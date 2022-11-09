Два инфаркта за бой, проваленный допинг-тест и смерть через 106 дней. Все это – легендарная заруба Кимбо Слайса с другом детства

Каноничный поединок в Bellator.

В истории ММА было много плохих боев, но схватка Кимбо Слайса и Дада 5000 – особенная. Многие считают ее худшей в истории, хотя оба бойца в тот вечер оставили в клетке здоровье.

Ожидания от поединка были высокими – Кимбо и Дада считались королями уличных боев. А встретились в профессиональных ММА, в промоушене Bellator, а не региональной лиге. Но то, что произошло в клетке, навсегда вошло в историю, а закончилось трагедией.

Кимбо Слайс и Дада 5000 были королями уличных боев. Они собирали миллионы просмотров в интернете, но неудачно ворвались в ММА

До боя с Дада 5000 Кимбо Слайс уже дрался в UFC в 2009-2010-м, но тогда эксперимент Дэйны Уайта не сложился. Это был провал – примерно на уровне подписания рестлера Си Эм Панка. Кимбо хоть с горем и победил Хьюстона Александра, но потом проиграл Мэтту Митриону. В обоих боях он выглядел очень слабо: поэтому спустя два всего два боя Кимбо ушел, а в 2015-м всплыл в Bellator, где ему, как казалось, подобрали удобного оппонента – тоже уличного бойца Дада 5000.

Сперва Кимбо дали разогреться – с легендарным, но постаревшим Кеном Шемроком, которого уличный боец победил в первом раунде. А схватку с Дада 5000 раскручивали так, словно это было противостояние века.

Здесь стоит отметить, что Кимбо и Дада уже считались звездами до перехода в ММА. При этом в профессиональном спорте были новичками: Дада и Слайс прославились в интернете, где считались чемпионами кулачных боев.

Это не было похоже на сегодняшний кулачный спорт. Кимбо и Дада дрались в настоящих уличных боях – во дворах, квартирах и на парковках. Это было сообщество парней, которые любят драться, а в интернете они быстро нашли фанатов.

До славы уличного бойца Кимбо работал водителем и телохранителем. Его работодателем был владелец порностудии по прозвищу Айси Майк. К слову, он же потом стал менеджером бойца.

Когда Кимбо стал драться на улице, Айси Майк захотел, чтобы видео выкладывали в интернет. Говорят, схватки снимали на ту же камеру, что и порно, хотя качество было очень плохим. Однако даже такие видео набирали миллионы просмотров и позволяли многодетному отцу заработать (у Кимбо впоследствии будет аж шесть детей).

Дада 5000 тоже дрался на улице, а перед боем с Кимбо они устроили забавный трэшток – как короли индустрии. Дада был другом детства Кимбо, но бойцы поссорились и серьезно враждовали. Фанаты ждали жаркий поединок в Bellator, но получили зрелище, которое всех разочаровало.

Бой прошел на турнире Bellator 149 в феврале 2016-го. Все надеялись, что бойцы устроят рубку в стойке. Но у Кимбо был другой план: уже в первом раунде он пошел в борьбу, к чему Дада оказался не готов. А уже в начале второго оба бойца сильно устали и с трудом двигались. А удары, которые они наносили, только смешили зрителей.

Мучения кончились в третьем раунде: Дада 5000 потерял так много сил, что просто упал, улетев без сил в сторону клетки. При этом он не пропустил нокаутирующий удар, а просто рухнул на канвас.

Но самое страшное выяснилось после окончания боя – и это уже было не смешно.

Дада 5000 пережил остановку сердца по ходу боя, а Кимбо умер через три месяца. Тоже подкачало сердце – бойцы оставили в поединке здоровье

Бой выглядел смешно, но после стало тревожно: Дада был срочно госпитализирован – на носилках и в кислородной маске. Говорили, что ночью боец был в критическом состоянии: у него зафиксировали остановку сердца, а врачам пришлось использовать аппарат искусственного дыхания.

Позже Bellator раскрыл причину недомогания спортсмена — проблемы из-за сгонки веса. Источники, близкие к окружению Дада, утверждали, что за несколько дней до боя ему пришлось сбросить 18 килограммов. Это стало причиной повышения долевой части калия в крови и последующего возникновения признаков почечной недостаточности.

К счастью, Дада 5000 выкарабкался. Но рассказал, что чуть умер по ходу боя с Кимбо:

«Я упорно готовился к бою и был в отличной форме. Но со мной не все было в порядке, это можно было заметить по глазам. Об этом знали только самые близкие люди.

