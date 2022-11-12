«Ел шашлыки, позвонил тренер – бой через 3 недели». Поговорили с бойцом, который рубился с Адесаньей

Разбор Исраэля на личном примере.

Уже сегодня ночью пройдет UFC 281, где Исраэль Адесанья будет защищать титул против самого принципиального соперника в карьере – Алекса Перейры, который дважды побеждал Иззи по правилам кикбоксинга.

Первый раз Перейра перебил Адесанью в апреле 2016-го, а уже в следующем поединке Исраэль встретился с Виталием Кодиным: мастером спорта международного класса и чемпионом мира по тайскому боксу. Об этом поединке Кодин узнал за несколько недель, но все равно решил полететь в Китай, чтобы подраться с будущим чемпионом UFC.

О том, как это было – в эксклюзивном интервью Sports.ru.

«Сидит Адесанья, бананы ест, а я там эти лишние 500 грамм хреначу. Загоняли меня, бой под них чисто сделали»

– С чего началась твоя история с Адесаньей?

– Сижу я на шашлыках в деревне, майские праздники 2016-го. И Константин Серебренников, я тогда у него тренировался, звонит и говорит: слушай, есть бой, противник хороший. Отвечаю, что ладно, мне тут в деревне еще неделю быть, потом приеду, сколько до боя? Говорит, что 3 недели... Тогда я перестал есть шашлыки, а готовиться начал за неделю и 5 дней до поединка.

Смотрел его бои: первый, второй, пятый, десятый, блин, одни нокауты! Подумал, что все, не буду больше этого смотреть. И так началась наша подготовка к Адесанье, договорились о промежуточном весе в 86,5 кг. Лагеря для набора физики не было, сразу начали спарринговать, а тогда еще разъехались почти все, партнеров было мало. В общем, легкая подготовка – и поехали к ним в Китай.

– Что подметил у Исраэля помимо нокаутов, пока бои смотрел?

– Что паренек хороший, чувствительный, быстрый. Но заметил, что нокаутировал он только мешков. Честно говоря, мне было все равно: не испугало, было просто интересно.

– Как готовиться к Адесанье в таком экстренном режиме?

– Помимо подготовки, мне нужно было еще и вес параллельно сгонять. Приехал от мамы, а там кормят на убой – вернулся 95 кг. Поэтому сгонка и спарринги, не было времени на физуху, пробежки и так далее. Думаю, если бы был хороший кэмп, я бы ему трепки задал – хотя для Адесаньи бой и так был непростой.

– Что был за случай на вашем взвешивании?

– Они захитрили. Мы приезжаем, а за день до взвешивания говорят: 86,5 кг отменяются, вы должны быть 85,5, иначе бой отменят и гонорар не выплатят. Ладно, делаем 85,5, встаю на весы, фиксируют, а мне говорят – делай 85 кг! И такая ситуация, что сидит менеджер Исраэля и сам Адесанья, бананы ест, а я там эти лишние 500 грамм хреначу. Загоняли меня, бой под них чисто сделали – захитрили по-китайски.

Естественно, это сказалось в поединке: почувствовал, что просел еще в первом раунде, плюс еще акклиматизация. Прилетел же, на следующий день взвешивание, потом бой.

– Адесанья в бою чем-то удивлял?

– Знаешь, я думал, что выйду и меня будут очень сильно бить, такой супербоец. Но он ничем не удивлял. В бою думал: и все? Это все? Когда ты уже начнешь меня бить? Так и не понял, от чего против него все падали. Удара-то нет. С многими ребятами стоял: Забитом Самедовым [неоднократный чемпион мира по кикбоксингу – Sports.ru], Алексеем Папиным [экс-чемпион IBF], да даже Виталий Слипенко [боец ACA] бьет сильнее Адесаньи. Не понимал, откуда у Исраэля столько нокаутов с таким слабым ударом. Да, они точные и быстрые, но ничем не ошарашивают.

Я сам устал и проиграл, но бой вытянул на характере. Исраэль писал потом в комментариях, что это был один из его худших боев. Попался бы он мне в моей хорошей форме...

– Если нет удара, то в чем его главные козыри?

– Он очень хорошо чувствует дистанцию. Природная чувствительность. Вот вроде он здесь, а через секунду его уже тут нет. И еще один момент: если ты даешь ему работать, то он ловит кураж. Во втором раунде был момент, когда я встал на его дистанцию, он начал попадать. Тогда поднял руки вверх и пошел вперед, и все, его техника заглохла: начал пропускать и перестал бить. Если Адесанья тебя расстреливает, то ты уже ничего не сделаешь.

«Поотбивали друг другу ноги, на следующей день встретились в отеле. Пообщались и похромали на завтрак»

– Адесанья – умный боец?

– Очень. Он контролирует весь процесс, двигается, маневрирует, не дает себя бить. Исраэль быстро чувствует соперника и делает свою работу. Адесанья не делает ярких боев, а ровно столько, сколько нужно для победы. Не рискует лишний раз.

– У вас после боя было какое-то общение?

– Да-да. Мы друг другу ноги поотбивали и встретились в отеле. Я английского не знаю, а он показывает: хорошо я бил? Говорю, да, а я? Показывает на ногу, что ему больно. И так похромали на завтрак.

– То есть обошлось без трэштока.

– Я на самом деле ожидал от него вот этих вот понтов на взвешивании и дуэли взглядов. Но ничего, все спокойно. Я был удивлен, почему он так со мной. Может, ментально не дал ему повода так себя вести.

– Как поменялся Адесанья при переходе из кикбоксинга в MMA?

– Его козыри по-прежнему ударная техника и чувствительность. Но я встречал людей, которые были с ними в лагере и рассказывали, что Исраэль очень неплохо борется, даже с тяжелыми бойцами. Он постоянно работает над этим, просто ему это не надо в поединке: зачем бороться, если может перестрелять в стойке? Ударка-то хуже у него не стала. Просто меньше серийной работы из-за специфики: опасность проходов и особо не зарубишься. А так по-прежнему акцентировано и быстро бьет.

– Что думаешь о поединке Адесаньи и Перейры? Алекс дважды побеждал, в том числе нокаутом. Насколько это может влиять на Исраэля?

– Понятно, что Адесанья ментально будет немножко проигрывать. Но это другой вид спорта, другие перчатки и большая клетка. Думаю, Адесанья включит велосипед, будет двигаться и расстреливать на дистанции. Если попадет – добьет. На самом деле, у меня три варианта на этот бой. Первый: Перейра зарубится и нокаутирует. Второй: Адесанья переиграет в 5 раундах, у него есть такая возможность. И третий: не исключаю, что Исраэль пойдет бороться. Есть такое подозрение, ведь у Адесаньи побольше опыта в этом компоненте.

Но моя ставка, что Перейра попадет и выиграет нокаутом. Адесанья захочет включить велосипед, а люди могут погнать его вперед, и из-за амбиций реванша он зарубится, где пропустит и проиграет.

Фото: instagram.com/vitalik_kodin; globallookpress.com/Louis Grasse/Keystone Press Agency