, выслушали рефери, коснулись перчатками и разошлись по углам. Шарки прошептал последние наставления Шаафу, и тот ринулся в сторону итальянца.

Карнера боксировал с дальней дистанции: у него были длинные руки, но отсутствовал нокаутирующий удар. Кроме того, итальянец не имел крепкого подбородка, поэтому на ближней дистанции вязал соперника в клинче, нагружая его весом и избегая ударов.

Шааф же, наоборот, был агрессивным панчером, который много работал комбинациями, выбрасывал силовые удары по корпусу, раскрывая соперника. Однако в поединке с Карнерой Шааф был не похож сам на себя и никак не мог подобраться к итальянцу.

В ту ночь удары Эрни были вялыми, а его рефлексы казались замедленными. Шааф пропускал удары в голову, а вскоре стал откровенно вязать соперника, избегая драки. Толпа свистела, ведь бойцы боролись, а не боксировали.

В ринге был не тот Эрни Шааф, которого ожидали увидеть фанаты. После 12-го раунда Шарки спросил Эрни, хочет ли тот драться. Шааф выглядел усталым и тяжело дышал, его лицо было бледным. Но Эрни вышел на 13-й раунд, который стал для него роковым: в одном из разменов Карнера точно попал по Шаафу джебом, и тот упал.

«Эрни осел, наполовину повернулся… Затем упал. Всп, что я мог видеть дальше, это лежащий парень», – вспоминал позже Шарки.

Чемпион затащил Шаафа в угол, но его не получалось привести его в чувства. Боксера срочно доставили в больницу, где за его жизнь сражались врачи.

У Шаафа были близкие отношения с матерью: он всегда звонил ей после боя, а если выигрывал, то присылал букет гвоздик. В эту ночь звонка не было.

Только утром женщина добралась до сына, когда того везли в операционную. Похоже, Эрни уже был частично парализован с левой стороны. «Ты меня слышишь, милый?», – спросила женщина. Эрни ответил: «Да, мама». Она спросила: «Как дела?». «Я в порядке, мама», – ответил боксер.

Эрни Шааф умер четыре дня спустя, в День святого Валентина. Он так и не пришел в сознание. У его кровати рыдала мать, а друзья не могли поверить в случившееся.

Когда Карнера узнал о смерти Шаафа, он долго плакал. Примо винил себя в трагедии: мускулистый гигант считал, что это он убил Эрни. Итальянец отправил в больницу огромные букеты цветов и извинился перед семьей боксера.

Но что стало реальной причиной смерти 24-летнего Шаафа? Многие уверены, что виной стал ущерб, нанесенный ему Эрни Максом Бэром во время их второго боя. Тогда Шааф пропустил тяжелый удар за две секунды до конца боя, после которого оказался в нокдауне. Эрни спас гонг, и он проиграл по очкам, хотя фактически побывал в нокауте – его три минуты не могли привести в чувства. Возможно, этот удар серьезно травмировал его мозг.

Однако вскрытие тела Шаафа показало, что у него также было «воспаление мозга, вызванное тяжелым гриппом». Вдобавок были найдены «недавние признаки спинального менингита». По мнению специалистов, вирусы и пропущенные от Карнеры удары вызвали у боксера кровоизлияние в мозг, из-за которого Эрни и погиб.

Три месяца спустя, 29 мая 1933 года, Шарки проиграл пояс чемпиона мира все тому же Карнере – хотя за два года до этого победил итальянца. Позже Шарки так вспоминал об этом:

«У меня не было проблем с ним во втором бою, но внезапно, я не могу никого убедить в этом (даже моя собственная жена сомневается, как я думаю), я увидел перед собой Эрни Шаафа. Следующее, что я помню – я проиграл титул чемпиона мира».

Ошеломленный Шарки увидел в ринге призрак своего друга. А Карнера не растерялся: ударил чемпиона правым апперкотом и отправил на канвас.

Когда Эрни Шааф погиб, ему было всего 24 года. Он часто говорил друзьям, что хочет стать католическим священником после окончания карьеры. Однако этим планам не суждено было сбыться. Как и мечте Шаафа стать чемпионом мира по боксу.

Фото: Gettyimages.ru/Bettmann, New York Daily News Archive