Сравниваем Хабиба и Махачева в цифрах: Ислам на 5 секунд быстрее добрался до титульника в UFC и чаще финиширует соперников

Но меньше бьет, переводит и контролирует.

22 октября на UFC 280 Ислам Махачев попробует не просто победить или финишировать Чарльза Оливейру, но и официально вступить в должность наследника Хабиба на чемпионском троне легкого дивизиона.

Махачева называют главным протеже Нурмагомедова и, естественно, следят за его карьерой через призму успехов первого чемпиона UFC из России. Sports.ru внимательно изучил пути Хабиба и Ислама к титульнику – начиная с их первого боя в промоушене, и теперь сравнивает двух бойцов в конкретных цифрах.

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Начнем с общей дороги Хабиба и Ислама к чемпионским боям. Нурмагомедов дебютировал в промоушене 20 января 2012-го, а за титул подрался 7 апреля 2018-го, то есть через 6 лет и 3 месяца . Махачев шел к этому подольше: дебютировав 23 мая 2015-го, Ислам выйдет на чемпионский поединок 22 октября 2022-го – через 7 лет и 5 месяцев .

За это время Хабиб провел 9 боев (в среднем получается 1,5 поединка в год), Ислам – 12 (1,7 в год), то есть Махачев номинально дерется чаще.

При этом на стороне Ислама – финиш-рейт. У него набралось 7 досрочных побед (58,3%) , в то время как у Нурмагомедова 4 (44,4%).

Интересно, что несмотря на фору в 3 боя перед титульным шансом у Хабиба, Махачев добрался до чемпионского поединка на 5 секунд (!) быстрее, как раз благодаря финишам соперников. С дебюта и до титульника у Ислама прошло 110 минут и 7 секунд в клетке, а у Нурмагомедова – 110 минут и 12 секунд .

Так как общее время нахождения в октагоне UFC у Хабиба и Махачева идентично, актуально сравнить их и во внутребоевой статистике.

У Хабиба 453 точных значимых попадания из 900 , у Махачева 250 из 433 . То есть Ислам всего выбросил за 12 боев меньше значимых ударов, чем у Нурмагомедова точных за 9 поединков. Но это – показатель разного стиля ведения боев: Хабиб всегда заточен на уничтожающий гранд-энд-паунд, подразумевающий большое количество ударов в партере, в то время как Махачев в основном ищет возможность для выхода на сабмишены. Но если объем идет в копилку Нурмагомедова, то точность за Исламом: 57,7% против 50,3% .

Этот же момент позволяет Махачеву меньше пропускать: 93 против 168 в его пользу.

Теперь к коронному стилю обоих – борьбе. Хабиб перевел соперников 43 раза из 94 попыток, Ислам – 25 из 44 . Снова преимущество Нурмагомедова в цифрах (особенно если вспомнить, что за один поединок он установил рекорд UFC по тейкдаунам – 21), но процент успеха лучше у Махачева: 56,8% против 45,7%.

А вот главный критерий, из-за которого побеждают и Хабиб, и Ислам – полностью на стороне Нурмагомедова. При одинаковом времени в клетке, у Нурмагомедова набежало чуть больше 62 минут контроля , а у Махачева 57,5 минуты . То есть фактически бывший чемпион доминировал над оппонентом лишний раунд.

Теперь хочется верить, что через несколько боев у нас будет возможность сравнить цифры Хабиба и Махачева снова, но уже в чемпионских противостояниях.

Фото: Gettyimages.ru/Harry How, Francois Nel , Mike Lawrie