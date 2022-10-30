Джейк Пол побил еще одну легенду UFC – Андерсона Сильву. Но смотреть на это было смешно

От Паука осталось одно имя – причем еще 9 лет назад.

Утром 30 октября в Глендейле, штат Аризона, состоялся вечер бокса, в главном поединке которого Джейк Пол встретился с легендой UFC Андерсоном Сильвой. Для Пола это был самый сильный соперник в боксерской карьере, ведь впервые против блогера вышел шикарный ударник. Хотя это лишь в теории, ведь на практике легендарный Паук исчез в 2013-м, когда дважды проиграл Крису Вайдману: сперва улетел в нокаут, а в реванше получил тяжелый перелом ноги.

После этого Сильва дрался, но так и не вернулся на высокий уровень. За последующие пять лет карьеры он провел в UFC 7 боев, в которых выиграл лишь однажды. Однако для Пола даже такой 47-летний Андерсон – это прогресс, ведь до этого он дрался только с любителями или базовыми борцами. Блогер уже побеждал коллегу Ali Eson Gib, баскетболиста Нейта Робинсона, экс-чемпиона ONE и Bellator Бена Аскрена и дважды бывшего чемпиона UFC Тайрона Вудли.

Что касается Сильвы, то после ухода из UFC он неплохо проявлял себя в боксе. Андерсон начал карьеру в ринге еще в 1998-м с поражения Осмару Луису Тейшейре, но в 2005-м одолел Жулио Сезара де Жезуса, а за прошедший год – боксера Чавеса-младшего и экс-звезду UFC Тито Ортиса.

47-летний Андерсон годится Джейку Полу в отцы. Когда Сильва в 22 года провел дебютный бой в ММА, блогеру было чуть больше шести месяцев. Но фаворитом их боя считался именно Пол, ведь букмекеры лучше всех понимали, что от Сильвы, к сожалению, осталось только имя.

Так и вышло: Сильва показал конкурентный бой, забрал несколько раундов, но проиграл единогласным решением судей. А в последнем восьмом раунде побывал в нокдауне. Пол же действовал максимально аккуратно и держал Силву на дистанции. Это и принесло молодому блогеру победу, который после решения был вне себя от радости.

Судьи единогласно отдали победу Джейку — 78-73, 77-74, 78-73. Формально Пол перебоксировал одного из самых опасных ударников в истории UFC. Но в это могут верить лишь его фанаты. На деле же Джейк перебил в боксе давно списанную легенду, которая последние годы в UFC вызывала лишь жалость.

К Полу можно относиться по-разному, однако его стоит уважать за преданность спорту и прогресс, который он показывает. Ведь Джейк начал заниматься боксом в зрелом возрасте и за несколько лет освоил базу, которая позволяет ему бить пенсионеров из мира ММА. Кроме того, показывая шоу, которого так не хватает современному боксу.

Но и преувеличивать успех Пола не стоит. После победы он бросил вызов Канело, сказав, что если побил Сильву, то почему не побьет Альвареса? Конечно, смешно сравнивать одного из лучших боксеров современности с 47-летним Силвой. А вот бой с Нейтом Диасом – весьма реален, и именно этого бойца Джейк первым вызвал после победы. Ведь недавно Нейт расстался с UFC и готов драться за большие деньги. А в день боя Диас уже отвесил пощечину человеку из команды Пола – так что для зрителей можно разыграть конфликт.

И не стоит удивляться, что перед этим боем Пол снова будет фаворитом и снова победит. Ведь блогер мастерски выбирает соперников, которые ему по зубам. Вероятно, когда-то очередь дойдет и до Конора – когда Макгрегор окончательно растеряет форму, и Пол почувствует, что сможет победить постаревшую легенду.

Фото: REUTERS/Mark J. Rebilas