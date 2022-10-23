Почему Чимаев подрался с братом Хабиба? У чеченца давний конфликт с Нурмагомедовыми – все началось в чате Кадырова

Были даже шутки про тирамису.

22 октября в Абу-Даби прошел турнир UFC 280. В главном бою вечера Ислам Махачев победил Чарльза Оливейру удушающим и стал чемпионом UFC в легком весе.

В трансляции не было видно, но в момент, когда Махачеву вручали пояс, в зале брат Хабиба Абубакар Нурмагомедов подрался с Хамзатом Чимаевым. Из-за чего случился конфликт?

Чимаев давно враждует с Нурмагомедовыми: чеченец резко отзывался о Хабибе, обещал размазать и ссорился в соцсетях с Абубакаром

Отношения Чимаева и команды Хабиба давно были напряженными. Когда Хамзат только появился в UFC, многие сравнивали его с Нурмагомедовым. Но первое время чеченец реагировал на это без негатива.

«Я не соревнуюсь с Хабибом. Более того, я уважаю этого парня и беру с него пример, он – номер один в мире по ММА», – заявил в августе 2020-го Хамзат.

Но весной 2021-го Чимаев высказался по-другому. Это произошло в прямом эфире Рамзана Кадырова в соцсетях, в котором глава Чечни назвал Хабиба проектом UFC. И добавил: «В UFC он всех порвал, а в «Ахмате» – большой вопрос». В этот момент в комментариях и появился Чимаев, написав: «Мы и его порвем, если он захочет».

Хабиб не стал отвечать сам – вмешался его брат и боец UFC Абубакар. Он посвятил Хамзату пост в соцсетях, в котором посоветовал быть аккуратнее со словами.

«Хамзат, я смотрю, ты быстро переобулся: переехав в Швецию и написав жалобу на свою же Чеченскую Республику о том, что тебя там ущемляют, ты получил документы на хорошую жизнь в Швеции. Но теперь, обретя славу, ты, я смотрю изменился, теперь ты вернулся обратно и живешь в Чечне, и все у тебя хорошо.

Я рад за тебя. Не теряй эту зону комфорта. Еще недавно в Америке ты с нами за одним столом сидел и кушал, тренировался в одном зале, ходили вместе в мечеть и называл нас братьями. А теперь ты пишешь, что кого-то порвешь. Да, я согласен, любой имеет право на высказывание своего мнения. Но будь аккуратен с высказываниями», – написал Нурмагомедов.

После этого между бойцами завязалась переписка. В ней Чимаев припомнил Нурмагомедову его единственное поражение в UFC – дагестанец сдался от треугольника Давида Завады в 2019-м.

«Ассаламу Алейкум! Да, я живу, где хочу, джигит! Наверное, я неаккуратный парень, но ты постучал аккуратно, Абубакар. Скажи европейским братьям, дагестанцам, что не надо приезжать в Европу, говоря: «Мы – чеченцы».

Однако финальное слово осталось за Абубакаром:

«Хамзат, ты зачем тему переводишь во множественное число, если речь идет о тебе лично? То ты говоришь во множественном числе «мы его порвем», то говоришь о дагестанцах. За себя лично отвечай, или у тебя девиз: «мы одни и ты один»? А на счет того, постучал или не постучал, я скажу так: для меня это спорт.

И я не пытаюсь стать каким-то великим чемпионом и не кричу на весь мир что кого-то буду ломать или рвать. Это ты у нас, который всех рвешь или ломаешь (только на словах). Мы ведем разговоры о личных качествах, которыми мы должны обладать как мусульмане и соседи братских республик».

После ссоры с окружением Хабиба Чимаева стали критиковать. И Хамзат решил замять конфликт:

«Я не кидаю вызов, я сказал, что с любым подерусь. С ним тоже подерусь, если он захочет. Любого размажу, короче, мне без разницы. Надо чувствовать себя уверенно. Я себя чувствую уверенно, поэтому я и сказал, что побью любого. Буду так и дальше говорить, пока меня самого не побьют. Хабиб – красавчик, он все всем доказал. Не надо спорт смешивать с политикой. Дагестанцы – наши братья, мы всегда были и будем братьями…»

После конфликта Чимаев был дружелюбен к Нурмагомедовым. Но Хабиб задел его команду и тренеров – закончилось дракой с Абубакаром

Какое-то время Хамзат позитивно высказывался о команде Хабиба. Но все изменилось в сентябре этого года. Чимаев не сделал вес на UFC 279 (ему запретили закончить сгонку врачи), и бой с Нейтом Диасом отменили. Хабиб высказался – и обвинил в случившемся окружение Хамзата.

«Если ты мусульманин, вокруг тебя должны быть хорошие люди – мусульмане, которые могут сказать: «Эй, не делай этого». Недавно смотрел взвешивание Хамзата Чимаева. Я следил за тем, что происходит с его весом, и смотрел на его команду. Вокруг него нет мусульман, это очень плохо.

Потому что, если ты мусульманин, тебе нужны хорошие, сильные люди вокруг тебя. Они скажут: «Вернись, сделай это». Когда ты станешь знаменитым и богатым, когда ты обретешь власть и вокруг тебя не будет людей, которые будут давать советы или ты их не послушаешь, то это плохо. Вам нужны хорошие люди, даже если они вам не нравятся, они вам нужны».

Чимаев не ответил в соцсетях, но конфликт продолжился на UFC 280. Брат Хабиба Абубакар Нурмагомедов победил на турнире соотечественника Гаджи Омаргаджиева, после чего в зале решил пообщаться с Хамзатом. Как говорят, тот приехал в Абу-Даби на переговоры с UFC по поводу нового поединка.

В момент, когда Махачев говорил победную речь, Чимаев и Абубакар встретились. Они пожали руки, о чем-то поговорили. Но все закончилось дракой – пускай, и без серьезных попаданий с обеих стороны.

При этом Чимаев и Абубакар имеют контракты с UFC. Но лига уже заявила, что не будет их наказывать.

«Знаете, это бои, здесь такое бывает. Да, это временами переходит рамки, но что поделать. Мы не будем применять каких-либо санкций к бойцам, это просто часть бизнеса», – сказал Дэйна Уайт.

Фото: globallookpress.com/Dmitry Golubovich; instagram.com/khamzat_chimaev; instagram.com/abubakar_nurmagomedov