После поединка у меня была почечная недостаточность, а также я перенес два сердечных приступа. По сути я просто умер во время этого боя. Слава Всевышнему, который был милостив и вернул меня назад».

А позже Дада 5000 заявил, что его отравили – когда выяснилось, что победу Кимбо аннулировали из-за положительного теста на допинг (у бойца нашли нанодролон).

«Я ни на что не намекаю, но что-то в той воде было определенно не так. Я пришел туда сражаться по-настоящему. Да, если у Кимбо уже был опыт выступления на серьезном уровне, то для меня бой такого калибра был первым в жизни. Но я уже выступал на других уровнях. Я уже был известен, уже был значимой фигурой и узнаваемым лицом для миллионов людей еще до появления в Bellator. Я хорошо работал, а они просто увидели, что во мне нет страха. Дальше вы все видели сами. Кто это сделал? А вот это неизвестно.

Я считаю, что все это было сделано специально. Они позволили Кимбо выйти на стероидах с тем расчетом, чтобы он меня просто уничтожил на глазах всего мира. Они хотели сделать всю идею боев на задних дворах глупой шуткой. Но этого не вышло. Я все равно продержался до третьего раунда».

К сожалению, бой Кимбо Слайса и Дада 5000 не забыли. Он вошел в историю – как один из самых низких по качеству. Экс-боец UFC Энтони Джонсон назвал его худшим в истории. Также высказался и комментатор UFC Джо Роган. А боец UFC Каб Свонсон пожалел рефери:

«Я сочувствую Джону Маккарти, что тебе пришлось быть рефери этого боя».

После поединка пути бойцов разошлись, а через 106 дней Кимбо Слайс скончался. Тяжеловес поступил в госпиталь с сильной болью в животе, одышкой и тошнотой. Врачи обнаружили у бойца увеличенную печень и сердечную недостаточность, заявив членам семьи о необходимости пересадки сердца.

Вскоре после этого Кимбо подключили к аппарату искусственной вентиляции легких в отделении интенсивной терапии, где он скончался в возрасте 42 лет.

Майк Томас Браун, тренер American Top Team, комментируя смерть Кимбо, рассказал, что за несколько недель до трагедии тяжеловес жаловался на плохое самочувствие:

«Это было неделю или две назад, мы остановились в зале, чтобы поговорить о предстоящем поединке с Джеймсом Томпсоном на Bellator 158, и он сказал, что чувствует себя не очень хорошо.

Я сказал ему: «Приятель, ты не можешь пройти через это, пришло время отказаться от боя». У Кимбо были проблемы с желчным пузырем, и несколько дней его мучил приступ икоты. Он икал несколько дней подряд. Он был явно болен, и это последний раз, когда мы с ним разговаривали».

Когда Дада 5000 узнал о смерти Кимбо Слайса, то посвятил ему сообщение в социальных сетях:

«Это дань памяти Жизни и Наследию Кевина Энтони Фергюсона, также известного во всем мире под именем Кимбо Слайс. Думаю, стоит порадоваться (не его смерти), а тому, что он жил. Господь забрал его у нас в возрасте 42 лет, и за это время он смог вдохновить целую нацию, в том числе меня, за что ему огромное спасибо. Потому что, если бы не Кимбо Слайс, не было бы никакого Дада 5000.

Кимбо Слайс навсегда останется в памяти людей за те сумасшедшие побоища на заднем дворе, которые в итоге помогли ему выйти на международный уровень. Он – образец воина, мужа, отца, сына, брата, дяди и двоюродного брата. Его забрали у нас слишком рано. Хочу выказать свои соболезнования всем членам его семьи. Бог не оставит Вас и наградит Вас своим благословением.

Бог позвал Кевина обратно домой на небеса. Ты вдохновил меня и всю нацию, показывая своим примером, что нет в этом мире ничего невозможного. Ты доказал всем, что парень, дерущийся на заднем дворе может добиться успехов в профессиональном спорте. Пусть твоя душа покоится с миром. Аминь».

На этом путь Кимбо Слайса в спорте закончился. А Дада 5000 больше не выступает, но по-прежнему занимается боями. Теперь он сам организовывает кулачные поединки – в промоушене BYB Extreme, где он числится совладельцем.

Фото: Sherdog.com/Lucas Noonan; MMA Fighting/Esther Lin; Gettyimages.ru/Stephen Shugerman