Баста наконец-то лично спел на выходе боксера: зарядил Дмитрия Бивола на разгромную победу!

Конечно же, «Моей игрой».

До боя Рамиреса считали серьезным соперником для Бивола. Но ринг показал, что сейчас боксеры на разных уровнях: Дмитрий уверенно перебил мексиканца в большинстве раундов, забрав победу единогласным решением.

Бивол уже четвертый раз защитил титул, но снова не порадовал фанатов нокаутом (хотя много раз тяжело попал). Зато показал перфоманс перед боем, ведь в ринг боксера сопровождал Баста. Уже до боя было известно, что артист исполнит песню на выходе Бивола, но какую — не раскрывалось.

Оказалось, это был олдскульный хит Басты «Моя игра», который вышел аж в 2006-м году, но остается популярным до сих пор. Вот и Биволу он тоже нравится: в ринг боксер вышел плечом к плечу с Бастой, который энергично читал трэк – без фонограммы. Дмитрий же качал головой в такт музыке, настраиваясь на поединок с угрожающим мексиканцем.

Баста поднялся с Биволом в ринг, где дочитал куплет. И все это – на глазах звезд бокса: от Оскара Де Ла Хойи (он – промоутер Рамиреса) до Энтони Джошуа.

Баста сам увлекается боксом: спорт помог ему похудеть, и сейчас он регулярно тренируется. Артист даже запускал свой промоушен, поэтому легко согласился спеть песню для Бивола. Ведь давно задумывался об этом:

«Я горд, когда боец выходит под мои трэки. Испытываю много счастья и благодарности, что песня живет в таком ключе. Мне очень нравится, когда спортсмены рассказывают о том, как они на состязания выходят под музыку. Даня Марков рассказывал, что они слушали мое музло на чемпионате мира. Что говорить, приятно. Я очень много души и сердца вкладываю в свои песни.

Просили ли меня вживую на выход исполнить песню? Было, по-моему. Я знаю, что Гена Головкин хотел, чтобы на один из его боев прилетел Скриптонит. Мне кажется, это очень круто. Потому что Скрип собой олицетворяет казахскую сцену. Это человек, который себя сделал, как и Гена».

Песни Басты вообще популярны на выходах бойцов: это не только «Моя игра», но и «Стволок за поясок» – песня, под которую в UFC выходит Петр Ян, а также многие бойцы в российских промоушенах. Теперь же Баста исполнил один из своих хитов лично – и он прогремел на весь мир. А, возможно, и зарядил Бивола на уверенную победу.

Фото: Gettyimages.ru/Francois Nel