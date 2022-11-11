Хасбик вышел на новый уровень – собрал зал с тысячами фанатов в Аргентине и сверкнул в интервью: «Кто такой Месси?»

«Я не понимаю, почему они хотят встретиться со мной».

Последние два года блогер Хасбик (Хасбулла Магомедов) везде. В том числе – в спорте. Сначала как персонаж вирусной конференции несостоявшегося боя с певцом Абдурозиком. Затем как медиафеномен, который стал любимым гостем ивентов UFC.

Но, похоже, популярность Хасбика даже больше, чем мы осознаем. Он прилетел в Аргентину – и для страны это событие: встречающая толпа фанатов у машины, интервью на ТВ, выступление в театре с солдаутом.

Что происходит?

Хасбик еще не дрался, но все равно стал звездой спорта: контракт с UFC, ругань с Конором, удар Шакила по лицу, кружка Холанда

В октябре 2022-го Хасбик подтвердил громкий слух – UFC подписывает с ним контракт. Подробностей пока нет (их Хасбик обещает к концу года). Но уже есть мерч – кофта с золотой надписью Hasbulla.

Неизвестно, подерется ли Хасбик в октагоне. Дэйна Уайт говорит о такой вероятности. Но и без боев Хасбик уже стал важным человеком UFC.

Например, на ивенте UFC 267 Хасбик стянул на себя все внимание. Его подбрасывал в воздух Ислам Махачев, а Хабиб покатал на плечах. Еще Хасбик постоянно задирал бойцов на ивенте, которые принимали нокаут, и сцепился с главным врагом – Абдурозиком.

С Конором Хасбик тоже зарубается – в твиттере. Начал Конор: «С удовольствием бы зафутболил этого мелкого недоноска Хасбуллу в ворота. Сколько стоит такой удар? Маленький вонючий вырожденец. Поставлю себе целью закинуть им трехочковый бросок».

Хасбик невозмутимо угрожает в ответ на уже удаленный пост: «Я не слежу за бомжами. Не знал, что кто-то болтает. По крайней мере, один из нас остается непобежденным. Хасбулла – 1, Конор – 0. Теперь у меня есть контракт с UFC. Если ты мужчина, то увидимся в Абу-Даби».

Хасбик распространяет спортивный авторитет не только на ММА.

• Бил при встрече Шакила О’Нила по лицу, который радостно подписал видео: «Почти меня нокаутировал».

• Попал на домашнюю кружку Эрлинга Холанда.

• Говорил, что он популярнее Криштиану Роналду.

Сейчас Хасбик вновь зашел на территорию футбола, прилетев в Аргентину и раздавая интервью о Месси и ЧМ-2022. Но удивляет не это, а внезапный уровень интереса, с которым Аргентина приняла Хасбика.

Насыщенные дни Хасбика в Аргентине: два интервью (с вопросом журналисту «Кто такой Месси?») и шоу в театре, на которое пришло 2500 человек

Хасбик прибыл в Буэнос-Айрес пятого ноября. И сразу привлек внимание, выйдя в футболке Месси. Люди на улице фотографируются с Хасбиком, который отправляется в отель – есть конфеты.

Дальше Хасбик заглядывает на шоу аргентинских медиа. Например, на радио Urbana Play он переспросил ведущего, когда тот заговорил о Месси: «Это кто такой? Футболист?». Переводчик Хасбика сразу сказал, что он так троллит аргентинцев, потому что в другом интервью Хасбик говорил о желании встретиться на ЧМ с двумя футболистами – Месси и Ди Марией.

В шоу на канале C5N Хасбик подтвердил, что шутил на радио – он знает про Месси и Марадону. Еще он признался, что ему не очень нравится футбол, хотя будет смотреть ЧМ и считает Аргентину фаворитом. А любимый клуб теперь – «Бока Хуниорс», потому что ему подарили клубную футболку.

Но Хасбик до этого фотографировался в отеле и с формой «Эстудиантеса». Его твиттер гордо комментирует фото: «Он [Хасбик] не понимает по-испански, но есть цвета, признанные во всем мире».

Еще на ТВ Хасбик попробовал дульсе де лече (десерт, похожий на сгущенку) и рассказал о позициях по разным вопросам: не верит в прививки и считает, что важно жить по религиозным принципам.

Ведущая C5N Марианна Брей рассказала, что она даже издалека не смогла сделать селфи с Хасбиком. Ей запретили, потому что ислам запрещает ему фотографии с женщинами.

Более откровенным Хасбик был на вопросах о тяготах популярности и новой насыщенной жизни, которая утомляет:

«Когда ты знаменит, все хотят встретиться с тобой и стать твоим другом. Но правда в том, что я действительно не понимаю, почему они хотят встретиться со мной. <…>. Хорошо, что теперь у меня есть деньги: можно путешествовать и делать много вещей. Но плохо, что я очень устаю».

Главное приключение Хасбика в Аргентине – его персональное шоу. О нем постоянно спрашивали журналисты, но Хасбик держал все в секрете.

Удивляет масштаб. На шоу Хасбика в театр «Гран-Рекс» пришло 2,5 тысячи зрителей (например, на недавний матч РПЛ «Химки» – «Оренбург» заглянули 1,7 тысяч). Один билет на Хасбика стоил от одной до восьми тысяч рублей.

Аргентинские медиа пишут, что вечер с Хасбиком получился импровизационным. Всех веселили два комика, которые вместе с залом задавали Хасбику вопросы. Футбол тоже был. Он надел футболку «Боки» и забил гол в ворота комика (штангами были пластиковые бутылки).

В соцсетях есть несколько отрывков с шоу. Хасбик эффектно появился: облил зрителей водой и бросил бутылку в ведущего.

Снова поел дульсе де лече.

Ударил комика по лицу.

А само шоу было частью NFT-проекта Хасбика. К марту 2022-го продажа токенов принесла ему 160 млн рублей.

Фото: Gettyimages.ru/George Wood; Instagram/hasbulla_