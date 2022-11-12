Титульная заруба Адесаньи и Перейры, Чендлер против Порье и другие. Онлайн UFC 281

UFC возвращается в Нью-Йорк с масштабным турниром – UFC 281. В главном бою Исраэль Адесанья будет защищать титул в максимально принципиальном противостоянии – против Алекса Перейры.

Иззи зачистил весь средний дивизион, а промоушен нуждался в новом персонаже для раскрутки, и именно в этот момент Перейра решил перейти из кикбоксинга в MMA. Его быстро подвели к титульнику в UFC – и не просто так. Алекс еще во время кикбоксинга дважды побеждал Адесанью, причем один раз брутальнейшим нокаутом, после которого Исраэля очень долго откачивали.

Теперь Перейра хочет сделать то же самое по правилам смешанных единоборств, а Адесанья, естественно, взять реванш и доказать, что те поражения были просто случайностью.

В со-главном событии вечера Карла Эспарза встретится с Вэйли Чжан, а еще в одном поединке сойдутся топы легкого веса: Майкл Чендлер и Дастин Порье. Не исключено, что победитель этого боя станет первым соперником Ислама Махачева статусе чемпиона UFC.

Полностью мейн-кард выглядит следующим образом:

• Исраэль Адесанья – Алекс Перейра;

• Карла Эспарза – Вэйли Чжан;

• Дастин Порье – Майкл Чендлер;

• Фрэнки Эдгар – Крис Гутиеррез;

• Дэн Хукер – Клаудио Пуэллес;

А начнутся главные бои рано утром 13 ноября – в 06:00 по московскому времени, как и наша прямая онлайн-трансляция. Не пропустите!