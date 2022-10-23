Бесконечное счастье Хабиба: первым обнял Махачева, катал его на плечах и назвал лучшим в мире

Кажется, Хабиб Нурмагомедов радовался чемпионству Ислама Махачева больше, чем сам Ислам Махачев.

Из его эмоций собирается галерея.

Именно Хабиб первым праздновал с Махачевым успех – влетел в октагон спустя пару секунд после официального завершения боя. Поднял Ислама в объятиях.

После эйфории быстро остудился и пошел к Чарльзу Оливейре, чтобы утешить проигравшего. И что-то долго объяснял команде Оливейры.

Именно Хабиб наградил Махачева чемпионским поясом (на фото спрятался за спиной Ислама).

И сразу поднял на плечи, пробежав так полукруг почета.

Махачев в ответ поцеловал Хабиба в макушку и дал ему пояс со словами: «Он и его отец сделали меня».

Хабиб уже в роли менеджера похвалил Махачева и поделился планами: «22 года мы тренировались вместе, и я могу сказать, что Ислам Махачев сейчас не просто лучший лекгковес – он лучший боец в мире.

Наш план – отправиться в Австралию и подраться у Александра Волкановски у него дома. Мы знаем, что финишируем его».

Фото: REUTERS/Craig Kidwell-USA TODAY Sports, Christopher Pike; скриншоты Матч ТВ